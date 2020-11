Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mardi 17 novembre 2020, p. a11

Isaac Brizuela, joueur de Chivas, a déclaré que l’équipe s’était engagée à éliminer Necaxa au repêchage et à laisser derrière elle les trois ans sans accéder à la phase finale de la Liga Mx, pour cela la présence de Víctor Vucetich sera importante sur le banc et ne pas changer notre style de jeu, a-t-il déclaré lors d’une visioconférence.

Hier, les dates et heures du repêchage ont été rapportées. Le samedi 21 de ce mois, à 19h00, Santos jouera contre Tuzos à Torreón et, à 21h00, Chivas recevra les Hidrorrayos.

Le dimanche 22, à 19h00, Tigres accueillera Toluca et, à 21h00, Monterrey accueillera le match contre Puebla. En cas d’égalité, il y aura des tirs au but.

Il y a cet engagement envers les fans qui espèrent revoir leur équipe en championnat, et bien qu’il ait reconnu qu’il ne sera pas facile de rendre compte des Rayos, le Lapin était optimiste: je considère que Chivas est une équipe forte, les rivaux ne voudraient pas prêter la balle et chercher à couvrir les bandes; De plus, dans les derniers matchs, nous avons fait du béton.

Il a ajouté que malgré les pertes dues à l’indiscipline et affectées par Covid, nous avons une équipe très complète, avec des hommes idéaux. Cependant, la blessure de l’attaquant Alexis Vega a été révélée plus tard. C’est une entorse au deuxième degré qui prendra de quatre à six semaines, donc le reste du tournoi est terminé.

Ricardo Peláez, le directeur sportif du club, a demandé à la Liga Mx de disqualifier l’Uruguayen Ignacio Rivero, de Cruz Azul, alors qu’il blessait Vega avec un tacle délicat lors d’un match amical entre le Sub-23 et La Maquina.

Brizuela a souligné que c’était un avantage d’avoir le soi-disant King Midas sur le banc, en raison de sa carrière réussie. Le rival voit tous les aspects; Il sait qu’il va contre un entraîneur qui est gagnant et cela nous favorise. L’avoir nous donne des pensées positives, génère de meilleurs esprits et nous voulons l’aider à prolonger cette séquence de victoires. De plus, jouer à la maison est une motivation, dit-il.

▲ Bunny Brizuela veut être un exemple pour les plus jeunes membres du troupeau.Photo Jam Media

L’ailier droit de 30 ans a avoué se sentir triste à propos des tournois qui n’étaient pas à la grande fête; Au lieu de cela, il veut maintenant être un leader et donner l’exemple aux plus jeunes, comme José Juan Macías, qui est déjà remis d’un malaise musculaire, dont il a dit: Il doit y croire.

Le milieu de terrain Antonio Ríos s’est exprimé au camp de Toluca, affirmant qu’ils étaient heureux, excités et impatients de commencer le match contre les Tigres. Nous voulons revenir avec le triomphe. Nous allons avec la mentalité de gagner, proposer et imposer des conditions.

Il a commenté que les Scarlets peuvent être enthousiasmés par le onzième titre, bien qu’il ait reconnu que Tigres est compliqué, car ils ont une très grande équipe avec d’excellents joueurs de remplacement. L’important sera d’être attentif dans toutes les lignes, très concentré, bien gérer les temps. Vous devez donner le coup d’autorité et opter pour la (coupe) 11.

Les Rayados del Monterrey, qui affronteront Puebla, ont repris l’entraînement lundi dans leurs installations d’El Barrial, malgré cinq absences en raison d’appels à des équipes nationales.

Les Tuzos del Pachuca, qui se rendront à Santos Laguna, se battent contre la montre pour récupérer leur équipe, après avoir signalé 14 victimes de Covid-19 il y a une semaine.