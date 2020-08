Une saison bizarre d’action de la Call of Duty League se terminera enfin par un champion couronné ce week-end.

Les Atlanta FaZe, Dallas Empire, Chicago Huntsmen et London Royal Ravens sont les équipes restantes en lice. Parce qu’Atlanta et Dallas sont des têtes de série plus élevées et proviennent de la fourchette des vainqueurs des rondes éliminatoires précédentes, ils devraient perdre deux fois pour ne pas se rendre en finale dimanche.

L’action se déroulera à distance plutôt qu’en personne, car les événements étaient initialement prévus avant la pandémie du COVID-19. Tous les matchs seront diffusés sur YouTube et sur le site Internet de la CDL.

PLUS: Comment CDL gère son drame interne

Atlanta était de loin la meilleure équipe de la CDL de la saison régulière, avec une fiche de 26-7 et un record de 280 points. Dallas a terminé deuxième avec 260 points.

Londres entame le week-end de championnat comme un outsider – les Royal Ravens ont affiché un record de défaites (12-14) en saison régulière – mais est soutenue par des victoires préliminaires en séries éliminatoires contre New York et Toronto.

PLUS: Comment obtenir le code bêta de ‘Black Ops Cold War’

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le week-end de championnat de la CDL, qui conclut la saison 2020:

Calendrier des championnats CDL

(Play-in) Chicago Huntsmen vs London Royal Ravens – Samedi 29 août, à midi HE

Atlanta FaZe vs Dallas Empire – Samedi 29 août à 15h30 HE

Match 1 gagnant contre match perdant 2 – Samedi 29 août à 17h30 HE

Vainqueur Match 2 vs Gagnant Match 3 – Dimanche 30 août à 16 h HE

Support de championnat CDL

Il y aura quatre matchs au total au cours du week-end, chacun structuré dans un format best-of-five-game avec des modes de jeu et des cartes variés “Call of Duty”.

Les Chicago Huntsmen et les London Royal Ravens s’affronteront dans un play-in pour atteindre les demi-finales; L’Atlanta FaZe et l’Empire de Dallas sont garantis au moins une place en demi-finale.

(Activision) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/91/fb/cdl-championship-bracket-ftr_1ccktjkan66fh1gnh318a6k2cd.jpeg?t=933774132&w=500&quality=80

A quelle heure est le championnat CDL?

Le match de championnat de la CDL aura lieu le dimanche 30 août à 16 h HE.

Comment regarder le championnat CDL en ligne

Les téléspectateurs peuvent se connecter à la chaîne YouTube de la CDL ou à son site Web pour accéder à une diffusion en direct gratuite du championnat CDL. Le match aura des annonceurs et des interviews de joueurs même s’il s’agit d’une compétition à distance.

Comment obtenir la version bêta de ‘Call of Duty: Black Ops’ à partir du flux CDL

Comme indiqué dans notre introduction à la version bêta de «Call of Duty» 2020, regarder n’importe quel match du week-end pendant au moins une minute lorsque vous êtes connecté à un compte Activision permet de participer automatiquement à une loterie pour les codes bêta.