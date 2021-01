Ap et Afp

Journal La Jornada

Lundi 4 janvier 2021, p. 3

Londres. Même devant un Manchester City décimé par le coronavirus, Frank Lampard n’a pas pu empêcher Chelsea de subir sa quatrième défaite lors des six derniers matchs. Avec un 3-1 retentissant, City a dévoilé l’équipe du magnat russe Roman Abramovich, célèbre pour son impatience.

Ilkay Gündogan à la 18e minute; Phil Foden, à 21 ans, et Kevin De Bruyne, à 34 ans, ont marqué en 16 minutes à Stamford Bridge pour que City se hisse à la cinquième place du classement avec 29 points, malgré le fait que les infections à coronavirus ont épuisé sur le campus. Pour l’équipe locale, Callum Hudson-Odoi a marqué celui d’honneur (90 + 2).

Nous avions un plan, nous avons essayé de fonctionner d’une certaine manière et cela a fonctionné, les joueurs étaient fantastiques, a célébré le manager de la ville Pep Guardiola après le match à la date 17.

Chelsea a 26 points, juste trois de moins que les Citizens, mais ils ont disputé deux matchs de plus et ont maintenant sept points de retard sur le leader de Liverpool, qui en a 33. Peu importe si cela me met la pression ou non. Il y a un mois, tout le monde m’a demandé si j’allais signer un nouveau contrat et maintenant ils me disent des choses différentes. Nous avons perdu quatre matchs donc la pression est constante, a admis Lampard.

La ville n’a pas cinq joueurs en raison d’infections à coronavirus et connaît une controverse extra-judiciaire car le défenseur Benjamin Mendy a organisé une fête chez lui pendant le Nouvel An et a ignoré les restrictions dues à la pandémie.

Le gardien brésilien Ederson se remet de Covid-19 et l’Américain Zack Steffen a fait ses débuts, avait l’air nerveux et était réservé pour avoir sorti le ballon de la surface à la minute 5.

À Newcastle, un but formidable de Youri Tielemans a donné à Leicester une victoire 2-1 sur les hôtes, donnant aux champions 2016 leur cinquième victoire consécutive, les portant à 32 points. Le Burnley-Fulham, qui devait être joué hier, a été reporté en raison de cas de Covid-19 dans l’équipe visiteuse.