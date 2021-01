Thomas Tuchel, lors d’un match avec le PSG .

Il Chelsea a officialisé ce mardi la signature de Thomas Tuchel comme entraîneur, qui remplacera Frank Lampard sur le banc de Stamford Bridge.

L’entraîneur allemand – le premier de cette nationalité dans l’histoire de Chelsea – a signé un Contrat de 18 mois avec possibilité de le prolonger et pourra diriger l’équipe ce mercredi contre Wolverhampton Wanderers.

Tuchel, qui auparavant il avait dirigé le Paris Saint Germain pendant deux ans et demi, remplace un Frank Lampard arrivé à Chelsea en 2019 et licencié en raison des mauvais résultats de l’équipe cette saison. L’Allemand a également entraîné Mayence et le Borussia Dortmund en Bundesliga et a atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière avec le PSG.

“Nous avons le plus grand respect pour le travail de Lampard et l’héritage qu’il a créé à Chelsea. En même temps, j’ai hâte de rencontrer ma nouvelle équipe et participer à la ligue la plus excitante du monde “, a déclaré Tuchel dans un communiqué fourni par Chelsea. Tuchel dirigera sa première séance d’entraînement avec Chelsea cet après-midi.