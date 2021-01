Karla Torrijos

Mardi 12 janvier 2021

Raúl Gudiño, le gardien de Chivas, a reconnu que le nul 1-1 contre Puebla, obtenu vendredi dernier lors du match à la date de l’un des tournois des Guardianes 2021, avait laissé son équipe avec un goût doux-amer; Cependant, il a assuré que cela servait également d’incitation à continuer à travailler pour être en tête de liste.

Cela nous a laissé un goût doux-amer d’avoir été un match nul, nous avons généré des jeux, nous avons eu un penalty en faveur, mais ce sont des trucs de football, il me reste celui de continuer à me battre jusqu’au bout, de ne pas abandonner et de chercher le résultat. Peu importe que ce soit local ou en visite, il faut toujours aller chercher la victoire, a-t-il déclaré hier lors d’une conférence virtuelle.

En ce sens, le gardien de but a remercié les fans de rojiblanca pour leur demande, car il considérait que grâce à eux, chaque match était une revanche pour l’équipe.

Nous cherchons toujours à entrer dans le top quatre, et pas seulement à dire que nous avons terminé et prêts, mais à nous battre pour le titre. Les fans n’ont pas de mémoire et c’est très bien pour nous, car de cette façon nous ne tombons pas en conformité. Le football vous donne la revanche, chaque week-end, il y a un nouveau jeu pour montrer que nous pouvons, et de plus en plus nous nous rendons compte que nous devons vivre dans le présent, a-t-il déclaré.

En revanche, le gardien de but a estimé que dans la Liga Mx il n’y avait plus de petites équipes, c’est pourquoi il a averti qu’aucun adversaire ne devait être sous-estimé.

Il n’y a pas de rival facile, parfois ils sont rabaissés, mais maintenant ils jouent face à face avec n’importe qui. Il y a des duels qui ont une saveur différente, comme les classiques; Cependant, maintenant vous remarquez que certains adversaires ne sont plus mineurs, au final, ils sont 11 contre 11 et ils sortent tous pour mourir sur le terrain. Les maillots ne gagnent pas de matchs, dit-il.

Enfin, Gudiño a défendu le capitaine rouge et blanc Jesús Molina, qui a raté un penalty maximum contre l’équipe de Puebla, en mentionnant qu’il s’agit d’une équipe, les joueurs, l’entraîneur et nous sommes même, s’il met le penalty, il ne gagne pas, nous le faisons tous.