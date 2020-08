Rory McIlroy était satisfait de sa deuxième manche au championnat BMW, mais il pense que les conditions deviendront encore plus dures.

À la recherche de sa première victoire de 2020, McIlroy a réussi un 1 sous 69 pour partager une avance d’un coup avec Patrick Cantlay à la mi-course. Ce sont les deux seuls joueurs sous la normale à l’Olympia Fields Country Club, où les conditions ont été difficiles pour marquer.

Malgré le regret de deux bogeys sur ses cinq derniers trous, McIlroy était satisfait de sa ronde.

“C’était vraiment bien”, a déclaré l’Irlandais du Nord. «J’ai pris un bon départ. Un couple de moins de 4 ans, de 3 moins de 10 ans, en quelque sorte de croisière, et puis plus tard dans la journée, le terrain de golf est devenu un peu plus ferme, un peu plus dur. un peu.

“Un peu déçu de laisser tomber ces tirs en entrant, mais je pense que si vous tirez quelque chose sous la normale sur ce terrain de golf, vous devez être assez heureux.”

La meilleure manche du tournoi jusqu’à présent a eu lieu jeudi, lorsque Hideki Matsuyama a tiré un 67.

McIlroy pense que les conditions peuvent devenir encore plus difficiles pour les joueurs ce week-end.

“Nous sommes censés avoir un peu de pluie ce soir, mais je ne pense pas assez pour vraiment l’adoucir”, a-t-il déclaré.

“Je pense que vous verrez au cours du week-end que les gars partiront tôt, pourront tirer des scores décents, puis au fur et à mesure que la journée avance et que les départs tardifs arrivent, cela deviendra de plus en plus difficile au fil de la journée. continue.

“Je pense que quelque chose comme, souvenez-vous du championnat des joueurs quand il était de retour en mai, les gars sortaient un dimanche, six ou sept derrière, tiraient un 66 et ils traînaient dans le club-house toute la journée et attendaient de voir ce qui se passait. les gars sur le chemin. Je pense que vous pourriez voir quelque chose de similaire ce week-end. “