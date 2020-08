Chadwick Boseman, l’acteur superstar qui, dans une carrière hollywoodienne incandescente mais douloureusement brève, a joué Floyd Little, Jackie Robinson, James Brown, Thurgood Marshall et la panthère noire, est décédé, à 43 ans, après une bataille de quatre ans contre le cancer du côlon. Sa mort – et pour la plupart des pays du monde, le diagnostic lui-même, alors qu’il combattait sa maladie en grande partie en privé – a été annoncée via son compte Twitter vendredi soir, à un choc et un chagrin incommensurables.

À partir du moment où il a éclaté en tant que star du biopic de Robinson 2013 42, Boseman s’est avéré étonnamment apte à donner vie aux icônes noires d’une manière qui allait au-delà du simple mimétisme: à peine un an plus tard, dans le biopic de Brown 2014 Get on Up, il ‘ d transformé en un parrain volcanique et fanfaron de l’âme, un tourbillon de talent brut et de charisme sans fond. Vous ne laissez personne monter à bord du «Train de nuit»; personne n’en valait vraiment la peine jusqu’à l’arrivée de Boseman. Trois ans plus tard, dans le drame de la salle d’audience des premières années de 2017, Marshall, il avait une sorte de fanfaronnade tout à fait différente en tant que l’homme qui deviendrait un jour le premier juge de la Cour suprême afro-américaine, mais le même commandement total, une grâce douloureusement humaine.

Il est apparu pour la première fois en tant que T’Challa dans Captain America: Civil War en 2016, mais c’était la performance phare de Boseman dans Black Panther de 2018 – un tournant crucial pour l’univers cinématographique Marvel et les films de bandes dessinées dans leur ensemble, en termes de représentation et pure qualité digne d’un Oscar – qui l’a transformé lui-même en icône. Dans une interview promotionnelle cette année-là, il a pleuré en racontant l’histoire de deux enfants qu’il avait rencontrés qui luttaient contre des diagnostics de cancer en phase terminale, mais qui essayaient de tenir le coup jusqu’à la sortie du film. «C’est une expérience humiliante, car vous vous dites: » Cela ne peut pas signifier grand-chose pour eux « , a-t-il déclaré. Mais Black Panther, bien avant sa sortie, était clairement devenu bien plus qu’un simple chapitre de MCU, et «j’ai réalisé qu’ils attendaient quelque chose de grand.»

Il est désormais insondable de penser que Boseman lui-même luttait secrètement contre le cancer en racontant cette histoire, et comme il semblait prospérer sur une période de quatre ans qui a amené deux autres films à succès Avengers, un rôle principal dans le thriller policier de 2019 21 Bridges, et, en juin, un rôle clé dans l’épopée vétérinaire de Spike Lee, Da 5 Bloods. Boseman a joué un personnage nommé « Stormin » « Norman Earl Holloway, qui est sérieusement décrit par ses fidèles compagnons soldats comme » notre Malcolm et notre Martin « . Faites une liste dans votre tête de qui d’autre pourrait éventuellement porter ce titre, même dans une œuvre de fiction. Il était l’humain le plus cool, le plus dur et le plus vénéré dans un film de Spike Lee, ce qui signifie généralement que vous êtes l’humain le plus cool, le plus dur et le plus aimé du monde.

Le dernier rôle terminé de Boseman était face à Viola Davis dans la prochaine adaptation d’août Wilson, Ma Rainey’s Black Bottom: plus d’icônes pour lui de se tenir parmi, de donner vie à d’autres, qui se sont avérées dignes depuis longtemps. À chaque fois qu’il sortira, ce sera un film douloureux à regarder, mais c’est maintenant le cas de tous les films qu’il a réalisés en luttant contre le cancer, à l’insu de la grande majorité des millions de fans qui le vénéraient avec autant de ferveur qu’ils vénéraient les chiffres qu’il dépeint. On avait l’impression qu’il pouvait être n’importe qui, et il a fait sentir à tant de gens que Hollywood a historiquement mal desservis et non respectés qu’ils pouvaient être n’importe qui.