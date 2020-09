La saison de courses de chevaux Triple Crown la plus inhabituelle de l’histoire se poursuivra enfin le samedi 5 septembre (19 h 01, heure de l’après-midi, NBC) avec le Kentucky Derby 2020. Le premier bijou a été reporté du premier samedi de mai, ce qui en fait désormais le deuxième bijou.

Tiz The Law, qui a remporté la victoire aux Belmont Stakes le 20 juin et a suivi avec une autre grande victoire aux Travers Stakes le 8 août, cherchera à garder ses espoirs de Triple Couronne en vie et bien en avance sur le Preakness (oct. . 3), échangeant ses morceaux d’origine à New York contre Churchill Downs.

Quels autres chevaux participent à “The Run for the Roses” et que faut-il s’attendre à ce qu’il se passe dans la course de 1-1 / 4 mile? Voici une ventilation complète du terrain et des prévisions d’experts pour les résultats du Kentucky Derby retardé par le coronavirus:

Chevaux Kentucky Derby 2020

Voici un aperçu des 19 chevaux sur le terrain pour la deuxième étape de la Triple Couronne, y compris qui les monte et qui les entraîne:

Poste de poste

Cheval

Jockey

Entraîneur

1 Finnick The Fierce Martin Garcia Rey Hernandez 2 Joueur Max Ricardo Santana Jr. Steve Asmussen 3 Exécuteur Adam Beschizza Mark Casse 4 Storm the Court Flavien Prat Peter Eurton 5 Major Fed James Graham Greg Foley 6 King Guillermo Samy Camacho Juan Carloa Avila 7 Money Moves Javier Castellano Todd Pletcher 8 South Bend Jose I. Ortiz William I. Mott 9 Mr. Big News Gabriel Saez Bret Calhoun 10 Thousand Words Florent Geroux Bob Baffert 11 Necker Island Miguel Mana Chris Hartman 12 Sole Volante Luca Panici Patrick Biancone 13 Attachment Rate Joe Talamo Dale Romains 14 Impression gagnante Joe Rocco Jr. Dallas Stewart 15 Ny Traffic Paco Lopez Saffie Joseph Jr. 16 Honneur AP Mike Smith John Shirreffs 17 Tiz The Law Manny Franco Barclay Tagg 18 Authentique John Velazquez Bob Baffert

Cotes du Kentucky Derby

Voici un autre aperçu de tous les chevaux classés selon leurs dernières cotes de la ligne tôt le matin de Churchill Downs et comment celles-ci se comparent à leurs cotes initiales chez Sports Insider

(Cotes de la ligne du matin au 1er septembre, par KentuckyDerby.com)

Cheval

Cotes de Sports Insider

Cotes de la ligne du matin

Tiz The Law +150 3-5 PA d’honneur +500 5-1 Authentique +800 8-1 Mille mots +6600 15-1 Ny Traffic +7500 20-1 King Guillermo +2000 20-1 Max Player +1600 30-1 Enforceable +4000 30-1 Money Moves N / A 30-1 Sole Volante +2500 30-1 Finnick The Fierce +8000 50-1 Storm The Court N / A 50-1 Major Fed +6600 50-1 South Bend N / A 50 -1 Mr. Big News N / A 50-1 Impression gagnante N / A 50-1 Necker Island N / A 50-1 Taux d’attachement N / A 50-1

Comment Tiz The Law s’en sortira-t-il dans la deuxième étape de la Triple Couronne?

Tiz The Law est en mesure de dominer à nouveau les pur-sang de 3 ans. Il a une fiche de 6-1 dans sa carrière depuis août dernier et après être devenu un grand favori de Belmont pour avoir roulé dans le Derby de Floride, il est devenu plus fort, se démarquant de manière tout aussi impressionnante aux Travers il y a moins d’un mois.

C’était une excellente mise au point pour montrer que la mise à pied n’a pas créé de rouille sur Tiz The Law et le reste a été très bénéfique alors qu’il poursuit les deux derniers joyaux avec moins d’un mois entre les deux. Il n’y a que deux chevaux dans le Derby qui ont également concouru au Belmont avec lui: le troisième Max Player et le sixième Sole Volante.

Tiz The Law a une solide longueur d’avance avec son expérience, sa confiance et son talent. Tagg et Franco le prépareront également bien pour la distance et l’ampleur du Kentucky Derby ne le submergera pas avec un temps ensoleillé de mai en réserve pour samedi à Louisville.

Quelle est la plus grande menace pour contrarier Tiz The Law?

Honor AP, qui revendique AP Indy comme grand-père, donne le pedigree du cheval jusqu’aux immortels de Derby Seattle Slew et Secretariat. Il a des jambes fraîches après ne pas être allé au Belmont. La dernière victoire est également intervenue en juin, lors du Derby de Santa Anita deux semaines avant Belmont.

Avec la plupart des chevaux comme des tirs longs contre Tiz The Law, Honor AP et Authentic sont clairement les meilleurs des autres avec la décoloration de Max Player.

Quelle position de poste est la plus favorable dans le Kentucky Derby?

Dans l’histoire du Kentucky Derby, aucun poste n’a produit plus de gagnants que le n ° 5 avec 10 sur 145 ans. Le n ° 10 arrive en deuxième position avec neuf gagnants. C’est plus un avantage pour Thousand Words que pour Major Fed.

Le prochain en ligne est la position n ° 8, avec 8 vainqueurs, dont Mine That Bird en 2009 et Barbaro en 2006. en 2018, Justify est devenu le septième cheval chanceux à gagner du n ° 7, après Street Sense, oui, vous l’avez deviné it, 2007. Alors sentez-vous mieux quand Money Moves fait des mouvements, mais moins sur South Bend.

Être près du rail a été une mauvaise nouvelle ces derniers temps. Cela fait 33 ans que Ferdinand a gagné du n ° 1, et 41 ans depuis que Affirmed a gagné du n ° 2. Cette dernière histoire est un grand coup supplémentaire pour les chances de Max Player.

Le point idéal ces dernières années a été n’importe où en dehors du n ° 12. Dans l’ordre inverse de 2008, ces gagnants incluent Country House (n ° 20), Nyquist (n ° 13), American Pharoah (n ° 18), Orb (non 16), J’en aurai un autre (n ° 19), Animal Kingdom (n ° 16) et Big Brown (n ° 20).

La seule exception est le n ° 17, qui n’a jamais produit de vainqueur de Derby en 40 essais, une malédiction que Tiz The Law devrait renverser.

Quels entraîneurs ont eu le meilleur succès au Kentucky Derby?

Barclay Tagg a remporté sa première victoire à Belmont avec Tiz The Law. Il avait précédemment remporté le Kentucky Derby et le Preakness avec Funny Cide en 2003. Il devrait se sentir très confiant quant à l’ajout d’une quatrième victoire Triple Crown après avoir terminé le circuit 17 ans plus tard.

Le légendaire Bob Baffert, qui n’avait pas de participation à Belmont Stakes en 2020, espère que Authetnic ou Thousand Words pourra canaliser ses gagnants de la Triple Couronne Justify (2018) et American Pharoah (2015) pour lui obtenir au moins un bijou, quelque chose qui ne s’est pas produit l’année dernière.

Pour John Shirreffs, cela fait 15 ans que Giacomo lui a décroché sa seule victoire au Derby en 2005. Il essaie à nouveau avec le fort Honor AP

Mark Casse, avec Enforceable, est à la recherche de sa première victoire au Kentucky Derby après avoir mené deux chevaux, War of Will et Sir Winston, à ses deux premières victoires respectives de Triple Couronne aux Preakness et Belmont l’année dernière.

Steve Asmussen s’est également bien comporté à Preakness (deux victoires) et Belmont (une victoire), mais le Kentucky Derby lui a également échappé. Il essaiera de changer cela avec Max Player, qui a montré derrière Tiz The Law et Dr. Post au Belmont de cette année.

Quels jockeys ont eu le meilleur succès au Kentucky Derby?

Mike Smith, à bord d’Honor AP, et John Velazquez, sur Authentic, cherchent chacun leur troisième victoire au Kentucky Derby. Smith a gagné avec Giacomo pour Shirreffs et Justify pour Baffert. Velazquez a livré pour Todd Pletcher avec Always Dreaming en 2017 après l’avoir fait pour la première fois pour H. Graham Motion avec Animal Kingdom en 2011.

Manny Franco a bien réussi pour sa percée à Belmont et cela l’aidera au Derby, allégeant une partie de la pression préférée avec Tiz The Law. Il est jeune mais a une forte expérience récente de grande victoire par rapport au reste du peloton. Smith et Velazquez présentent suffisamment de défis avec leurs solides prétendants.

Choix du Kentucky Derby 2020

Victoire: Tiz The LawLieu: mille motsAfficher: Honor AP

Tiz The Law prendra le contrôle et gagnera presque fil à fil, tandis que Honor AP disparaîtra plus tard pour donner un petit saut à Thousand Words pour Baffert. Tiz The Law portera cet élan pour rester un grand favori de la Triple Couronne, à la Justify et American Pharoah, pour Preakness, qui s’approche rapidement.