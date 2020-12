Au début de la saison 2005-2006, une signature a été annoncée en grande pompe en Chelsea FC. Il s’agissait de l’arrivée de l’arrière gauche Asier del Horno, qui après ses performances exceptionnelles à l’Athletic Club, a été sollicité par José Mourinho.

Cependant, les Espagnols n’ont jamais pu finir de cailler à Stamford Bridge et ont fini par revenir en Liga pour la saison suivante. Malgré son court séjour, certains de ses anciens coéquipiers se souviennent de lui pour son jeu en dehors du terrain.

Joe Cole et Carlton Cole ont été invités au célèbre podcast britannique «All to Play». En dialogue avec Tom Davis, ils ont rappelé une anecdote avec l’Espagnol après un match contre Bournemouth.

«Il était assis à côté de Wrigt-Phillips et j’avais un billet supplémentaire et j’ai dit: ‘Voudriez-vous ça?’ Il ne parlait pas un mot d’anglais, mais il a dit: «Oui, je vais y aller» », a déclaré Joe.

«Il ne savait pas qui étaient les Arctic Monkeys, il se tenait dans le bar et nous sommes allés voir le concert. Il pouvait boire plus que n’importe quel Anglais et rentrer à la maison sobre. Nous l’avons laissé au bar bavarder avec des fans de Chelsea. Je te le promets, Tom, je ne connaissais pas plus de cinq mots en anglais. Mais il s’est assis à parler à ces gars pendant environ deux ou trois heures, a-t-il ajouté.

Pour sa part, Carlton, a souligné que le style de vie de De Horno était parfait pour la Premier League. «Quand je l’ai vu, je me suis dit: ‘Wow, cela correspond à notre philosophie. Il ne veut pas manger. Il veut aller chez les bookmakers puis en avoir quelques-uns et rentrer chez lui «dans un casting», c’est ce qu’il veut faire. Alors j’ai dit: ‘Ouais, c’est l’un des nôtres. C’est un super gamin », dit-elle.

Recevez notre newsletter: nous vous enverrons le meilleur contenu sportif, comme Depor le fait toujours.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER

VIDÉO RECOMMANDÉE