Si à un endroit la passion qu’ils ressentent pour Diego Armando Maradona en Argentine peut être comparée, cet endroit est Naples. Pelusa a brillé au club italien, avec lequel il a remporté deux championnats de la ligue et laissé mille pièces de théâtre à retenir. Diego est presque une religion là-bas, donc l’hommage au premier match de Naples après sa mort devait être à la hauteur. Et c’était. Tous les détails ont été pris en compte pour que l’adieu à Diego à San Paolo soit le plus émotionnel possible.

La première chose que Napoli a décidé a été de concevoir un maillot commémoratif pour le match. De cette façon, les joueurs locaux portaient un maillot aux couleurs de l’Argentine contre la Roma, un pays qui a donné naissance à Maradona et avec lequel il a remporté la Coupe du monde au Mexique 86. Leur capitaine, Lorenzo Insigne, s’est souvenu que Diego avait mis des fleurs sur lui avant le match et portait une chemise avec son nom dans la salutation initiale.

En plus du maillot commémoratif, le stade était rempli de bannières et de drapeaux à la mémoire de Maradona: «Votre mort a été un coup à la poitrine, une douleur au cœur. Naples vous promet un amour éternel«Vous pouvez lire. Mais le moment le plus spécial a été vécu à la dixième minute: après avoir observé une minute de silence avant le coup de sifflet d’ouverture, À cette minute 10, le jeu s’est arrêté et toutes les personnes présentes ont applaudi chaleureusement la personne récemment décédée.. Quelque chose qui semble continuer une fois que les fans de San Paolo reviennent.

Révérence et admiration.

À partir d’aujourd’hui, San Paolo applaudira à la 10e minute de chaque match en hommage à Maradona. #ADIOSMaradona # LaCasadelF Fútbol pic.twitter.com/ODnPgOnlzI – Football à Movistar + (@MovistarFutbol) 29 novembre 2020

Depuis que la triste nouvelle de la mort de Diego Armando Maradona était connue, le stade San Paolo de Naples a commencé à recevoir des centaines de fans du club italien pour honorer le 10. Une grande banderole avec son visage et le slogan “The King” a été affichée à San Paolo, où il a laissé certaines de ses meilleures performances en tant que footballeur.

Le stade portera son nom

Aurelio De Laurentiis, Président de Naples, a confirmé il y a quelques jours que le stade San Paolo porterait le nom de Diego Armando Maradona: «Je pense qu’il est correct d’appeler San Paolo avec votre nom, afin que vous continuiez avec nous comme une démonstration du chemin de l’excellence que cette équipe a emprunté», A déclaré le haut dirigeant du club.

Diego Armando Maradona a écrit les pages les plus en or de l’histoire de Naples, le club dans lequel il a gagné deux titres de champion (1987 et 1990), une Coupe UEFA (1989), une Coupe d’Italie (1987) et une Super Coupe d’Italie (1990).