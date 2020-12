Ils jouent EN DIRECT Pumas UNAM contre. Lion MAINTENANT EN DIRECT et EN LIGNE pour la finale aller du tournoi Apertura 2020 de la Ligue MX AUJOURD’HUI, jeudi 10 décembre. Suivez ICI la transmission et la narration du match à partir de 21h30 (heure péruvienne) et 20h30 (heure locale) au stade Camp Nou à travers les signaux de TUDN, Fox Sports et Claro Sports. Voir les principaux incidents par MINUTE A MINUTE du site web de Depor.com, qui vous offre minute par minute, la transmission et plus encore du match entre Pumas et León. Il y a un choc qui ne convient pas au cœur entre les deux «félins».

Après un premier tour d’étude, Pumas et León reviennent sur les lieux dimanche soir pour régler le champion du tournoi mexicain Apertura et l’équipe qui fera de Cruz Azul l’un des quatre vainqueurs du football local.

Dans le match retour de la finale, contrairement aux tours précédents, il n’y a plus de buts à l’extérieur ni de position dans le tableau pour définir un vainqueur.

L’une ou l’autre des deux équipes qui parvient à sortir le poing levé aura atteint la huitième étoile sur son bouclier pour imiter la Machine, qui n’a pas été couronnée depuis l’hiver 97. Seuls Toluca (10), Chivas (12) et América (13) , ils ont plus de championnats de ligue.

“Le goût est amer, mais bon, nous sommes une équipe, c’est que si elle est caractérisée par quelque chose, ce n’est pas abandonner et maintenant nous allons y aller pour essayer de gagner”, a déclaré l’entraîneur argentin des Pumas, l’Argentin Andrés Lillini, qui Il en est à son premier tournoi à la tête d’une équipe de haut vol.

Lillini était le directeur des forces de base et a été contraint de prendre le commandement après la démission de l’Espagnol Míchel González quelques jours à peine après le début du tournoi.

Le stratège a fait un travail surprenant et n’a perdu qu’un match dans tout le tournoi régulier, juste au moment où il a visité le stade de León le 21 septembre, d’où il est parti avec une défaite 2-0, bien que les joueurs universitaires aient joué avec 10 éléments sur 42. minutes pour l’expulsion du gardien Alfredo Talavera.

León a commencé le tournoi avec un tag favori. Mené par Ignacio Ambriz, ancien assistant de Javier Aguirre avec l’Atlético de Madrid, au cours des deux dernières années, la Fiera a été l’une des équipes avec le meilleur match collectif au Mexique, mais il leur a manqué de le couronner avec un titre parce qu’ils sont restés sur le rivage. lors de la Clausura 2019 quand ils ont perdu contre Tigres et l’année dernière, ils ont été surpris par Morelia au premier tour.

“Nous devons jouer un grand match à domicile, en proposant de reprendre la maison là où nous n’avons pas perdu à domicile”, a ajouté Ambriz. “Il y a 90 minutes pour arriver à ce résultat favorable que nous recherchons tant depuis deux ans.”

Si elle est couronnée, la Fiera rejoindra un groupe restreint d’équipes qui ont pu gagner après avoir été les meilleures de la saison régulière. Depuis 1996, seuls Toluca (été 98, été 99 et été 2000), Pachuca (Clausura 2006 et Clausura 2009), Santos (Clausura 2012) et América (Apertura 2014) l’ont atteint.

León a ajouté 40 points dans le tournoi en cours et est resté un pour égaler le record de sa franchise, établi lors de la Clausura de l’année dernière, et trois pour imiter la marque pour les tournois courts, qui est de 43, établie par l’Amérique dans l’Apertura 2002. .

