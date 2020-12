LE PAYS

Oaxaca.- De la signature de Sergio Pérez par Red Bull annoncée ce vendredi, deux points très pertinents ressortent. D’une part, cette méritocratie a toujours sa place dans un championnat du monde de Formule 1 qui est depuis longtemps devenu une grande entreprise. Et d’autre part, que l’équipe Red Buffalo a changé de stratégie en intégrant un outsider plutôt qu’un entraîneur dans son programme de jeunes pilotes. Après une décennie de concours, au cours de laquelle il est passé par trois équipes différentes (McLaren, Sauber et Racing Point), Checo, qui aura 26 ans le mois prochain, s’était retrouvé sans volant en vue de la grille du parcours qui Il intervient une fois que l’arrivée de Sebastian Vettel à Racing Point aura été confirmée, qui sera rebaptisée Aston Martin. Cependant, les bons résultats du Mexicain et les doutes que les responsables de Red Bull ont toujours eu avec Alex Albon feront que celui de Jalisco remplacera le British-Thai, qui deviendra pilote d’essai. Avec cette embauche, Red Bull entend trouver en Pérez quelqu’un qui circule beaucoup plus près de Max Verstappen, son pari principal, et dont Albon est toujours resté très loin – il a obtenu un total de 109 points à la fin de l’année.

Pérez débarque dans la structure énergétique après avoir signé sa meilleure saison en F1, dans laquelle, en plus d’ouvrir son record de victoires, à Sakhir, il a terminé quatrième des statistiques, seulement derrière Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, la paire de Mercedes et Verstappen, son nouveau voisin d’atelier. Une performance remarquable qui l’est encore plus si l’on considère que l’homme de Guadalajara a raté deux grands prix, tous deux à Silverstone, car il a contracté le coronavirus. “L’équipe a la même mentalité que moi et je ferai tout mon possible pour remporter un autre titre”, a déclaré Pérez.

INEOS acquiert un tiers de Mercedes

INEOS, société chimique présente sur différents fronts sportifs, est également copropriétaire de l’écurie Mercedes Formula 1, championne du monde depuis sept ans. Dans un communiqué publié ce vendredi matin, l’équipe de la marque allemande a fait état de sa réorganisation au niveau de l’actionnariat, qui se trouve désormais partager, à parts égales, Mercedes, INEOS et Toto Wolff, le directeur de la structure, qui suivra également en tant que PDG pendant encore trois ans.

La multinationale britannique a déjà signé en tant que sponsor de la formation de Brackley (Grande-Bretagne) en vue de 2020, même si sa relation à partir de ce moment sera beaucoup plus grande. La prochaine annonce devrait être le renouvellement de Hamilton, qui négocie la prolongation de son contrat depuis des jours. Les quelques doutes qu’il pourrait y avoir sur la continuité du couloir Stevenage disparaissent complètement une fois qu’il est confirmé que Wolff continuera à sa place.