Les Chiefs n’avaient pas besoin d’effacer à nouveau un déficit de 24 points pour envoyer les Texans lors de l’ouverture de la saison 2020 de la NFL jeudi soir. Kansas City a marqué Houston sept points à domicile, mais il a toujours facilement remporté le match revanche des éliminatoires de la division, se retirant pour une déroute de 34-20.

Patrick Mahomes et les champions en titre du Super Bowl 54 ressemblaient tout à fait aux grands favoris du Super Bowl 55. Après un départ lent, Mahomes et les Chiefs ont fait tout ce qu’ils voulaient en attaque pour éclairer le tableau de bord et dominer le temps de possession.

Ce n’est qu’un match, mais nous avons beaucoup appris sur la direction que pourraient prendre les Chiefs et les Texans au cours de la saison 2020. Voici les quatre points à retenir les plus importants du résultat:

Clyde Edwards-Helaire est le porteur de ballon parfait pour Mahomes

Lorsque les Chiefs ont arraché Edwards-Helaire, qui venait de terminer sa course au championnat avec LSU, au premier tour du repêchage de la NFL 2020, cela a été considéré comme un choix de luxe. Ce choix est rapidement devenu une nécessité lorsque le héros méconnu du Super Bowl, Damien Williams, s’est retiré en raison de la pandémie de coronavirus.

Edwards-Helaire était explosif comme annoncé lors de ses débuts dans la NFL. Un pass-catcher prolifique à LSU, son rôle de réception peut être limité au début parce que Mahomes a beaucoup d’autres armes établies et l’équipe fait confiance à Darrel Williams plus en protection contre les passes de troisième descente.

Peu importait qu’Edwards-Helaire ne soit pas l’un des six chefs à avoir capté des passes de Mahomes contre les Texans. Il a fait beaucoup en tant que coureur, passant à travers et autour des défenseurs pour 138 verges en 25 courses, y compris une rafale de 27 verges. Les Chiefs ont couru 166 verges en équipe.

Les chefs ont également dû remplacer le garde Laurent Duvernay-Tardif, qui a choisi de ne pas répondre à un appel plus élevé et de travailler en première ligne en tant que médecin dans son Canada natal. Ils ont eu la chance que le double Pro Bowler Kelechi Osemele soit disponible.

Osemele a fait ses débuts monstrueux aux Chiefs, ouvrant des trous pour Edwards-Helaire et Williams depuis son poste de garde gauche. Andrew Wylie s’est déplacé pour remplacer Duvernay-Tardif sur le côté droit. Entre la puissance supplémentaire d’Osemele et l’amélioration de la vitesse et de la rapidité d’Edwards-Helaire, les Chiefs sont tout aussi dangereux au sol qu’ils le sont dans les airs avec Mahomes.

À un moment donné, Edwards-Helaire attrapera des passes de Mahomes et aura un grand match de réception. Mais quelle que soit la façon dont il touche le ballon, il rend l’attaque des Chiefs encore plus équilibrée, explosive et carrément dangereuse.

La défense des Texans est mauvaise et JJ Watt ne peut plus faire grand-chose pour changer cela

Houston a dépassé tôt sous le nouveau coordinateur défensif Anthony Weaver, mais les roues se sont ensuite déroulées comme prévu, avec Watt, le triple joueur défensif de l’année dans la NFL, ayant peu d’impact avec une aide limitée à l’avant et un secondaire en difficulté derrière lui. Le cornerback Bradley Roby et le secondeur intérieur Bernardrick McKinney sont également de bons joueurs, mais Mahomes, Edwards-Helaire, Andy Reid et Eric Bieniemy avaient beaucoup trop à exploiter.

Les Texans n’ont pas pu organiser une course de passes efficace. Quand ils sont passés en mode plier mais ne pas casser, protégeant contre les brûlures par la balle profonde du receveur large Tyreek Hill, Mahomes les a séparés avec beaucoup d’ailier serré Travis Kelce et d’écarteur n ° 2 Sammy Watkins en dessous, ou il passa simplement à Edwards-Helaire ou Willams contre des fronts adoucis.

Houston a eu des défenses historiquement mauvaises pendant son séjour dans la NFL. L’unité 2020 est tenue de se classer là-bas.

Les Texans pourraient regarder 0-4 et causer plus de problèmes à Bill O’Brien

Les Texans accueilleront les Ravens dirigés par Lamar Jackson la semaine prochaine, puis termineront le premier mois de la saison contre les Steelers armés de Ben Roethlisberger et les Vikings de Dalvin Cook.

Jackson, Roethlisberger et Cook devraient voir leurs équipes avoir beaucoup de succès offensifs contre les Texans. Les trois clubs sont chargés de bonnes attaques rapides et de receveurs qualifiés en aval, et ils présenteront des défis personnels différents de ceux que les chefs ont posés.

Les Texans ont remporté deux titres consécutifs de l’AFC Sud et le reste de la division devra également affronter les Ravens, les Steelers et les Vikings. Mais ils sont les seuls à devoir affronter ces équipes dans une pile après une dure défaite contre les Chiefs.

O’Brien a eu plus de chaleur en tant que directeur général pour avoir échangé le receveur large DeAndre Hopkins pendant l’intersaison, mais après avoir soufflé cette grosse avance aux Chiefs dans les séries éliminatoires et le potentiel d’un terrible départ de suivi, O’Brien pourrait bientôt commencer. se sentir plus chaud que prévu sous son siège d’entraîneur.

Les Texans semblent au moins tirer le meilleur parti de David Johnson

Les Texans ont raté Hopkins, même avec le nouveau receveur large n ° 1 Will Fuller capturant 8 cibles sur 10 pour 112 verges. Brandin Cooks, blessé à un quad, n’a pas fait grand-chose à ses débuts à Houston, tout comme le nouveau vétéran des machines à sous Randall Cobb.

Du bon côté des choses, les Texans ont vu Johnson qui était une superstar de l’arrière-pays au début de sa carrière avec l’Arizona. Le joueur acquis des Cardinals pour Hopkins a couru 11 fois pour 77 verges, dont un touché de 19 verges, et a montré ses compétences hybrides larges avec trois attrapés pour 32 verges sur quatre cibles.

Le quart-arrière Deshaun Watson s’adapte à l’offensive qui ne traverse plus Hopkins et ses routes courtes, intermédiaires et profondes, mais les Texans doivent être plus axés sur la course avec Johnson pour mieux déplacer le ballon et essayer aussi dur que possible de limiter leur défense. exposition. Malheureusement pour eux, les Chiefs ont inversé le scénario, restant sur le terrain pendant près de 35 des 60 minutes.

Les Chiefs peuvent gagner avec Mahomes qui recule souvent. Mais ils peuvent aussi gagner avec lui en ne lançant que 211 verges, comme il l’a fait jeudi, en raison du jeu de course et de la défense. Les Texans ont trop besoin des bras et des jambes de Watson pour gagner des matchs et cela ne changera pas toute la saison.