La Jornada

Dimanche 8 novembre 2020

Au milieu des polémiques extra-court de Chivas, l’équipe féminine montre un visage différent en se situant dans les trois premières places du tableau général avec une seule défaite. Nous voulons donner le ton, je sais que nous sommes à l’avant-garde, et dans mon cas je sais très bien ce que cela signifie de porter ce maillot, a déclaré Édgar Mejía, qui n’a pris le banc que dans ce tournoi.

Mejía, qui a été formé dans les forces de base de Guadalajara, a clairement indiqué que quelle que soit la branche dans laquelle il est dans ce sport, faire partie de Chivas est une énorme responsabilité devant plus de 40 millions de fans et dans le club féminin, il y a de grandes joueurs étonnamment talentueux, mais mettez de côté les égos et les problèmes personnels pour le bien de l’équipe.

Il a estimé que le football féminin se développe à pas de géant et un exemple est le soutien apporté par la FIFA cette année pour promouvoir ce sport.

Beaucoup de potentiel

Chaque fois qu’il attire plus de public, c’est impressionnant. Ils (les managers) auront vu quelque chose car la Liga Mx Femenil a beaucoup de qualité et il y a un grand marché à exploiter, et maintenant il est plus facile d’atteindre les fans avec des médias numériques, tout est à portée de main pour leur offrir un bon spectacle.

Malgré le départ de Ramón Villa Zeballos quelques jours avant le début du tournoi, les tapatías ont montré une belle performance sur le terrain en restant parmi les premières places. Jusqu’à la 14e journée, ils ont marqué 35 points, soit cinq de moins que le leader invaincu Tigres.

L’entraîneur a admis qu’une partie de la grande performance de l’équipe est due au dévouement des joueurs de football et au travail de la zone technique avant leur arrivée.