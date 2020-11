REGARDER Chilevisión et CDF Premium EN DIRECT, ils diffusent Chili vs. Venezuela TV EN DIRECT EN LIGNE ce mardi 17 novembre de Caracas le 4 Qualification Qatar 2022. Le duel se joue dans le pays de l’équipe vinotinto, qui espère ravir la joie de «La Roja» après leur victoire dans le «Clásico del Pacífico». Suivez la transmission et la narration à partir de 17h00 l’après-midi (heure locale), 16h00 (heure péruvienne). De plus, il bénéficiera d’une couverture et d’incidents spéciaux minute par minute.

Cela pourrait marquer le premier triomphe de l’équipe vénézuélienne, la même qui atteint cet engagement après une chute contre la Colombie (3-0), le Paraguay (1-0) et le Brésil (1-0). «La Roja», pour sa part, intervient après une défaite (2-1) contre l’Uruguay, un nul (2-1) contre la Colombie et une victoire (2-0) sur le Pérou.

Chili vs. Venezuela: les protagonistes parlent

Reinaldo Rueda ne se sent pas comme un favori pour lui Chili vs. Venezuela. Le stratège colombien de «La Roja» prendra des précautions pour ne pas souffrir avec une équipe qui, selon lui, fait bien les choses, malgré le fait que les résultats ne sont pas donnés.

«Toutes les parties sont différentes. Le Venezuela est devenu très fort. Hormis ce que sont ces jeunes joueurs qui opèrent ce changement de génération, peut-être adoptent-ils un comportement tactique et stratégique différent de celui du professeur Rafael Dudamel. Ils font un football très vertical avec des hommes de grande capacité athlétique et c’est imprévisible », a déclaré le directeur technique du pays du sud.

Alain Baroja voit que le Sélection du Venezuela ont amélioré leur performance lors des éliminatoires Qatar 2022, il est donc convaincu qu’ils pourront obtenir un résultat important contre “ La Roja ” de Reinaldo Rueda, qui vient après avoir battu le Pérou 2-0.

«Les sentiments, malgré les deux premières dates, sont meilleurs. Nous aurions aimé avoir un autre résultat contre le Brésil, mais l’équipe sur le terrain avait l’air bien meilleure, beaucoup plus compacte que ce n’était l’idée principale. Il faut se préparer pour le match de mardi, face à un rival important comme le Chili », a déclaré le gardien.

Chili vs. Venezuela: horaires des matchs

Uruguay | 18h00

Colombie | 16h00

Venezuela | dix-sept heures

Chili | 18h00

Pérou | 16h00

Argentine | 18h00

Paraguay | 18h00

Bolivie | dix-sept heures

Chili vs. Venezuela: derniers affrontements

28.03.17 | Chili 3-1 Venezuela

29.03.16 | Venezuela 1-4 Chili

14.11.14 | Chili 5-0 Venezuela

06.09.13 | Chili 3-0 Venezuela

09.06.12 | Venezuela 0-2 Chili

17.07.11 | Chili 1-2 Venezuela

31.03.10 | Chili 0-0 Venezuela

05.09.09 | Chili 2-2 Venezuela

19.06.08 | Venezuela 2-3 Chili

07.02.07 | Venezuela 0-1 Chili

Comment regarder Chilevisión sur le câble et en streaming sur Internet?

Le signal Chilevisión, une chaîne de télévision chilienne gratuite, propriété de Warnermedia, offre à son public distingué et sans frais la transmission des jeux de la Sélection du Chili dans le processus de qualification à la Coupe du monde Qatar 2022. Que ce soit un local ou un visiteur, La Roja viendra sur vos écrans.

Chilevisión a acquis les droits de diffusion de l’équipe chilienne après une négociation avec un allié important: Mediapro. Le groupe audiovisuel espagnol susmentionné a versé à l’ANFP (Association nationale de football professionnel) la somme de 120 millions de dollars et a ainsi remporté l’appel d’offres.

La société chilienne a contribué 20% (24 millions de dollars) à la négociation, tandis que l’espagnol 80% (96 millions). De cette manière, Mediapro a obtenu un partenaire propriétaire d’une chaîne de télévision au Chili pour la télédiffusion des Qualifications Qatar 2022.

N’oubliez pas que Chilevisión vous proposera les meilleurs matchs de football grâce à sa présence dans différents câblo-opérateurs du Chili tels que Claro, DirecTV, Entel, Movistar, VTR et TuVes. Consultez le calendrier des Qualifications Qatar 2022 et d’autres événements sur le site officiel de la chaîne chilienne.

20 VOIR CDF Premium

Comme Chilevisión, la CDF amènera les matches du Chili lors des éliminatoires au Qatar. De 2020 à 2022, et si le repêchage est nécessaire, CDF Premium, CDF Stadium et CDF Básico activeront leurs signaux pour que vous ne manquiez pas les matchs de La Roja ou toute équipe sud-américaine.

CDF Premium détient les droits de diffusion télévisée et sonore des championnats organisés par l’Association nationale de football professionnel, donc pour regarder un match de football chilien en direct, vous n’avez pas d’autre choix. Le signal susmentionné diffusera également les matchs de La Roja.

N’oubliez pas que pour regarder CDF, vous devez être affilié à un câblo-opérateur payant. Claro, DirecTV, Entel, Movistar, VTR et TuVes avec quelques options avec lesquelles vous pouvez accéder au contenu offert par les signaux CDF Premium et CDF Basic.

Et le stade CDF?

CDF Stadium est le service de streaming que CDF propose pour profiter de tous les matchs de football et de l’équipe nationale du Chili. Il est créé pour des performances optimales sur les smartphones, tablettes, ordinateurs portables, ainsi que sur les ordinateurs de bureau et les téléviseurs intelligents.

Pour y accéder, il est recommandé de disposer d’une connexion Internet d’au moins 10 Mpbs afin de mieux vivre l’expérience d’avoir accès à tous les contenus de football CDF depuis n’importe où dans le monde.

