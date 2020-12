▲ Chelsea continue de décevoir, ne marquant qu’un seul but contre Aston Villa à la date 16. Sur l’image, le défenseur Ben Chilwell dégage le ballon. Photo Ap

Mardi 29 décembre 2020, p. a10

Londres. Chelsea n’est pas allé au-delà du nul 1-1 à Stamford Bridge lundi contre Aston Villa, un résultat qui laisse les Blues à six points du leader Liverpool et avec un match de plus, avec lequel l’entraîneur Frank Lampard voit une pression accrue sur Leurs dos.

L’équipe londonienne, qui a dépensé 298 millions de dollars pour renforcer l’équipe l’été dernier, est à la sixième place, mais elle pourrait encore perdre plusieurs positions à l’issue de la 16e date de Premier League. Sur les cinq jours précédents, il compte trois défaites, une victoire et un nul ce lundi.

Aston Villa, à égalité, a progressé d’un cran, à la cinquième place, également avec 26 unités, tandis que Liverpool est en tête avec 32. Leicester et Everton sont deuxième et troisième, tous deux avec 29, et Manchester United, quatrième, avec 27 points.

Chelsea est allé de l’avant avec un score d’Olivier Giroud sur une tête précise au centre par Ben Chilwell, à la minute 34. Cependant, Aston Villa a réussi à égaliser grâce au Néerlandais Anwar El Ghazi à 51 minutes d’action. Les visiteurs étaient sur le point de gagner si le tir de John McGinn n’était pas repoussé de la barre transversale.

Les Allemands Timo Werner et Kai Havert, qui sont entrés en seconde période, n’offrent toujours pas la performance attendue d’eux à leur arrivée à Londres en tant que recrues stellaires.

Lors du premier match de la journée, Leicester avec plusieurs modifications de son onze habituel a réalisé un match nul 1-1 contre Crystal Palace et a ajouté un point qui leur permet de se classer provisoirement à la deuxième place. Crystal est treizième.

Les Foxes ont 29 points, trois derrière le leader Liverpool, et ont égalé Everton, dont le match prévu lundi contre Manchester City a été reporté en raison de plusieurs cas positifs de Covid-19 dans l’équipe Citizen.

Ce match a été joué à peine 48 heures après le duel de Leicester contre Manchester United (2-2) le lendemain de Noël, ce qui a conduit l’entraîneur Brendan Rodgers à laisser son attaquant Jamie Vardy sur le banc et à répéter avec seulement quatre des manchettes contre United.

Les Foxes ont raté un penalty par le Nigérian Kelechi Iheanacho, dont le lancement a été arrêté par le gardien espagnol Vicen-te Guaita.

Les Londoniens sont allés de l’avant avec un but de l’Ivoirien Wilfried Zaha à 58 ‘, qui a profité d’un service d’Andros Townsend. Mais Harvey Barnes a sauvé le meuble de Leicester avec un tir bas du bord de la surface pour la finale 1-1 à 83 ‘.