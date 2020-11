Frank Lampard a appelé à la prudence au cours des dernières heures. Tout le monde arriverait très haut avec les derniers records de Chelsea, mais tout se passe prolonger sa séquence à Roazhon Park et frapper la table. S’il se conforme et que Krasnodar ne bat pas Séville, son équipe sera la première à avoir un ticket pour les huitièmes de finale. En face, le Rennes de Camavinga qui n’a d’autre choix que de gagner.

24/11/2020 à 08:03 CET

Roger Payró

«Nous nous améliorons, mais nous ne pouvons pas nous laisser emporter. Nous devons essayer d’atteindre ces niveaux de cohérence, bien que je sois satisfait de la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant, le technicien «bleu» appréciait le moment où ils le traversaient. Ils comptent les cinq derniers matchs par victoires avec 16 buts en faveur et un seul contre. En réalité, les leurs n’ont perdu que contre Liverpool cette saison (0-2). Son Chelsea devient plus mature.

Lampard affronte la visite de Rennes sans Pulisic, blessé, et avec le doute de Reece James, qui a fini par être joué à St James ‘Park. De nouveau disponible Havertz après avoir vaincu Covid-19, mais son petit rythme compétitif l’invite à le laisser sur le banc. L’incombustible Ziyech jouera avec Abraham et Hudson-Odoi. Werner va se reposer après un début de cours mouvementé.

En revanche, la peinture de Julien Stéphan a peu de place pour tourner. Rennes est sur les cordes et s’il ne gagne pas, il dirait pratiquement au revoir à rêver de la passe. La Ligue Europa est leur objectif le plus réaliste. Camavinga doit commander une équipe qui aura les absences de Rugani et Dalbert, respectivement blessés et sanctionnés.

Alignements probables:

Rennes: Gomis; Traoré, Aguerd, Da Silva, Truffert; Nzonzi, Camavinga, Bourigeaud; Doku, Guirassy, ​​Terrier

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Silva, Chilwell; Kante, Jorginho, Mount; Ziyech, Abraham, Hudson-Odoi

Arbitre: Björn Kuipers (Pays-Bas)

Temps: 18,55

Stade: Parc Roazhon.