Ce défi consiste à défier vos amis. Il n’y a pas de virus dans réseaux sociaux Puisse-t-il non seulement voler du temps dans votre journée, mais aussi vous divertir, mettre votre esprit au travail et vous amener à défier vos amis. Si tu es interessé par défis visuels, celui que nous vous apportons répondra non seulement à vos attentes, mais vous mettra contre cordes. Serez-vous capable de résoudre ce problème défi viral en seulement 25 secondes?

Des virus nouveaux et plus compliqués que nous vous apportons Depor pour faire fonctionner la machine mentale en ces jours difficiles de la période pré-Noël, la saison du rétablissement de l’espoir parmi des millions d’utilisateurs à travers le monde. Aujourd’hui, sur les réseaux sociaux, ce défi est compté et il suffit de porter la bonne attention pour trouver la solution.

Quel est le nouveau virus que nous vous apportons ensuite? Regardez l’image dans les lignes ci-dessous et résolvez: où est le panda parmi les objets en noir et blanc que présente cette image qui secoue les réseaux sociaux? Inspectez soigneusement l’image pour trouver la réponse, que nous présenterons à la fin de la note.

Image virale

Dites-nous si vous pouvez voir le panda parmi les objets de cette image virale. (Televisa)

Avez-vous vu l’image ci-dessus? L’avez-vous vu complètement, attentivement, élément par élément, détail par détail, et avec la tranquillité d’esprit nécessaire pour trouver la réponse? Eh bien, on vous dit que ce viral n’arrive pas à être résolu comme ça par les utilisateurs des réseaux sociaux. Nous comprenons que 25 secondes sont écoulées, alors nous vous laissons courir la minute. Pouvez-vous trouver la solution?

Nous vous disons que ce défi viral dit l’heure chez les utilisateurs de réseaux sociaux en Espagne, Argentine, Pérou, Colombie et Mexique, parmi d’autres pays hispanophones où beaucoup l’ont trouvé trop compliqué, d’autres ont pu le résoudre. Si vous ne faites pas partie de ce groupe de «génies» qui ont réussi à résoudre le défi, nous vous montrerons la solution.

Solution virale

Aussi. Le temps déterminé s’est écoulé et vous n’avez pas trouvé la solution. Et que va-t-il se passer maintenant? Vous vous êtes sûrement posé la question, mais n’ayez crainte, qu’ici, nous ne vous compliquons pas seulement avec ces types de défis, mais nous les résolvons également afin que vous vous rendiez compte que ce n’était pas aussi difficile que vous le pensiez, que vous devez travailler davantage votre esprit et donc défier à tes amis.

Voulez-vous connaître la réponse à ce virus? Ne vous inquiétez pas, nous ne vous enverrons pas vers un autre lien, il vous suffit de consulter la galerie d’images qui accompagnent la note et dans la troisième d’entre elles, vous pourrez résoudre ce défi visuel.

Qu’as-tu pensé du viral? At-il répondu à vos attentes? Eh bien, nous vous félicitons si vous avez réussi à vous conformer. Et sinon, nous vous encourageons à continuer de vous tester avec ces types de défis. Voulez-vous voir plus de défis comme celui-ci? Ici, nous vous expliquons comment procéder. Pour ce faire, il vous suffit de suivre le lien suivant: plus de défis viraux dans Depor, et prêt. Qu’est-ce que tu attends?

Les maçons sont viraux pour la construction d’une pièce sans porte et leur réaction à le réaliser. (TIC Tac)

