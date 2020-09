Steve Nash a soulevé des sourcils tout au long de la NBA jeudi lorsqu’il a été annoncé que le double joueur par excellence deviendrait le prochain entraîneur-chef des Nets, bien qu’il n’ait aucune expérience d’entraîneur.

La nature curieuse de son embauche a conduit certains commentateurs à se demander si Nash était le bénéficiaire du privilège blanc dans une ligue qui, malgré une base de joueurs largement noire, ne compte que huit entraîneurs en chef noirs. Parmi ces analystes: Stephen A. Smith d’ESPN, qui, malgré l’éloge de Nash en tant que joueur et personne, a affirmé que les Nets avaient abandonné d’autres candidats noirs plus accrédités tels que Ty Lue, Mark Jackson et Sam Cassell pour se poser sur lui.

“Mesdames et messieurs, il n’y a pas moyen de contourner cela. C’est le privilège des Blancs. Cela ne se produit pas pour un homme noir”, a déclaré Smith jeudi sur “First Take” d’ESPN. “Aucune expérience du tout? A quelque niveau que ce soit en tant qu’entraîneur? Et tu as le poste de Brooklyn Nets?”

La synthèse de la situation par Smith, cependant, a frotté d’autres commentateurs de l’industrie dans le mauvais sens – y compris Charles Barkley.

L’analyste “Inside the NBA” a réfuté la déclaration de Smith plus tard jeudi, disant qu’il était “déçu” que l’embauche de Nash soit devenue une question de privilège blanc. Barkley a soutenu son argument en désignant d’autres entraîneurs noirs et POC – Doc Rivers, Jason Kidd et Derek Fisher – qui ont reçu des opportunités similaires malgré aucune expérience d’entraîneur-chef.

“Quand vous avez une responsabilité, surtout quand vous devez parler de quelque chose d’aussi sérieux que la race, vous ne pouvez pas être plein de conneries”, a déclaré Barkley. «Vous devez être honnête et juste.

“Steve Nash est un excellent joueur et un bon mec. Mais j’ai été tellement déçu par certains de ces gars. J’étais comme,” Mec, les Noirs ont déjà fait ça. ” Maintenant, avons-nous besoin de plus d’entraîneurs noirs en NBA? Oui. Avons-nous besoin de plus d’entraîneurs noirs dans le football universitaire? Oui. Avons-nous besoin de plus d’entraîneurs noirs dans le football professionnel? Oui. Mais ce n’était pas le bon moment pour le dire aujourd’hui . Bonne chance à Steve Nash. “

Bien que Smith ait raison de dire que Nash manque d’expérience par rapport à ses nouveaux pairs entraîneurs, il convient de noter qu’il était consultant en développement de joueur sur les Golden State Warriors, qui a remporté deux championnats de la finale de la NBA alors qu’il occupait ce rôle. Beaucoup ont également émis l’hypothèse que la relation que Nash a établie avec Kevin Durant pendant cette période est ce qui a fait de lui un candidat au poste en premier lieu.