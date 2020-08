▲ Les rojiblancas sont des leaders invaincus après trois tours du tournoi des Guardianes 2020 Photo courtoisie Liga Mx

De la rédaction

Journal La Jornada

Vendredi 28 août 2020, p. a11

Chivas a maintenu sa séquence sans défaite dans la Liga Mx Femenil après avoir battu Toluca 1-4, ce jeudi lors du match d’ouverture de la troisième journée du tournoi des Guardianes 2020, qui s’est tenu à Metepec.

Le groupe de Guadalajara, momentanément leader de la compétition, a ajouté sa troisième victoire consécutive cette saison grâce aux annotations d’Alicia Cervantes, à la 17e minute; Joseline Montoya, 56 ans; Nicole Pérez, à 68 ans, et María Guadalupe Sánchez, à 88. Tandis que Mariel Román a réduit pour la boîte écarlate à 40 ans.

L’équipe mexicaine n’a pas su profiter de son statut local pour décrocher sa première victoire du tournoi, car elle a été rapidement dépassée par Chivas, qui a réussi à ouvrir le score dans les premiers instants du match.

A la 17e minute, María Sánchez a filtré une passe au centre pour Alicia Cervantes, qui n’a eu aucune complication pour finir sur le bord de la petite surface et signer le 0-1.

L’annotation contre a réveillé Toluca, qui a commencé à avoir une plus grande possession du ballon; cependant, ce fut jusqu’à la minute 40 quand il fit correspondre les cartes. Après un corner, le ballon a rebondi dans la zone de danger et était aux pieds de Mariel Román, qui sans hésitation a tiré sur le but opposé pour marquer 1-1.

En seconde période, la nouvelle venue Joseline Montoya a été encouragée à terminer de longue distance, et avec un puissant canon, elle a battu le gardien écarlate, Dayan Téllez, pour redonner l’avance 1-2 aux rojiblancas, à la minute 56.

L’élan de Chivas est revenu peu après, car à la 68e minute, grâce à une excellente triangulation dans la zone mexicaine, Nicole Pérez a gardé le ballon et défini au premier poteau pour mettre le 1-3 sur le tableau de bord.

Les rojiblancas n’ont pas ralenti et dans la dernière ligne droite du match, à la 88e minute, ils ont scellé la finale 1-4, après que María Sánchez ait reçu le ballon dans les trois quarts du terrain et a frappé un coup féroce pour surprendre le gardien rival et percez à nouveau votre cabine.

Avec ce résultat, Chivas a été provisoirement placé à la première place du classement général, avec neuf unités. À son tour, l’équipe mexicaine est restée stagnante au site 13, avec un seul point.