Sergio «Checo» Pérez. .

L’équipe Red Bull, deuxième du championnat des constructeurs, a annoncé ce vendredi la signature du Mexicain Sergio Pérez –quatrième du championnat du monde de Formule 1 qui s’est terminé dimanche dernier – pour 2021, saison au cours de laquelle il sera jumelé avec le Néerlandais Max Verstappen.

‘Checo’, né il y a 30 ans à Guadalajara (Jalisco) et pilote de F1 depuis 2011, il a réalisé cette année, marquant la deuxième des deux courses disputées à Sakhir (Bahreïn), sa première victoire dans la catégorie reine, dans laquelle il compte dix podiums. Le courageux pilote de Guadalajara a terminé quatrième, avec 125 points et à bord du Racing Point – ancien Force India, l’équipe avec laquelle il a terminé sa septième saison; et que l’année prochaine elle s’appellera Aston Martin – la dernière Coupe du monde sans savoir encore si elle devrait prendre un congé sabbatique, mais ce vendredi, il est officiel qu’elle continuera, au moins une année de plus dans la division honneur du sport automobile.

Pérez, qui a également signé une brillante deuxième place au Grand Prix de Turquie cette année, sera jumelé avec Verstappen, troisième de la dernière compétition, qui a été remportée – pour la septième fois – par l’Anglais Lewis Hamilton (Mercedes). Le Thaï Alexander Albon, coéquipier des Néerlandais en Coupe du monde vient de terminer, qui a terminé septième – avec vingt points de moins que ‘Checo’ sera testeur et pilote de réserve chez Red Bull, comme l’a rapporté l’équipe autrichienne ce vendredi dans un communiqué.

Dans ce document, le chef d’équipe, l’Anglais Christian Horner a expliqué que “Sergio (Pérez) est le bon pilote pour former un couple avec Max (Verstappen)”, en plus de valorise Albon «relégué», qui avait un contrat pour la saison prochaine.

“Alex est un membre précieux de l’équipe et nous avons beaucoup réfléchi avant de prendre cette décision difficile. Après avoir pris notre temps pour évaluer toutes les données pertinentes et ses performances, nous avons décidé que Sergio est le bon pilote à jumeler avec Max; et nous sommes impatients de l’accueillir chez Red Bull Racing », a expliqué Horner.

“Alex continue de jouer un rôle important dans l’équipe en tant que testeur et pilote de réserve, dans l’attente du développement pour 2022 et nous tenons à le remercier pour son travail acharné et sa contribution”, a ajouté le chef d’équipe Red Bull dans le communiqué de l’équipe.