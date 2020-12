▲ Avec son Racing Point, le Jalisco a grimpé des positions pour terminer premier.

Journal La Jornada

Lundi 7 décembre 2020, p. 2

Bahreïn. Cela pourrait être la pire année de sa carrière en Formule 1, mais cela s’est terminé comme un rêve: Sergio Pérez a remporté un Grand Prix. Après une décennie de compétition, 193 courses et 10 podiums, le pilote mexicain a conquis le circuit de Sakhir, à Bahreïn. J’espère que je ne rêve pas, dit Checo incrédule les yeux fermés et regardant le ciel sur le podium pendant que l’hymne mexicain jouait; J’ai attendu 10 ans que ce moment vienne.

Tant de fois j’ai rêvé d’entendre l’hymne national au sommet de la Formule 1. Il y a tellement de monde que ça fait mal de voir notre drapeau au sommet. C’est le jour le plus spécial de ma vie et j’espère que cela rendra les habitants de mon pays heureux. Je sais que cela restera dans les mémoires pendant des années et j’espère que ce n’est pas le seul triomphe, a déclaré Pérez ému.

Cette même année, il fut le premier pilote de la série à tester positif pour Covid-19. De plus, Checo a terminé deuxième en Turquie et a annoncé son départ de Racing Point, l’équipe qui l’empêchait inexplicablement de monter sur le podium et qui à l’issue de la compétition devait admettre que c’était une grave erreur de lui ordonner d’abandonner le combat. Pérez n’est même pas garanti sa participation à la prochaine campagne du Gran Circo après avoir été remplacé par Sebastian Vettel.

Je veux continuer, dit le Jalisco; Si je ne peux pas être sur la grille l’année prochaine, je serai en 2022.

Il est mort très jeune

La victoire de Pérez dans un Grand Prix chaotique de Sakhir est également la première pour un pilote mexicain depuis que Pedro Rodríguez l’a emporté en Belgique en 1970; Trois ans plus tôt, le pilote légendaire avait conquis le circuit sud-africain en 1967. Rodríguez mourut en 1971, à l’âge de 31 ans, dans une course.

Ils m’ont dit que (Pedro Rodríguez) avait un immense talent. C’est dommage qu’il soit mort si jeune, a déclaré Pérez, 30 ans; Il n’est pas facile pour les Mexicains de percer en F1 et de réussir dans ce sport. J’espère que nous pourrons avoir un autre camarade de classe sur la grille.

Ricardo Rodríguez, le frère cadet de Pedro, était également pilote de Formule 1 et pendant des décennies, il a été le plus jeune pilote à courir dans le chapiteau; Il a fait ses débuts à l’âge de 19 ans. Il est décédé lors d’un stage en novembre 1962.

C’était inhabituel, Pérez a estimé qu’au Mexique, ils fêtaient leur triomphe en grand, où cela est rapidement devenu une tendance dans les réseaux sociaux qui a célébré et appelé à se réunir à l’Ange de l’Indépendance dans la capitale du pays.

D’autant que c’était à un bon moment au Mexique. Les courses ont généralement lieu à six heures du matin. C’était dimanche à 11 h. Ils apprécieront sûrement une bonne tequila, a déclaré le Jalisco; cela a une grande signification pour moi et ma famille. C’est une journée énorme, une journée historique.

Le pilote Racing Point a franchi la ligne d’arrivée avec 10,5 secondes d’avance sur la Renault d’Esteban Ocon et 11,9 secondes d’avance sur son coéquipier Lance Stroll.

George Russell a cherché une victoire sensationnelle à ses débuts avec Mercedes jusqu’à ce que son équipe fasse une énorme erreur en l’appelant aux côtés de Valtteri Bottas pour le carburant alors que la voiture de sécurité roulait sur la piste avec 25 tours à compléter.

Le ravitaillement de Russell a été un peu lent, mais rien comparé à Bottas, qui a attendu 27 secondes pendant que les mécaniciens peinaient à régler correctement sa roue avant gauche. Étonnamment, Russell a été rappelé aux stands parce que l’équipe l’avait équipé d’un mélange mixte de pneus.

Malgré l’erreur, le Britannique Russell a brillamment rallié de la cinquième à la deuxième place, se rapprochant de Pérez lorsqu’il a subi une crevaison à la roue arrière à huit tours de la fin.

Le Jalisco, qui a fait ses débuts en 2011, s’est retrouvé avec un chemin clair vers la victoire et est monté sur le podium pour la dixième fois. Ocon l’a fait pour la première fois.

Le Mexicain a célébré après le dénouement amer de la semaine dernière sur la même scène. Il a dû abandonner trois tours à la fin du Grand Prix de Bahreïn alors qu’il était sur le point d’être dans les trois premiers.

Russell a terminé neuvième et Bottas huitième, ce qui a été une nuit humiliante pour Mercedes, qui se trompe rarement. Le changement de pneu illégal de Russell a fait l’objet d’une enquête par les commissaires après la fin de la course.

Russell a un contrat avec Williams, mais a remplacé Lewis Hamilton alors que le septuple champion du monde se remet du coronavirus. Hamilton, qui a certifié le titre le mois dernier, reste dans le doute pour le Grand Prix d’Abou Dhabi, le dernier de la saison.

La compétition a dû être interrompue par une chute dans le premier tour causée par la Ferrari de Charles Leclerc qui, essayant de ne pas rester à la traîne au départ, a fini par toucher la voiture de Pérez. Cela a amené Red Bull de Max Verstappen à s’ouvrir pour éviter l’impact avec Pérez – qui a dû recommencer depuis la dernière place – et a fini par s’écraser contre le mur de protection, tout comme Leclerc.

Leclerc a accepté la responsabilité de ce qui s’est passé. S’il y a un coupable, c’est bien moi, a déclaré le Monégasque, qui devra purger une pénalité de trois places sur la grille pour la prochaine course.

La fortune

L’incident qui a permis à Pérez de prendre la première place a causé une profonde douleur à Russell, qui a marché de manière incontrôlable. Le Britannique a survécu à Bottas avec une bonne manœuvre et a également dépassé Stroll et Ocon, le tout avec une audace que Hamilton aurait admirée. Il lui reste 13 tours pour rattraper Pérez, en tête de seulement 3,5 secondes. Quelques tours de plus, la marge n’était déjà que de 2,5 secondes jusqu’à ce que la crevaison du pneu gâche les efforts de Russell. Je suis absolument dévasté, a commenté le Britannique.

Pérez s’est retrouvé ravi, demandant à l’équipe de s’assurer que son fils regardait la course à la télévision. La voiture était comme une limousine, résumait-il.

Le tollé au Mexique était inhabituel, car il y avait des fans qui se rassemblaient à proximité de l’Ange de l’Indépendance, le lieu emblématique des célébrations des triomphes du football. Certaines personnes brandissaient des drapeaux et même une publicité Checo était recouverte d’un masque et avait l’habitude de prendre des selfies.