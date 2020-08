Brian Spurlock-USA TODAY Sports

OLYMPIA FIELDS, Ill. – Dustin Johnson a 21 coups plus mauvais qu’il y a une semaine et semble toujours être le joueur à battre.

Johnson et Hideki Matsuyama ont survécu à une autre journée exigeante à Olympia Fields, tous deux grattant un un sous 69 qui se sentait mieux qu’il ne semblait de partager la tête samedi au championnat BMW.

Tout le monde était au-dessus de la moyenne pour le tour final.

Dimanche est une dernière chance pour certains joueurs de faire partie du top 30 qui se qualifie pour la finale de la FedEx Cup, et un dernier tour pour d’autres – comme Tiger Woods – de se préparer pour l’US Open sur un parcours tout aussi difficile.

Patrick Cantlay n’a frappé que cinq fairways et n’a pas réussi un birdie en tombant à égalité pour la tête avec un 75 round qui lui a laissé cinq tirs derrière et pourrait lui coûter une place dans le Tour Championship.

Rory McIlroy a dû jouer du gaucher pour échapper à la base d’un arbre en commençant le neuf arrière avec un bogey, et il a terminé avec un tir qu’il pensait être long, mais est arrivé à 70 pieds de court et a conduit à un trois putt. bogey pour un 73. Il était encore à seulement trois tirs en arrière, en supposant qu’il joue.

McIlroy a déclaré qu’après la tournée, sa femme attendait leur premier enfant, des nouvelles qu’ils avaient partagées avec leur famille et leurs amis, mais qui ont été révélées lors de l’émission NBC. Il a dit que cela explique en partie son esprit errant ces dernières semaines, et que son cadet et meilleur ami, Harry Diamond, a gardé un téléphone allumé dans le sac.

Et s’il est temps, il a dit: «Je suis hors d’ici.

Jon Rahm a égalé le tour bas de la journée à 66 qui aurait facilement pu être un coup mieux si ce n’était pour une bévue que même lui ne pouvait pas croire. Il a oublié de poser un marqueur sur le green avant de ramasser sa balle de golf sur le n ° 5, se figeant sur ses traces quand il a réalisé ce qui s’était passé.

“Je pensais à quelqu’un d’autre ou à autre chose … et oui, j’ai juste ramassé le ballon sans le marquer, aussi simple que cela”, a déclaré Rahm après un tour qui ne lui a laissé que trois derrière. «Je ne peux pas vraiment vous expliquer. C’est l’une de ces choses qui se produisent au golf. Je n’aurais jamais pensé que ce serait le cas dans ma carrière professionnelle, mais nous y sommes.

Le championnat BMW reste à gagner, et si dimanche tient bon, il s’agira plus de tenir que de se retirer. Onze joueurs ont été séparés par trois coups.

Johnson et Matsuyama étaient à un moins de 209.

Il y a une semaine au Northern Trust sur un parcours adouci par la pluie avec peu de vent, Johnson était à 22 sous la normale en trois rounds et avait une avance de cinq coups. C’était facile. Ce n’est pas le cas.

Johnson a eu un swing à trois coups contre lui sur le trou d’ouverture quand il est allé dur à rugueux au bunker et a fait bogey, tandis que Matsuyama a percé un coup de bunker pour l’aigle. Matsuyama a rapidement construit une avance de trois coups avec un birdie sur le n ° 4. Il n’a fait qu’un seul birdie le reste du chemin.

Joaquin Niemann avait un 68 et faisait partie du groupe à un plus de 211 qui comprenait Adam Scott (70) et Mackenzie Hughes (69). Rahm, Bubba Watson, Brendon Todd et Kevin Kisner, qui avaient 16 pars, un birdie et bogey pour sa ronde de 70, ont également riposté.

Des rondes comme celles-là vont très loin à Olympia Fields, l’ancien parcours de l’US Open jouant comme un avec ses greens épais et durs comme le roc et suffisamment de vent pour rendre les fairways plus serrés qu’ils ne le sont.

Woods, quant à lui, a eu un début raisonnable pour sa ronde et n’a pas perdu beaucoup de terrain jusqu’à ce qu’il perde un coup de départ dans l’eau à droite du 17e fairway, puis a étouffé un métal de fairway à gauche. Il a traversé un chemin de charrette faisant claquer le club contre le béton et il a semblé à deux reprises vouloir le casser. Il a raté un putt court pour triple bogey et a tiré 72.

Woods n’a pas encore atteint la parité cette semaine. Un tour de plus comme celui-là et ce sera la première fois en 10 ans – le Bridgestone Invitational à Firestone – qu’il aura les quatre tours au-dessus de la normale. Il avait besoin de quelque chose autour de la quatrième place pour accéder au championnat du circuit pour la première fois depuis 2018.

Matsuyama tente de terminer trois ans sans victoire. Johnson tente de gagner pour la deuxième fois en sept jours, tout en se positionnant pour être la tête de série du Tour Championship, ce qui lui permettrait de commencer le tournoi avec une avance de deux coups sous le départ échelonné.

Pour des joueurs comme Niemann, Hughes et Scott, ils essaient simplement de se rendre à East Lake à Atlanta. Tous sont à un tour sur un terrain de golf où de petites erreurs peuvent conduire à des bogeys ou pire sur à peu près tous les trous.