Cela pourrait bien être une indication de compétitivité ou du niveau maximum qui prévaut cette saison dans le Ligue de Santander, mais allez refléter davantage le chaos qui règne cette année dans le Club de football de Barcelone. Les culés, après ces 10 premières journées jouées, sont plus proches de la baisse que des positions en Ligue des champions après avoir combattu pour les 30 premiers points qu’ils avaient en jeu et avoir récolté pas la moitié de ceux qui étaient en jeu, 14. Il est déjà le pire bilan de l’histoire du club.

Jamais le BarçaComme ce système de points est utilisé dans la compétition espagnole (trois pour une victoire et non deux), en 1995, il avait récolté de tels chiffres après avoir disputé les 10 premiers matchs de la Liga. Dans les 22 dernières ligues, le Barça avait toujours terminé la première douzaine de matches avec plus de points que cette saison 20/21. Un de plus, deux de plus… mais il avait toujours fait de meilleurs chiffres. Cette équipe, celle de Ronald Koeman et Leo Messi, établit à partir d’aujourd’hui un nouveau terrible précédent.

Le pire venant d’en haut date du Saison 2002/03, en pleine reconstruction du club et avec un autre entraîneur néerlandais sur le banc: Van gaal. Le Néerlandais a disputé 19 matches à la tête du Barça après un départ terrible mais lors de la 10e journée, il était dixième avec 15 points, un de plus que l’actuel Barça, qui est, pour le moment, septième avec ces chiffres. Cette équipe ne s’est pas qualifiée pour la Ligue des champions, mais pour l’UEFA, avec 56 points, 22 derrière un champion du Real Madrid.

Mais qu’est-ce qui t’a conduit au courant Barcelone à cette terrible crise des résultats? Il y a plusieurs déclencheurs ou justifications à une telle séquence, des problèmes institutionnels entraînés par le club à la planification sportive désastreuse menée cet été. Le club s’effondre sur de nombreux fronts et qui a atteint le bord du vestiaire, se voyant éclaboussé en performances et en régularité.

Cirque institutionnel

En dehors du football, l’année 2020 pour lui Club de football de Barcelone Il restera dans les mémoires comme l’un des pires de son histoire. Cette année est le début de la fin d’une étape et tout commence dans les plus hauts échelons de l’entité sportive. Gérant Josep Maria Bartomeu il finit par exploser avec l’évolution de Covid-19 et les effets de la pandémie sur la structure économique du football. De nombreux scandales assombrissent le conseil d’administration, ERTE, des baisses de salaire forcées, des tensions avec le personnel, le départ de Luis Suárez … Les adieux de Bartomeu ouvrent la voie à des élections qui entretiennent l’instabilité dans tous les coins du club.

Fin de cycle

Bien que difficile à digérer, le Barça a soulevé le signe de fin de cycle après la dernière élimination de Ligue des champions. Il a accroché l’affiche du transférable à la moitié du personnel mais la révolution qui allait commencer Koeman cela n’a abouti à rien. Juste des signatures, juste des nouvelles dans une équipe sans grands dirigeants et avec une vieille garde qui est en train de décliner. Les Piqué, Busquets et Jordi Alba Ils sont dans la dernière ligne droite de leur carrière respective et leurs performances le prouvent.

Leo Messi

De quoi Leo Messi mérite une mention séparée. L’Argentin, qui a décidé de partir en septembre mais qui n’a pas été autorisé à suivre son chemin, fait face à sa pire saison sportive. Pas de motivation, d’inconfort avec la directive, sans références sur le terrain … ils conduisent Messi à sa pire version, non seulement numériquement, avec peu de buts à son actif si les pénalités maximales sont libérées, mais aussi à cause du sentiment qu’il laisse sur lui herbe: abattue et pasota.

Les nouveaux ne sont pas à la hauteur

Les nouveaux, la nouvelle ère du club, ne donnent pas le niveau attendu dans le Football Club Barcelone. Les jeunes talents ont encore une marge d’adaptation pour tirer la charrette, le Pedri, Dest, Trincao, Mingueza ou De Jong. Pjanic est venu dans son crépuscule et Braithwaite, Lenglet ou Griezmann ils ne sont pas la panacée dont un club sans emblèmes a besoin.

Numéros d’absence

le Barça en tant que visiteur, il a été l’ombre de lui-même. Il n’a pu gagner qu’à Celta Vigo là début octobre (0-3). Après ce départ, il y a eu quatre matchs sans gagner, il n’a ajouté qu’un seul point contre le Alaves (1-1). Défaites contre Gebtafe (1-0), Athlète de Madrid (1-0) et le dernier contre Cadix (2-1). Un point sur les 12 derniers vante la débâcle domestique.

A la maison, vous doutez des noix de coco

Au Camp Nou, il a ajouté une grande partie de ses triomphes, avec des matchs très solvables comme contre lui Villarreal ou la Osasuna, aussi devant lui Betis dans une seconde partie méritoire. Mais dans les duels devant lui Séville et avant lui Real Madrid, deux autres équipes de champions, les Barça a donné des points. Contre les Andalous, il en a laissé deux dans ce 1-1; avant les blancs dans le Classique ils ont saigné à 1-3 à la fin d’octobre.