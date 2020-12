▲ Le pilote de Jalisco a signé pour un an avec une option à deux et sera le partenaire de Max Verstappen.Photo @SChecoPerez

Ap et Afp

Journal La Jornada

Samedi 19 décembre 2020, p. 9

Milton Keynes, Royaume-Uni. Sergio Checo Pérez courra pour Red Bull la saison prochaine de Formule 1, a annoncé l’équipe autrichienne, mettant fin à quatre mois d’incertitude depuis que Racing Point a résilié le contrat du pilote mexicain en septembre dernier.

Après avoir pris le temps d’évaluer toutes les données et performances pertinentes, nous avons décidé que Sergio est le bon pilote pour s’associer à Max (Verstappen) pour 2021 et nous sommes impatients de l’accueillir chez Red Bull Racing, a déclaré Christian Horner dans un communiqué, président de l’équipe, basé dans cette ville.

Je suis extrêmement reconnaissant à Red Bull de m’avoir donné l’opportunité de courir pour une équipe qui concourt pour le championnat, c’est quelque chose que j’attend depuis que j’ai rejoint la Formule 1, a écrit Pérez sur les réseaux sociaux, où des milliers d’utilisateurs ont gardé un œil sur le annonce, tôt hier matin.

Vous pouvez être sûr que la saison prochaine, vous aurez toute ma concentration, l’équipe a la même mentalité gagnante que moi, je suis ici pour bien performer et aider l’équipe à se battre pour un autre titre, a ajouté Pérez, qui restera le seul latino-américain de la ligue. grille de la catégorie la plus élevée du sport automobile.

Red Bull a terminé deuxième derrière la Mercedes dominante au classement général.

Il est impossible d’ignorer la performance de Sergio cette année, il a gagné le siège. Il a l’expérience nécessaire, apporte beaucoup de connaissances à l’équipe et je pense qu’il sera un bon partenaire pour Max. Nous voulons présenter l’équipe la plus forte possible pour combattre Mercedes, a noté Horner.

Pérez, qui aura un contrat d’un an avec option de deux – il remplacera Alexander Albon – est devenu le premier Mexicain à remporter une course de F1 en 50 ans après avoir remporté le Grand Prix de Sakhir ce mois-ci à Bahreïn.

Red Bull a rapporté que cette performance historique avait contribué à faire de Perez l’option préférée par rapport à Albon, qui restera avec l’équipe et en tant que pilote d’essai et de réserve.

Le Mexicain de 30 ans a fait face à un avenir incertain après que Racing Point a annoncé en septembre que sa place serait attribuée à Sebastian Vettel, quadruple champion de F1, qui s’était retrouvé sans siège chez Ferrari.

Le pilote Jalisco a terminé ce qui a été sa meilleure saison en 10 ans en Formule 1, totalisant 125 points à la quatrième place. Albon a terminé septième avec 105.

Dans sa 190e carrière en F1, Pérez a remporté sa première victoire le 6 décembre à Bahreïn. Même alors, il n’était pas sûr de son avenir, précisant que si je ne suis pas sur la grille l’année prochaine, je serai en 2022.

Mais bien qu’il ait été prêt à prendre un an de congé, Checo n’a pas eu à attendre longtemps. Red Bull a affirmé qu’il était l’un des pilotes les plus constants et tenaces du sport. Il sera intéressant de voir comment le Mexicain, connu pour son caractère fort, cohabitera avec Verstappen, également d’idées fixes, et surtout protégé par ses patrons Horner et Helmut Marko.

Pour Red Bull, c’est un nouveau pari dans la difficile succession de l’Australien Daniel Ricciardo, parti en 2019. Et, exceptionnellement, il a appelé un pilote qui ne venait pas de sa filiale. Le Mexicain a couru pendant sept ans pour Racing Point, après ses débuts en 2011 avec Sauber (deux ans) et une année fatidique avec McLaren.

Avec l’avenir de Red Bull et de Sergio Pérez défini pour 2021, les yeux sont désormais tournés vers la Formule 1 pour savoir ce qu’il advient du Britannique Hamilton, sept fois champion, et de Mercedes, l’équipe qui domine massivement ces dernières années. Les deux parties ont montré que rien n’empêchera un contrat très prochainement.

Mon plan est d’être ici l’année prochaine. Je pense qu’en tant qu’équipe, nous avons encore des choses à faire ensemble, des choses à accomplir, dans le sport et en dehors du sport, a déclaré Hamilton. Toto Wolff, directeur de Mercedes, a déclaré ne pas s’inquiéter du renouvellement de sa star anglaise.