Nous avons un match 7 entre nos mains ce soir entre les Denver Nuggets et Utah Jazz. Quelle série fascinante cela a été jusqu’à présent avec la bataille de Jamal Murray et Donovan Mitchell, sans qu’aucun des deux ne soit arrêté dans cette série. Quelle équipe de soutien de la distribution intensifie et ramène la victoire à la maison pour passer au deuxième tour des Playoffs NBA.

Voici tout ce que vous devez savoir pour regarder le match 7 ce soir entre Jazz et Nuggets!

Utah Jazz contre Denver Nuggets

Quand: Mardi 1 septembre

Temps: 20h30. ET

Chaîne TV: abc

Direct: fuboTV (regarder gratuitement)

Prédiction: Je vais avec les Denver Nuggets dans celui-ci. Quelle que soit l’équipe sur laquelle vous décidez de dépenser votre argent, assurez-vous de miser le ML plutôt que le spread, car ce sera proche et ce point fera une grande différence à la fin. Pépites -1

Cotes et lignes de paris NBA

Cotes NBA fournies par BetMGM Sportsbook. Les cotes ont été mises à jour pour la dernière fois mardi à 19 h 45. ET.

Plus / Moins: 217.5 (-110)

Vous voulez de l’action sur la NBA? Placez vos paris sportifs légaux sur ce jeu ou sur d’autres en CO, IN, NJ et WV à BetMGM.

