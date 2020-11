-D’accord, d’accord…

–Diego arrive, ne t’inquiète pas.

Et il est venu, il est venu, mais il n’a pas joué à cause d’une blessure inopportune que la légende raconte qu’il a simulé sur ordre de Barcelone après Núñez, président des Catalans, réticent depuis le début à céder à l’Argentin. La visite expresse de Maradona à Gijón a été rappelée comme ce qui aurait pu être et ne l’a pas été. Le “Pelusa” ne s’est pas habillé court, mais il a apprécié un bon dîner et une danse ultérieure. Tout cela grâce à la médiation de Quini pour satisfaire son amie Doria. Et tout, avec de petits détails qui forment une histoire de coïncidences. Les suivants.

Le débat a été servi tout au long de la semaine par un footballeur des Asturies. Mi-mai 1983 et la ligue régulière a pris fin. La Copa del Rey n’avait pas encore été décidée, ce qui a également fini par élever Barcelone. Ce week-end du 14 mai était la date idéale pour rendre l’hommage bien mérité à Doria, la légendaire défenseuse argentine du Sporting qui a défendu l’élastique rouge et blanc pendant dix saisons et qui a clôturé une étape réussie. Le club a chaviré. L’idée était de réunir les grands joueurs de l’époque dans une équipe formée pour l’occasion de jouer contre le Sporting.

La présence de Quini était assurée. Egalement celui de Morán, anciennement du Sporting, et celui de figures telles que Valdano, D`Alessandro ou Arteche. Il y avait plusieurs Asturiens en plus de Morán et Quini: Carrete, ancien joueur d’Oviedo à l’époque à Valence; Pablo, qui a été formé au Sporting et a joué pour l’équipe du Che; et Juan Carlos, qui était à Séville.

Mais ils cherchaient le joyau de la couronne: Maradona. Les relations entre le Sporting et Barcelone étaient fantastiques et le club rojiblanco voulait que la star vienne à Gijón pour jouer le match. Núñez était le président des Blaugrana et il s’entendait phénoménalement avec Manuel Vega-Arango, son homologue au Sporting. De plus, l’amitié de Quini avec Maradona a fait pencher la balance vers le succès. Les deux étaient les emblèmes de la Barcelone des années quatre-vingt. Doria s’en souvient bien. «Je n’avais même pas le numéro de téléphone de Maradona. Je ne le connaissais pas du tout. Mais Enrique (Quini) m’a dit d’être calme, qu’il allait l’apporter. Et si le Witcher le dit… ». Les fans de Gijón attendaient la star.

Barcelone, cependant, n’a pas vu la présence de Maradona entièrement claire en raison de la peur de se blesser juste avant les demi-finales de la Copa del Rey. «Nous nous sommes bien entendus et ils ont rendu les choses beaucoup plus faciles», précise Vega-Arango. La peur de Barcelone était telle qu’il a même été question de payer une assurance afin que, en cas de blessure de Maradona, le Sporting indemnise Barcelone. Vega-Arango ne se souvient pas bien des détails 37 ans plus tard, mais insiste sur le fait que les bonnes relations entre les deux équipes et la médiation de Quini ont été les clés pour Maradona de prendre l’avion pour les Asturies. «Nous sommes allés le rencontrer à l’aéroport et il était très gentil. J’ai beaucoup aimé le rencontrer et lui parler », se souvient Doria de Buenos Aires. Maradona, du moins cela semblait-il, allait jouer le match attendu.

Quelques heures avant la réunion, les plans ont radicalement changé. «Quelqu’un du Sporting m’a dit que Maradona ne pouvait pas jouer parce qu’il avait un coup à la taille et qu’il ne voulait pas se forcer. Il m’a donné une plaque commémorative avant le match “explique Doria. Dans les cliques de l’époque, il a été commenté que Núñez, repenti au dernier moment, avait demandé à Maradona de simuler une blessure pour éviter de sauter sur le terrain. Pour être effacé de ce jeu. Le fait est que l’inconfort physique de la star est apparu. Vega-Arango n’est pas au courant de l’appel de Núñez. “Maradona m’a dit:” Je suis vraiment désolée, Président, mais ma taille me fait mal et je ne suis pas là pour jouer “”. Le match s’est terminé 4-1 pour le Sporting avec Maradona s’amusant dans les tribunes. Un Maradona, prétendument blessé, qui, sept jours plus tard, a pu jouer avec Barcelone en demi-finale de Coupe face à la Real Sociedad. Les culés ont gagné 1-2 et Maradona a marqué le deuxième but.