Lundi 7 décembre 2020, p. 5

Si la première équipe n’atteignait pas la finale, l’équipe des moins de 20 ans de Guadalajara a défendu le club et a été sacrée championne de la catégorie jeunesse du tournoi des gardiens 2020 en battant Atlas 4-2 (total 5-3) en Stade Akron.

Sous les ordres de l’entraîneur Francisco Robles, les Chivas ont décroché leur cinquième titre en Sub 20, après avoir également remporté les tournois Clausura 2013 et 2017, ainsi que les Apertura 2014 et 2018.

Après avoir fait match nul 1-1 au match aller, les rojiblancos ont surpris avec des buts de Zahid Muñoz (1 et 80), Benjamín Sánchez (20) et Sebastián Martínez (90 + 3) pour remporter la victoire, tandis que Luis Martínez ( 37) et Juan Pineda (83) en réduction pour les renards.

Amaury Vergara, propriétaire du club rojiblanco, a félicité son équipe avec un message sur les réseaux sociaux. Félicitations à Chivas Sub-20 pour avoir fait de nous des champions! Nous croyons en la jeunesse, en leur grand amour pour le maillot et nous savons que beaucoup d’entre eux réaliseront très bientôt leur plus grand rêve, a-t-il écrit.

L’équipe locale a immédiatement profité d’un but de Zahid Muñoz pour profiter d’un rebond et peu de temps après, Benjamín Sánchez est apparu avec une demi-paire de ciseaux dans la surface pour le 2-0.

Les rojinegros ont répondu après une demi-heure avec un tir de Luis Martínez, mais dans la dernière ligne droite, la controverse est survenue lorsqu’un penalty a été marqué en faveur de Chivas et Muñoz a marqué pour porter le score à 3-1.

Atlas a de nouveau atteint les filets lorsque Pineda a profité d’une erreur et a poussé le ballon dans la zone. Cependant, le Flock a cloué le quatrième but avec un tir de Martinez.