Le Mexicain Sergio Pérez (Racing Point), qui ne sait pas quel sera son avenir sportif, s’est justifié en gagnant brillamment ce dimanche Grand Prix de Sakhir, avant-dernier du championnat du monde de F1. De nouveau à Bahreïn, où il a réalisé son premier triomphe dans la catégorie reine. Le premier pour son pays en 50 ans: depuis que Pedro Rodríguez a remporté le Grand Prix de Belgique 1970.

«Checo», né il y a 30 ans à Guadalajara (Jalisco), a continué à démontrer son énorme talent dans la dernière ligne droite d’un parcours plein de contradictions. Ce qui pourrait même être son dernier en F1. Signé le dixième podium dans la division honneur automobile. Et il l’a fait en grand: en remontant de la dernière place, celle qu’il occupait après le premier tour, jusqu’à ce qu’il grimpe en haut de la boîte. D’où il a entendu l’hymne mexicain. Cela sonnait en son honneur dans le désert de Bahreïn. Là où l’espagnol Carlos Sainz (McLaren) a terminé quatrième.

Pérez a magistralement remporté une course folle, devant les Français Esteban Ocon (Renault) – qui était son coéquipier il y a trois ans lorsque Racing Point s’appelait Force India – qui a célébré ce dimanche son premier podium en Formule 1.

Ocon, qui partagera les garages l’année prochaine avec le double champion du monde espagnol Fernando Alonso, qui revient en F1 avec l’équipe avec laquelle il a fêté ses deux titres (2005 et 2006) a été classé entre ‘Checo’ et son partenaire actuel, le canadien Lance Stroll, qui a terminé troisième.

Après avoir surmonté toutes sortes de vicissitudes, y compris les deux courses qu’il a ratées à Silverstone (Angleterre) en raison de son positif pour covid-19; et l’annonce qu’en 2021 son siège dans l’équipe -qui sera rebaptisée Aston Martin- sera occupé par l’Allemand Sebastian Vettel, douzième ce dimanche avec une Ferrari, Sergio est entré en jeu.

Il l’a battue plutôt. Après avoir terminé deuxième en Turquie il y a trois semaines, dimanche dernier, il a de nouveau manqué un podium qu’il avait sous la main quand, en roulant troisième, avec trois tours à faire, le moteur de son Racing Point s’est cassé: une équipe appartenant au père de Stroll, qui a décidé que son fils serait un collègue en 2021 du quadruple champion du monde allemand (2010 -13, avec Red Bull), en basse horaire cette année, dans laquelle il est treizième du concours.

Le courageux pilote de Guadalajara a brillé dans la nuit arabe et a signé un triomphe historique six jours seulement après avoir annoncé lors d’une conférence de presse télématique que Soit il signe pour Red Bull, soit il prend un congé sabbatique l’année prochaine.

Quelque chose de clairement incompréhensible, étant le quatrième classé en Coupe du monde. Derrière la puissante Mercedes et le Néerlandais Max Verstappen. Avec 125 points: treize de plus que l’Australien Daniel Ricciardo (Renault), cinquième ce dimanche.

Les deux protagonistes du premier test de Bahreïn n’étaient pas à Sakhir: l’Anglais Lewis Hamilton, qui avait de nouveau gagné; et le Français Romain Grosjean, qui venait de renaître.

Grosjean (Haas), le protagoniste d’un accident effrayant dans lequel il a miraculeusement sauvé sa vie après avoir passé 27 secondes dans un cockpit englouti par les flammes, a annoncé le matin qu’il retournait en Suisse pour continuer à guérir de ses brûlures, abandonnant les combats, comme c’était le sien. intention initiale, le dernier Grand Prix de l’année, à Abu Dhabi. Où le Brésilien Pietro Fittipaldi le remplacera à nouveau -Grandon du mythique Emerson, double champion du monde de F1 (1972 et 74) -, dix-septième ce dimanche.

Avec le septième titre mathématiquement assuré en Turquie, Hamilton a élevé ses propres pôles de tous les temps et les victoires en F1 à 98 et 95 il y a une semaine. Mais des heures plus tard, il a été annoncé qu’il avait été testé positif au covid-19 et que son compatriote George Russell monterait sur sa Mercedes. 22 ans et depuis pilote Williams la saison dernière.

Russell a brillé vendredi, dominant les essais gratuits; et il était sur le point d’éblouir samedi, restant à 26 millièmes de la pole de Bottas. Dans une qualification très serrée, Verstappen a terminé troisième, cinq centièmes.

«Mad Max», avec un pneu souple, a été présenté comme une menace pour la Mercedes, qui a commencé par le milieu. Mais la jeune star néerlandaise est entrée en collision dans les premiers virages avec le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari), qui avait sur-freiné, dans un incident dans lequel ‘Checo’ était également impliqué -avec des moyens, aussi-, qui n’était pas hors de la course.

Sainz a pêché dans une rivière troublée, touché à nouveau le podium et qu’au premier changement, avant l’entrée de la première voiture de sécurité, il était remonté de la huitième place sur la grille à la troisième place, derrière les deux Mercedes: avec Russell, qui avait dépassé Bottas au départ, en tête. Avant, de nombreux tours plus tard, les «flèches d’argent» ont subi un véritable désastre qui a laissé Bottas huitième et Russell neuvième.

Sainz, lui aussi en douceur, a attaqué Bottas, qui a sauvé les attaques du Madrilène, dont le coéquipier anglais Lando Norris – onzième à la fin -, quinzième sur la grille, était déjà neuvième. Avec ‘Checo’, -cinquième sur la grille, mais quand il s’est arrêté après l’accident, il est tombé à la dernière position- roulant onzième. Après avoir répété le (nouveau) média.

De là, le festival mexicain a commencé, que Sainz aurait pu rejoindre, blessé à la fin par la chance qu’il a fait avec Ocon et Stroll. Au trentième des 87 tours, «Checo», qui avait déjà mis un visage rouge sur le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull) bien avant, était cinquième; Et quand Stroll s’est arrêté à la 43e place, le Mexicain est monté sur les podiums: derrière la Mercedes et quand le miracle de voir Russell gagner, devant Bottas, a été aperçu.

En 55, en raison de la panne du Canadien Nicholas Latifi (Williams), une voiture de sécurité virtuelle est décrétée. Ce fut très court et blessait Sainz et Ricciardo, qui étaient entrés dans les stands. Et qu’ils sont retournés à la piste septième et huitième, respectivement.

Et en 62, lorsque l’anglais Jack Aitken, le remplaçant de Russell, s’est écrasé, la “ voiture de sécurité ” virtuelle a été transformée en une “ vraie ” voiture de sécurité, puisque la Williams avait perdu un spoiler. La Mercedes s’est arrêtée pratiquement en même temps et a mis en scène une bévue inhabituelle dans l’équipe qui a dominé avec une main de fer et une flèche d’argent pendant les sept dernières années de la Formule Un.

L’arrêt de Bottas était nul – l’un des pneus qu’ils lui ont mis au lieu de moyen était dur; ils ont donc dû rectifier. Mais Russell a été rappelé aux stands, pour avoir des “roues mixtes”, qu’ils ont réorganisé lors d’un arrêt ultérieur. Ainsi, «Checo» a été confronté à la grande opportunité de sa vie: il était le leader, roulant derrière la «sécurité» à vingt tours de la fin. En avance sur ses compagnons de podium. Avec Bottas quatrième, Russell cinquième et Sainz sixième.

Russell s’est jeté avec un couteau et en trois tours, il était déjà deuxième, après avoir dépassé le Finn, Stroll et Ocon sur la piste. À dix minutes de la fin, Sainz a dépassé un Bottas qui commençait à couler.

«Tchèque» a juste dû supporter Russell. Mais l’Anglais, qui rêvait de gloire, crevé à neuf tours à faire, rentrait dans les garages et terminait la course neuvième – menacé de disqualification, en raison de l’incident du pneu -, derrière Valtteri.

Le sport a rendu à Pérez ce dimanche une partie de ce qu’il lui avait pris à maintes reprises et le Mexicain, en larmes en haut du podium, n’a plus laissé échapper un triomphe historique. Sainz secoua Stroll autant qu’il le put, mais c’est le Canadien qui monta dans le tiroir. Dans une course que l’interrogé Albon a terminé sixième: «Checo» peut encore avoir le téléphone sonner avant la clôture du championnat. Le week-end prochain, à Abu Dhabi.