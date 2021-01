▲ Formation de l’équipe rojiblanco en vue de la date d’ouverture du tournoi Guardianes 2021.Photo tirée du compte Twitter @Chivas

Karla Torrijos

Journal La Jornada

Mardi 5 janvier 2021, p. a10

Malgré le fait que Chivas n’ait pas incorporé de gros renforts pour le tournoi Guardianes 2021, l’équipe aura la possibilité de rester parmi les quatre premières places du classement général, qui donnent un accès direct à la ligue, a assuré le milieu de terrain Jesús Chapo Sánchez.

Contrairement aux autres saisons, cette fois, le conseil d’administration de l’équipe de Guadalajara a choisi de ne pas embaucher de personnages d’autres clubs, et jusqu’à présent, ils n’ont annoncé que les retours d’Alejandro Mayorga et de César Huerta, qui étaient en prêt avec Pumas Mazatlán FC, respectivement.

Les collègues arrivés appuieront un travail déjà en cours. De grandes choses ont été accomplies dans cette ligue, même si nous n’avons pas eu ce petit pas pour atteindre les phases finales, je pense que l’équipe est là pour concourir parmi les quatre premiers, a déclaré Sánchez hier lors d’une conférence de presse virtuelle.

Il a ajouté qu’avec l’arrivée de ces joueurs, l’équipe rouge et blanche aura une équipe beaucoup plus grande, avec laquelle elle pourra couvrir les pertes éventuelles dues à des blessures ou des infections à Covid-19 sans problèmes majeurs.

Bien sûr, nous avons quelque chose à affronter, nous l’avons montré lors du dernier tournoi. De plus, avec les ajouts de Mayorga et Huerta, une équipe plus complète devient, nous espérons que les situations qui se présentent, comme Covid ou des blessures, nous pourrons les réduire au minimum pour avoir toujours toute l’équipe.

Il a également indiqué que le retour de ses coéquipiers va générer une très forte concurrence interne, pour laquelle il a dit qu’il est conscient qu’il doit continuer à travailler pour pouvoir rester dans la surface de départ.

Nous sommes des gars qui sont faits pour rivaliser, j’aime la demande, qu’il y ait quelqu’un là-bas pour mettre un niveau plus élevé au sein de l’équipe, j’ai toujours fait de mon mieux et j’essaie de le traduire en entraînement et évidemment en matchs. Je suis une personne qui n’économise rien et je prévois de suivre cette ligne, a-t-il déclaré.

De même, Sánchez a affirmé que l’objectif de Chivas lors du prochain tournoi Guardianes 2021 sera de surpasser ce qui avait été fait au semestre précédent, où ils ont réussi à se qualifier pour les demi-finales, où ils sont tombés face au club de León, actuel champion de football mexicain.

Nos objectifs sont clairs et nous sommes ici pour rivaliser. Nous savons que nous devons améliorer ce que nous avons fait lors du dernier tournoi. Bien sûr, il y a de grandes équipes, mais il a été démontré qu’avec les cigares mexicains, nous avons concouru à un bon niveau et nous avons essayé de le faire de la meilleure façon. Le concours précédent, nous avons atteint les demi-finales et maintenant il ne reste plus qu’à viser le sommet, car Chivas sera toujours là, a-t-il déclaré.

En ce sens, il a prévenu que malgré le manque de renforts et les quelques matchs qu’ils avaient en préparation (seulement deux), l’équipe de Guadalajara n’aura aucun prétexte pour ne pas jouer un bon rôle dans la campagne suivante.

Il ne devrait y avoir aucune excuse, l’équipe a bien travaillé, elle ne s’est reposée que pendant une semaine, donc ce n’est pas tant le rythme que nous avons perdu, nous serons prêts à faire une bonne saison, a-t-il déclaré.

Le Sacred Flock fera ses débuts vendredi dans le tournoi Guardianes 2021, lors de sa visite à Puebla au stade de Cuauhtémoc, une équipe qui, selon Chapo, n’arrivera pas affaiblie après l’incorporation de sept renforts et le récent changement d’entraîneur, après le départ du Le péruvien Juan Reynoso, aujourd’hui barreur de Cruz Azul, et l’arrivée de l’Argentin Nicolás Larcamón.

Nous savons qu’ils essaient de devenir forts sur leur terrain, mais même si nous ne nous en soucions pas beaucoup, nous essayons de réfléchir davantage à notre performance et à ce que nous pouvons faire pour inverser toute circonstance qu’ils pourraient nous présenter. C’est une équipe qui a été beaucoup renforcée, mais nous espérons le meilleur Puebla, si nous ne le voyons pas de cette façon, nous pouvons avoir une surprise, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, hier, il est apparu que la continuité de Josecarlos Van Rankin avec Chivas lors du prochain tournoi est encore incertaine, tandis que Carlos Cisneros serait pratiquement exclu. Les deux joueurs, qui étaient respectivement en prêt avec Santos Laguna et Toluca, sont revenus dans l’équipe de Guadalajara pour la pré-saison à Playa del Carmen, mais ils n’ont apparemment pas totalement convaincu l’entraîneur Víctor Manuel Vucetich.