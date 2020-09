« J’ai joué deux Internationaux des États-Unis jusqu’à présent, donc je n’ai pas beaucoup d’expérience, mais je me sentais souvent comme ça », a déclaré Tyler Duncan après le tour. «C’est ferme et rapide, et le rugueux est long. C’est à peu près tout ce que vous voulez.

C’était génial. C’était une mouture ». Et il se débrouille bien à la deuxième place! Bien qu’Olympia Fields défie au maximum les joueurs, c’est un rêve pour les téléspectateurs de golf à la maison – voir les meilleurs du monde flamboyer une configuration typique du Tour et affronter des verts durs et épais dans des conditions de championnat.

Le championnat BMW offre tout le contraste avec le Northern Trust de la semaine dernière au TPC Boston où Scottie Scheffler a tiré 59 et Dustin Johnson a tiré 60 dans le même tour. En fait, il semble que personne ne va même casser 60 ans cette semaine!

Jeudi, plus de joueurs ont fait un double bogey sur 18 (cinq) que birdie (quatre) et le trou d’arrivée n’a joué qu’un dixième de coup plus facile que le premier trou par 5, qui était en moyenne de 4,609.

Il n’y avait que trois golfeurs sous la normale après le premier tour

Hideki Matsuyama a tiré à 3 sous 67.

Tyler Duncan a tiré avec 2 sous 68. Mackenzie Hughes a tiré 1 sous 69. C’était tout. «Les verts étaient fermes et jouaient vraiment dur», a déclaré Matsuyama. Hughes pense que «le terrain de golf est fantastique. Je pense que c’est un très bon test de golf », a déclaré Hughes.

Bien sûr, il est facile de profiter des conditions quand on joue bien. Cependant, le reste des joueurs a pris une raclée avec la moyenne des scores sur la mise en page par 70 juste moins de trois tirs au-dessus de la normale. «Les greens se raffermissaient hier lors de la ronde d’entraînement, mais c’était comme samedi aux États-Unis.

Ouvert là-bas plutôt que jeudi lors d’un événement de la PGA Tour », a déclaré Rory McIlroy après un 70 pair.« Je sentais que je n’avais pas fait un très bon travail lorsque j’étais hors de position pour prendre une sorte de punition. et revenir en jeu », a déclaré Viktor Hovland, qui s’est montré agressif dans un bunker de fairway le 18, a trouvé l’eau et a doublé.

«J’ai en quelque sorte essayé de forcer quelques situations, donc ça m’a coûté quelques coups là-bas». Hovland a également terminé à la normale 70. «C’est un bon test de golf, mais c’est juste difficile», a expliqué Dustin Johnson.

«Ce n’est pas comme – il n’y a vraiment rien de compliqué, c’est juste difficile. Si vous voulez qu’un terrain de golf joue dur, devenez un peu rugueux, rendez-le ferme et rapide. Chaque semaine, chaque terrain de golf – cette ferme et rapide avec un peu de dur joue difficile ». Le reste du championnat BMW à Olympia Fields est sûr de vous offrir beaucoup de surprises et du golf intéressant.