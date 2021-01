Le report dans le calendrier du Grand Prix d’Australie, rendez-vous avec lequel le coup d’envoi devait être donné au Coupe du monde de Formule 1 2021, fait supposer à quiconque que la pré-saison se déroule Catalogne comme cela se passe depuis 2016. Comme dit, cela pourrait se dérouler sur le circuit de Sakhir et non sur le circuit de Montmeló si le championnat commençait par un doublé à Bahreïn, même si ce ne sera finalement pas le cas.

S’il est vrai que la première course en 2021 sera le Grand Prix de Sakhir, il ne peut donc être exclu que la pré-saison se déroule à Bahreïn et non en Catalogne, le deuxième tour de la Coupe du monde 2021 aura lieu en Italie. Une fois le calendrier défini, les équipes doivent maintenant voter sur le lieu de la pré-saison, qui aura lieu à partir de 2 mars. S’il optait pour Sakhir, la Formule 1 ne quitterait pas Bahreïn avant 28 mars, date à laquelle se tiendra la première course de la Coupe du monde, avec les économies que cela implique.

Cependant, Catalogne Il est relativement proche des usines des équipes, ce qui a conduit les équipes à choisir d’effectuer la pré-saison sur le circuit de Montmeló depuis 2016 également en raison d’un problème économique. En revanche, s’il se tient à Bahreïn, les équipes n’auront guère le temps d’envoyer par avion les pièces qu’elles décident de modifier après les essais.

La Catalogne accueillera le Grand Prix d’Espagne le 9 mai

La deuxième course de la Coupe du monde aura lieu à Imola le 18 avril, alors que le troisième, qui devait être le Grand Prix du Vietnam, n’a pas encore été confirmé où il sera, même si tout semble indiquer qu’il sera en Portimao le 2 mai prochain. Une semaine plus tard, le 9 maiaura lieu le Grand Prix d’Espagne. Et c’est que le Circuit de Catalogne a récemment renouvelé son contrat avec la Formule 1 pour une saison de plus. Désormais, le gouvernement de la Generalitat va négocier avec Stefano Domenicali, qui est le nouveau président de la Formule 1, pour que cette nomination soit prolongée dans le calendrier jusqu’en 2025.

Dans le nouveau calendrier 2021, dans lequel le 23 courses prévu, le Grand Prix d’Australie a été déplacé au 21 novembre prochain. Bien que la saison dernière, elle n’ait pas été courue à Melbourne à cause du coronavirus, la Coupe du monde n’a pas pu commencer en Australie en raison des dernières épidémies dans la capitale Victoria. Bien que l’Open d’Australie prévu pour fin février soit maintenu, les joueurs de tennis participants devront rester en quarantaine pendant deux semaines. Le Grand Prix de Formule 1, quant à lui, n’a pas été en mesure de respecter le calendrier car il se déroule au milieu d’un parc, ce qui rend plus difficile le contrôle du flux de fans.

La saison de Formule 1 débutera une semaine plus tard et se terminera également une semaine plus tard. Sera le 12 décembre quand la dernière course a lieu en Abu Dhabi.

Malgré le retard du championnat du monde dans le calendrier, les pilotes n’auront qu’une journée et demie pour s’adapter à la voiture, ce qui est un handicap pour les pilotes qui changent d’équipe. Plus encore pour Fernando Alonso, qui revient en Formule 1 deux ans plus tard. «Je peux comprendre que pour Carlos Sainz ou Ricciardo, le défi de la saison prochaine avec une nouvelle équipe sera compliqué, car ils devront apprendre une nouvelle méthode de travail et ils devront interagir avec des ingénieurs inconnus, mais dans le cas de Fernando, ce sera différent compte tenu de son absence prolongée», A souligné à cet égard Marcin Budkowski, PDG de Renault.

Carlos Sainz, qui échange McLaren pour Ferrari, a évoqué les dangers posés par une présaison aussi courte: «Si quelque chose échoue dans la Ferrari ce jour-là et demi de tests, je peux me rendre à la course sans avoir testé le siège». C’est pourquoi le Madrilène était mécontent de la FIA après qu’elle ne lui ait pas donné l’autorisation de participer au test des jeunes pilotes dans lequel il pourrait être Fernando Alonso, test dans lequel l’Asturien a marqué le meilleur temps.

Ceci est le calendrier 2021

GP de Bahreïn: 28 mars GP d’Imola: 18 avril À déterminer: 2 mai GP d’Espagne: 9 mai GP de Monaco: 23 mai GP d’Azerbaïdjan: 6 juin GP du Canada: 13 juin GP GP de France: 27 juin GP d’Autriche: 4 juillet GP de Grande-Bretagne: 18 juillet GP de Hongrie: 1er août GP de Belgique: 29 août GP des Pays-Bas: 5 septembre GP d’Italie: 12 septembre GP de Russie: 26 septembre GP de Singapour: 3 octobre GP du Japon: 10 octobre GP des États-Unis: 24 octobre GP du Mexique: 31 octobre GP du Brésil: 7 novembre GP d’Australie: 21 novembre GP d’Arabie Saoudite: 5 décembre GP d’Abu Dhabi: 12 décembre