Jordi Alba était le joueur de Barcelone chargé d’assister aux médias après la victoire des Catalans contre les Société réelle dans le Camp Nou. L’arrière gauche a été la clé de ce triomphe, car il a marqué le but égalisateur dans la première mi-temps qui a commencé le retour de la de Koeman.

La Real Sociedad a pris les devants au Camp Nou grâce à un but de Willian José, mais Barcelone a renversé la situation avec des buts de Jordi Alba et De Jong. Dans le deuxième acte, les Basques méritaient plus, mais ils n’ont pas réussi et les Catalans ont fini par remporter la victoire.

Grande première partie

«Nous avons été très clairs sur la façon de faire pression sur eux et c’était le meilleur match de l’année. Nous sommes allés avec le désir et tout à un. C’est dur de jouer sans public, mais il y avait une super équipe et nous voulions la gagner ».

Chute en seconde période

«Nous avons continué dans la même ligne, mais ils ont créé plus de danger. Nous savions que ce serait un match difficile contre l’une des meilleures équipes de la Ligue. “

Premier but

«Je suis plus heureux lorsque j’assiste que lorsque je marque des buts. Nous avons dessiné rapidement et l’équipe a fait un super match ».

Niché

«L’attitude a été très bonne. J’ai vu un grand Barça qui voulait jouer un grand match. Nous sommes très heureux”.

Exemple à suivre

«Nous avons su souffrir. En première mi-temps, nous avons joué un meilleur match et cela doit nous donner confiance pour la Ligue, qui reste beaucoup ».