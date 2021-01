Defence and Justice a réussi à soulever la Coupe d’Amérique du Sud 2020 après avoir battu Lanús 3-0 au stade Mario Alberto Kempes de Cordoue. Hernan Crespo C’est lui qui a dirigé l’équipe des «faucons» pour montrer leur meilleur niveau de jeu et remporter un titre continental pour la première fois de leur histoire.

Après le match, l’entraîneur s’est entretenu avec ESPN et il était heureux de ce qui était accompli; Cependant, le ton de la conversation a changé quand il s’est souvenu Diego Armando Maradona, footballeur argentin historique décédé en novembre dernier.

«Je vais rendre une chose publique. Je tiens à remercier Fede Bueno (il s’arrête avec excitation). Je regardais ESPN 90 lorsque Fede a annoncé la nouvelle (à propos de la mort de Maradona, le 25 novembre). Il l’a donné avec tant de tact et de délicatesse, que pour nous, amoureux des plus grands, il nous a caressé dans la douleur. Merci à vous pour le travail que vous faites. A Fede pour la façon dont il a annoncé la nouvelle et comment il s’est occupé du plus grand joueur de football », a déclaré le DT en essayant de retenir ses larmes.

«Je suis un humble laburante, que sais-je. Capable de le faire sourire pour le football, pour les garçons. Beaucoup sont nés dans un quartier modeste comme lui. Capable de le faire sourire », a-t-il ajouté Frisé.

L’ancienne équipe nationale argentine avait déjà montré sa douleur lors du match précédent contre Vasco da Gama: «La vérité est que tout ce qu’il peut dire peut même être redondant. Ce que Diego a généré en moi en tant que garçon et adolescent, et après avoir grandi, en tant que professionnel ».

Maradona est décédé à son domicile du quartier de San Andrés, victime d’une insuffisance cardiaque aiguë, qui a provoqué un œdème pulmonaire. Il y a quelques jours, il avait subi une opération à la tête pour un hématome sous-dural.

