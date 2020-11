▲ L’Allemand Sebastian Vettel verse du champagne au Britannique Lewis Hamilton et au Mexicain Sergio Pérez (à droite), qui a terminé deuxième du GP de Turquie. Photo Ap

Lundi 16 novembre 2020, p. 2

Istanbul. Sergio Pérez a finalement réalisé un podium de la saison, le neuvième de sa carrière, terminant à la deuxième place du Grand Prix de Turquie, où le Britannique Lewis Hamilton a remporté son septième titre de Formule 1 pour étendre son record à 94 victoires.

Un podium insaisissable pour le Mexicain – qui n’était pas à la hauteur depuis 2018 – avec Racing Point, d’où il sera relevé la prochaine campagne par l’Allemand Sebastian Vettel. L’équipe était responsable du fait que Checo n’atteignait pas ce podium deux fois, le dernier même reconnu par l’équipe elle-même comme une mauvaise décision.

Quant au septième titre de Hamilton, il est désormais à égalité avec Michael Schumacher, après avoir remplacé l’Allemand chez Mercedes en 2013.

Le pilote britannique n’avait besoin que de finir devant son coéquipier Valtteri Bottas pour décrocher son sixième titre Mercedes. Le Finlandais a terminé en 14e position après un mauvais départ. L’autre titre de Hamilton était avec McLaren en 2008.

La victoire sur une piste compliquée et sous la pluie a également servi à revendiquer le respect, en s’assurant que ce résultat ne soit pas seulement le résultat de la conduite d’une Mercedes, la meilleure machine de la compétition.

Je pense que je mérite le respect. Je l’ai du reste des pilotes qui savent qu’une journée comme celle d’aujourd’hui est très dure et que le résultat n’a rien à voir avec la voiture, a-t-il convenu.

Hamilton avait l’air de pleurer lorsqu’il a parlé à la radio de l’équipe quelques instants après avoir franchi la ligne d’arrivée à Istanbul.

Rêve de l’impossible

C’est pour tous les enfants qui rêvent de l’impossible, dit-il. Ils peuvent le faire.

Le Britannique est parti à la sixième place, mais a profité des erreurs et des mauvaises stratégies de pneus des autres équipes pour remporter cette course pour la quatrième fois consécutive, sa 10e dans une saison où il a dominé.

Je sais que je dis souvent que cela va bien au-delà de mes rêves les plus fous, mais toute ma vie, j’ai secrètement rêvé d’être aussi grand que cela, a-t-il commenté; Cette ambition semblait tellement tirée par les cheveux. Je me souviens avoir vu Michael gagner tous ces championnats du monde. Obtenir un ou deux ou même trois est si difficile. Seven est inimaginable.

Hamilton a terminé 31 secondes devant Checo Pérez et l’Allemand Ferrari Sebastian Ve-ttel, qui a battu son coéquipier Charles Leclerc pour son premier podium d’une saison difficile.

C’était également le premier podium du pilote mexicain de la saison, tandis que son coéquipier Lance Stroll a terminé neuvième, malgré la tête pendant une grande partie de la course de 58 tours.

Stroll a commencé devant Max Verstappen de Red Bull sur un circuit glissant et resurfacé, qui n’avait pas été utilisé en Formule 1 depuis 2011 et décrit comme une piste de glace par Hamilton.

Un début chaotique où Versta-ppen a dérapé alors que Hamilton passait en troisième position pour perdre le contrôle et être dépassé par Alexander Albon et Verstappen de Red Bull.

Vettel a fait un excellent mouvement pour passer de la 11e à la troisième place pendant que Bottas tournait et sortait de la piste.

L’impatient Verstappen est allé trop loin pour tenter de passer à la deuxième place de Checo Pérez et a perdu le contrôle, le faisant sortir de la piste à deux reprises.

À mi-parcours de la compétition, Stroll et Pérez devançaient Hamilton, mais perdaient du terrain. Stroll est venu changer de pneus au 37e tour et Hamilton a utilisé le DRS pour dépasser Perez un tour plus tard et prendre la tête.

Czech sera remplacé par Vettel à la fin de la saison et Racing Point changera son nom en Aston Martin. Cela laisse le Mexicain sans équipe, bien qu’il soit à son apogée à 30 ans et avec neuf podiums à son palmarès.

Vous devez tout livrer chaque week-end. Vous êtes aussi bon que lors de votre dernière course, a commenté Pérez; il est donc important de bien finir, mais le reste n’est plus entre mes mains.