Terminer la première place de la Conférence américaine, avec 14 victoires en 17 semaines régulières, fait Chefs de Kansas City être libre de la ronde joker de la NFL et allez directement au tour de division. Bien sûr, ils étaient attentifs aux jeux, car d’une des clés leur rival sortait.

En effet, les Browns de Cleveland sont les prochains rivaux des anciens champions du Super Bowl. Ceci après avoir battu les favoris de la série des Pittsburgh Steelers 48-37 de façon spectaculaire.

De cette façon, L’équipe de Patrick Mahomes affrontera les Browns de Cleveland le dimanche 17 janvier à partir de 15h05 (heure péruvienne), depuis le stade Arrowhead. Un duel entre le premier de la Conférence américaine et la sixième tête de série de la ligue.

Chiefs vs Browns: horaires des matchs et chaînes

Mexique – 14h05 / TUDN – ESPN Deportes

États-Unis (HE): 15 h 05 – CBS – ESPN Deportes

Pérou – 15h05 – ESPN – FOX Sports

Colombie – 15h05 – ESPN – FOX Sports

Équateur – 15 h 05 – ESPN – FOX Sports

Bolivie – 16h05 – ESPN – FOX Sports

Venezuela – 16 h 05 – ESPN – FOX Sports

Argentine – 17h05 – ESPN – FOX Sports

Chili – 17h05 – ESPN – FOX Sports

Paraguay – 50 h 15 – ESPN – FOX Sports

Uruguay – 17h05 – ESPN – FOX Sports

Espagne – 21h05. – Movistar +

Et bien que les Chiefs soient les grands favoris, ils devraient prendre leurs précautions et ne pas sous-estimer les Browns, car ils pourraient subir le même résultat que les Steelers. Bien sûr, la responsabilité d’aller non seulement à la finale de la conférence, mais au Super Bowl est sur le terrain de Patrick Mahomes et compagnie.

Cependant, non seulement les caméras regarderont le quart-arrière Mahomes, mais aussi Kareem Hunt, qui affrontera son ancienne équipe. Le joueur actuel des Browns inquiète l’entraîneur des Chiefs Andy Reid.

«J’aime Kareem. Je suis content que tout va bien pour vous. Il connaît beaucoup de gars qui étaient (sur les Chiefs) l’année dernière et il se sentait probablement mal de ne pas faire partie de tout cela. Surtout, je suis heureux pour lui; que les choses vont dans le bon sens pour lui », a assuré le« coach ».

