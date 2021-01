▲ Mazatlán a récompensé ses fans – qui ont pu entrer dans le stade – avec une victoire 3-2 sur Necaxa.

Lors du match inaugural du tournoi Guardianes 2021 de la Liga Mx, Chivas a raté un penalty et a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre Puebla, hier au stade Cuauhtémoc.

Après avoir atteint les quarts de finale la saison précédente, l’équipe de La Franja est arrivée motivée; Mais l’équipe de Guadalajara, qui n’avait pas José Juan Macías parce qu’il était infecté par Covid-19, a été la première à générer du danger.

À la 13e minute, rojiblanco Oribe Peralta a failli marquer avec une demie chilienne après avoir reçu un centre d’Uriel Antuna, mais le gardien de but local Antony Silva a réussi à sauver le ballon.

Le Flock a eu une autre occasion d’ouvrir le score à 24 ans, après qu’une sanction maximale a été décrétée en leur faveur pour une faute dans la zone du défenseur Juan Segovia sur Antuna. Jesús Molina était chargé de charger depuis les 11 marches, mais son tir est allé sur le côté du but.

Ce n’est qu’à la 37e minute que Puebla a porté le score à 1-0, grâce à une tête puissante de Santiago Ormeño, qui a profité d’un service dans la zone de Javier Salas.

Chivas a réussi à égaliser à la minute 46, après que Miguel Ponce ait reçu le ballon à la hauteur du croissant et de là, il a tiré pour battre le gardien de but local avec un pied gauche et sceller le 1-1 final.

Lors des autres matches de la première journée, Pumas a fait match nul 0-0 contre Xolos au stade Caliente. À son tour, Mazatlán, qui avait des fans dans ses tribunes, a battu Necaxa 3-2. Fernando Aristeguieta, Carlos Vargas et Camilo Sanvezzo (sur penalty) ont marqué pour les locaux, aux minutes 27, 30 et 70; tandis que Juan Delgado et Alejandro Zendejas ont marqué pour les Rayos, à 42 et 64.