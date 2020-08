Lundi, les Jaguars ont renoncé au demi offensif Leonard Fournette, poursuivant une misérable tendance de faux pas concernant les récentes sélections de première ronde de la franchise.

Avec la renonciation de Fournette, huit des neuf meilleurs choix des Jaguars au cours de la dernière décennie ne font plus partie de l’équipe; seul le secondeur Josh Allen, que Jacksonville a repêché en 2019, reste sur la liste.

Fournette, 25 ans, n’a passé que trois saisons à Jacksonville, courant 666 fois pour 2 631 verges et 17 touchés. Il a ajouté 134 réceptions pour 1 009 verges sur réception et deux touchés. Mais le choix n ° 4 du repêchage de la NFL 2017, le premier de l’ancien cadre de Jaguars Tom Coughlin, a également été qualifié d’égoïste alors que son équipe luttait pour un record combiné de 11-21 en 2018 et en 2019.

L’entraîneur de troisième année, Doug Marrone, a déclaré que la renonciation de Fournette n’avait rien à voir avec des problèmes hors du terrain ou dans les vestiaires, mais a déclaré qu’il définissait un bon jeu de course non pas par des verges au sol, mais par la capacité de lancer le ballon à volonté. Fournette s’est précipité pour 1152 verges – mais seulement trois touchés – en 2019.

Jacksonville a placé Fournette sur le bloc commercial en choisissant de ne pas exercer son option de cinquième année en mai; ils n’ont reçu aucune offre pour lui. Cette décision a poursuivi une autre tendance médiocre pour la franchise: elle n’a exercé l’option de cinquième année pour aucun de ses choix de première ronde datant du repêchage de la NFL 2011, qui a été le premier à inclure l’option (via le collectif NFL 2011 convention de négociation). Cela comprend sept premiers choix consécutifs, et six dans les cinq premiers.

Ces choix comprennent deux quarts, un receveur, un plaqueur offensif, une volée défensive, un demi de coin et un demi offensif. Voici à quoi cela ressemble, selon l’analyste Warren Sharp:

C’est vraiment fou Imaginez avoir • 10 meilleurs choix 7 ans consécutifs

• 5 premiers choix 6 années consécutives et faire ceci: # 10 Blaine Gabbert❌

# 5 Justin Blackmon❌

# 2 Luke Joeckel❌

# 3 Blake Bortles – COUPE

# 3 Dante Fowler❌

# 5 Jalen Ramsey – ÉCHANGE

# 4 Leonard Fournette❌ pic.twitter.com/TNNrdu3Wuc – Warren Sharp (@SharpFootball) 2 mai 2020

Donc voilà. Pas génial.

Il est intéressant de noter que le talent de Jalen Ramsey valait un tel choix; mais les problèmes de blessures ont soulevé des questions sur son avenir à long terme avec l’équipe, conduisant à une confrontation houleuse avec l’entraîneur Doug Marrone lors de la deuxième semaine de la saison 2019. Il était “ravi” d’être échangé de l’équipe.

Voici quelques bonnes nouvelles pour les Jags: ils semblent avoir brisé leur tendance peu enviable de faux pas au repêchage avec Josh Allen en 2019. Il a obtenu le statut de recrue au Pro Bowl, mais il y a encore un autre joueur en place – le plaqueur défensif Taven Bryan – pour déterminer si le la séquence de l’équipe se poursuit une autre année.

Compte tenu de la difficulté à laquelle les Jaguars ont rédigé – et développé – leur talent, il ne serait pas surprenant que cela continue une autre saison avant qu’elle se termine enfin, heureusement.

Cette histoire a été mise à jour à partir d’une version précédente.