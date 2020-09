Les joueurs et entraîneurs des Chiefs et des Texans se sont alignés et se sont tenus ensemble au milieu du terrain au stade Arrowhead jeudi soir pour un moment d’unité avant l’ouverture de la saison de la NFL.

Le geste est survenu quelques instants après le chant de l’hymne national, pour lequel les joueurs de Houston et le personnel de l’équipe sont restés dans les vestiaires pour protester contre l’injustice raciale aux États-Unis. Les joueurs et le personnel de l’équipe de Kansas City étaient sur le terrain pour l’hymne national. Alex Okafor était le seul joueur à avoir pris un genou.

PLUS: Expliquer la politique de l’hymne national de la NFL

Certains fans des Chiefs ont pu être entendus huer au moment de l’unité. La fréquentation d’Arrowhead était limitée à 22% de sa capacité par la réglementation COVID-19 dans le Missouri.

Les Texans ont quitté le terrain après les échauffements d’avant-match avant de jouer à “Lift Every Voice and Sing”, connu sous le nom d’hymne national noir, que la NFL joue avant les matchs de la semaine 1. Ils sont restés dans le vestiaire jusqu’à la fin de cette chanson et de “The Star-Spangled Banner”.

Les Chiefs étaient sur le terrain, alignés le long d’une ligne de but, pour le jeu de “Lift Every Voice and Sing” et la vidéo d’accompagnement. Les Texans n’étaient pas sur le terrain. Les chefs ont maintenant quitté le terrain. – MarkMaske (@MarkMaske) 11 septembre 2020

De multiples meurtres par la police de Noirs non armés aux États-Unis au cours des derniers mois ont suscité des manifestations aux niveaux national et mondial, et les manifestations se sont répandues dans le sport. Les joueurs de la NFL devaient protester lors de la semaine 1 maintenant que leur plate-forme nationale est de retour.

Les joueurs des Dolphins ont déjà annoncé qu’ils feraient dimanche ce que les Texans ont fait jeudi soir et resteraient dans les vestiaires pour jouer les deux hymnes.