▲ Fernando Beltrán, de Chivas, affronte le marquage d’Edson Gutiérrez, originaire de Monterrey, hier lors du match correspondant à la 17e journée des Guardianes 2020 Photo Jam Media

De l’écriture

Journal La Jornada

Dimanche 8 novembre 2020, p. a10

Chivas a remis de l’ordre à domicile et leurs joueurs se sont réveillés sur le terrain, d’où ils venaient de l’arrière pour revenir 3-1 à Monterrey, lors de la 17e journée de Guardianes 2020. Le résultat était au cœur des aspirations des rojiblancos et ils ont terminé la phase régulière. avec 26 unités à la septième place, ce qui leur assure de disputer la clôture des playoffs à domicile, tandis que le champion de Monterrey avec la défaite reste avec 29 points.

Bien qu’ils aient souffert, les gens de Guadalajara ont réussi à remporter la victoire en faisant un saut périlleux avec des buts d’Ángel Zaldívar (81), Alexis Vega (84) et Jesús Angulo (90 + 4). Il n’a guère servi à Monterrey d’avoir conservé l’avantage quasiment tout le duel avec un but d’Avilés Hurtado (36e).

Dans les premières minutes du match disputé au stade de Guadalajara, Vincent Janssen a mis de la tension avec un tir qui a raté le but. Peu de temps après, Dorlán Pabón est apparu avec un autre tir dévié.

Avec une ligne de cinq, par laquelle l’entraîneur remplaçant Sergio Almaguer a parié, les Chivas ont réussi à conserver les attaques et ont cherché à équilibrer le duel, même s’ils n’ont réussi à clôturer le match qu’au milieu de terrain sans pouvoir s’approcher du but opposé.

Dans un jeu conjoint, Alexis Vega a réussi à prendre le contrôle dans la zone centrale pour envoyer une passe à Uriel Antuna, qui a risqué un tir de l’extérieur de la surface pour faire passer le ballon au-dessus de la barre transversale.

Pendant quelques instants, le jeu était verrouillé et personne ne pouvait dépasser les trois quarts du terrain, jusqu’à ce qu’Alexis Vega réapparaisse avec un tir devant le but arrêté par le gardien Hugo González.

Los Rayados a réagi immédiatement et Celso Ortiz a envoyé un service pour Dorlan Pabón pour allumer le ballon, bien que l’attaque ait été perdue d’un côté des filets. Le tir n’était qu’un avertissement, dans quelques minutes le but arriverait.

Dans une collection de coups francs, Pabón a sauté pour vaincre l’arrière local et enchaîner une tête qui a d’abord rebondi sur l’herbe pour jeter le gardien Raúl Gudiño hors de contrôle, mal positionné, et donc aller directement dans le but. Le but a été un coup mental pour Chivas et il a abaissé le rythme avant de se reposer.

Monterrey a maintenu la dynamique de l’effectif et est presque immédiatement venu près d’augmenter le score avec un jeu spectaculaire. Après une série de passes, Hurtado a reçu le ballon à l’intérieur de la surface et défini avec un parfait chilien, mais le ballon est passé au-dessus du but frustrant la célébration.

Les visiteurs sont restés en contrôle alors que Chivas semblait sombrer dans le désespoir, mais vers la fin, le duel a pris un virage en faveur des Guadalajara.

Avec un jeu du mur, Isaac Brizuela et Uriel Antuna ont battu le rival derrière sur le côté droit pour envoyer une passe à Ángel Zaldívar, qui a terminé avec une tête frappant le poteau gauche pour mettre l’égalité.

Chivas n’était pas satisfait et a profité de la confusion des habitants de Monterrey pour leur arracher la victoire avec une pièce controversée. Malgré une faute précédente, Alexis Vega a sauvé le ballon sur un rebond pour lancer un fusil depuis l’extérieur de la zone qui s’est enfoncé dans les filets.

Plein d’entrain, Guadalajara est resté à l’affût et a porté un troisième coup. Uriel Antuna a de nouveau prévalu sur la défense de Rayados en effectuant une coupe pour envoyer une passe filtrée à Jesús Angulo, qui a tiré et bien qu’il ait raté au début, sur le rebond, il a été précis pour condamner le 3-1.