Pilote Ferrari Charles Leclerc. .

Le Monégasque Charles Leclerc, pilote de Formule Un de l’équipe Ferrari, a été testé positif dans une analyse COVID-19, comme annoncé ce jeudi par l’équipe de Maranello (Italie), ainsi que par la personne concernée.

“Charles subit des tests régulièrement et hier (mercredi) le résultat était positif. Il nous a informés immédiatement, tout comme il l’a fait avec toutes les personnes avec lesquelles il a été en contact plus étroit ces derniers jours. Il va actuellement bien, présente des symptômes légers et est auto-confiné chez lui à Monaco “, Ferrari a expliqué dans un communiqué l’état de santé du pilote monégasque, qui sera cette année le partenaire de l’Espagnol Carlos Sainz dans l’équipe la plus récompensée de l’histoire de la F1.

“Bonjour les amis, je veux que vous sachiez que j’ai été testé positif au COVID-19”, a expliqué le pilote lui-même dans une autre déclaration. “Je subis régulièrement des tests suivant les protocoles de l’équipe. Malheureusement, j’ai appris que J’étais en contact avec un cas positif et je me suis immédiatement confiné à moi-même, rapportant cette affaire à tous ceux avec qui je suis entré en contact. Le test auquel je me suis soumis par la suite s’est soldé par un résultat positif », a ajouté Leclerc, 23 ans et avec deux victoires (le Grand Prix de Belgique et d’Italie 2019) dans la catégorie reine du sport automobile.

“Je me sens bien et j’ai des symptômes légers. Je resterai isolé chez moi à Monaco conformément à la réglementation fixée par les autorités sanitaires locales. Restez en bonne santé et prenez soin de vous”, indique le communiqué du Monégasque, qui en 2018 -avec Sauber- a fait ses débuts en F1 Une catégorie dans laquelle il compte douze podiums et dans laquelle il a terminé quatrième de la Coupe du monde il y a deux ans, déjà chez Ferrari, équipe avec laquelle il a terminé le tournoi en huitième position la saison dernière.