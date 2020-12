Afp et Ap

Samedi 12 décembre 2020

Île de Yas. Sergio Pérez partira de la dernière ligne du Grand Prix d’Abu Dhabi, après avoir été pénalisé pour le changement à Racing Point d’éléments dans le moteur au-delà du nombre de fois autorisé par voiture et saison, une situation difficile à surmonter, mais le pilote Le Mexicain, qui a remporté dimanche dernier sa première course de Formule 1 à Sakhir, a assuré qu’il ferait tout son possible pour finir le plus haut possible.

Dommage que nous ayons perdu un moteur, après la course il y avait des pièces assez compliquées. Maintenant, nous devons nous concentrer sur cette course, je pense que nous avons un bon rythme et de bonnes informations sur tous les composés (pneus), a déclaré Checo Pérez après s’être classé septième aux essais de vendredi, dominé par la Mercedes du Finn Valtteri Bottas et le Britannique Lewis Hamilton, sept fois champion du monde arrivé à Abu Dhabi après avoir combattu le Covid qui l’a empêché de courir à Bahreïn.

Je suis donc confiant pour affronter dimanche. Demain sera un peu un jour de congé pour nous car nous n’allons pas faire grand-chose, a-t-il déclaré avant les qualifications de ce samedi, où ce ne sera pas pertinent s’il obtient une bonne place.

Le Grand Prix d’Abou Dhabi sera la dernière course de Sergio Pérez avec l’équipe Racing Point, mais le Mexicain reste déterminé en fin de compte à conserver la quatrième place du championnat des pilotes, mais aussi à aider l’équipe à terminer troisième du des constructeurs.

Il y a beaucoup en jeu dimanche, les constructeurs sont très importants pour nous. Je ferai de mon mieux pour terminer au plus haut point. Ce sera difficile de revenir, mais nous avons une bonne idée et espérons que tout est correct pour une bonne course dimanche, a déclaré le Mexicain dans la zone médiatique.

La voiture se sent bien, c’est dommage que nous devions partir de l’arrière car j’ai un potentiel de qualification. Notre objectif pour la journée était de se préparer aux longues courses pour se préparer à ce qui pourrait arriver en course, a-t-il expliqué.

Pérez compte 125 points au championnat des pilotes et 13 points d’avance sur l’Australien Daniel Ricciardo (Renault). Au classement des constructeurs, Racing Point mène McLaren par 10 unités et la maison française par 22.