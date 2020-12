Afp et Ap

Dimanche 13 décembre 2020

Yas Marina. C’est un peu triste de savoir que c’est notre dernière qualification et que demain c’est la dernière course avec toute mon équipe (Racing Point), a déclaré Sergio Pérez, qui partira de la dernière place sur la grille du Grand Prix d’Abou Dhabi, où le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a battu la Mercedes et a remporté sa première pole de l’année.

Comme prévu, Checo Pérez a effectué un classement symbolique, seulement avec un tour rapide dans la première phase qui l’a placé sixième, sachant qu’il partira dernier ce dimanche en raison d’une pénalité après changement de moteur, pour courir la date finale de la saison et la dernière Grand Prix avec l’équipe britannique.

Le pilote Jalisco, qui a réalisé il y a une semaine le premier Grand Prix en 10 ans en Formule 1 à Sakhir, cherchera à revenir et marquer des points pour assurer sa quatrième place au championnat du monde des pilotes et contribuer à la troisième place des constructeurs pour Racing Point.

Sept ans dans l’équipe et vous commencez à en perdre vingt, comme on dit au Mexique. Donc, faire une très bonne course et franchir cette grande porte. Je donnerai tout ce que j’ai pour réussir la meilleure course de mon histoire avec eux. C’est super important, les enjeux sont élevés, a déclaré le joueur de 30 ans.

En guise d’adieu à l’élite, à moins que Red Bull ne lui propose enfin une place, Pérez courra avec un casque de fête de sa décennie en F1.

Une histoire incroyable, pleine de satisfactions et de grands moments synthétisés dans un seul casque. J’espère que ça vous plaira! Perez a écrit en montrant sur les réseaux sociaux le protecteur dans lequel ses personnages significatifs sont affichés et un Merci au drapeau tricolore du Mexique.

Lors de la dernière qualification de l’année, Verstappen a devancé de moins d’un dixième la Mercedes de Finn Valtteri Bottas et de sept fois champion Lewis Hamilton, qui est revenu après avoir raté la course précédente à cause de Covid-19.

Une motivation pour finir grand. Nous nous sommes rapprochés petit à petit tout au long de la saison et avons parfois échoué, donc c’est bien d’être dans cette position pour une fois, a déclaré Verstappen, après avoir signé sa troisième pole dans la catégorie.

Les statistiques jouent en leur faveur: six des 11 courses du circuit de Yas Marina ont été remportées de la pole sur une base constante au cours des cinq dernières années.

Le Brésilien Pietro Fittipaldi, petit-fils de la légende Emerson Fittipaldi, dispute son deuxième Grand Prix pour remplacer le Français Romain Grosjean, blessé dans un accident il y a deux semaines à Bahreïn. Fittipaldi partira du site 18.