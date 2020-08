L’acteur Chadwick Boseman, surtout connu pour ses rôles principaux dans “Black Panther” et dans le biopic de Jackie Robinson “42”, est décédé vendredi d’un cancer du côlon. Il avait 43 ans.

Robert Hanashiro via Imagn Content Services, LLC

Le compte Twitter officiel de Boseman a annoncé la nouvelle de son décès. L’acteur a reçu un diagnostic de cancer du côlon de stade III en 2016, qui était passé au stade IV.

“Un vrai combattant, Chadwick a persévéré à travers tout cela et vous a apporté beaucoup de films que vous aimez tant”, lit-on dans le communiqué. “De Marshall à Da 5 Bloods, Ma Rainey’s Black Bottom d’August Wilson et plusieurs autres, tous ont été filmés pendant et entre d’innombrables chirurgies et chimiothérapie.

«C’était l’honneur de sa carrière de donner vie au roi T’Challa dans Black Panther.»

La mort de Boseman survient le jour où la Major League Baseball a célébré le Jour de Jackie Robinson, chaque joueur portant le numéro 42 pour honorer l’homme qui a brisé la barrière de couleur du baseball en 1947. La MLB a reconnu le décès de Boseman avec une déclaration vendredi soir, qualifiant son portrait de Robinson de “transcendant” . “

Boseman a dépeint plusieurs héros de la vie réelle au cours de sa carrière d’acteur, notamment Floyd Little, le parrain de Soul James Brown et le juge de la Cour suprême Thurgood Marshall. Il a également joué dans le film de football 2014 “Draft Day” avant de prendre peut-être son rôle le plus emblématique de King T’Challa dans “Black Panther” en 2018.

Boseman est décédé chez lui, avec sa femme et sa famille à ses côtés. Il n’avait pas encore révélé son diagnostic de cancer.