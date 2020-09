Malgré les défis évidents présentés par COVID-19, une autre saison de la Ligue nationale de football commence officiellement cette semaine. Les fans du pays connecteront des dormeurs à leurs alignements fantastiques, choisiront les outsiders dans les pools de sélection et rechercheront les meilleurs jeux de valeur dans les concours NFL DFS sur FanDuel et DraftKings.

Les fans sérieux peuvent lire les aperçus de la semaine 1 et les articles de prédiction fantastique 24h / 24 et 7j / 7 sur BetQL, découvrir de quel côté les pros parient sur leur tableau de bord de choix d'experts NFL, suivre toutes les données de paris publics de la NFL et créer des alignements de DraftKings sur RotoQL.

Ci-dessous, nous décomposerons nos meilleurs jeux de valeur DFS de la semaine 1.

NFL DFS Picks Semaine 1: dormeurs QB, valeurs

Kyler Murray, cardinaux à 49ers (DK: 6400 $ | FD: 7700 $)

Choix populaire cette saison, Murray espère avoir le même succès de deuxième année que Patrick Mahomes et Lamar Jackson ont connu en 2018 et en 2019, respectivement. Il ne gagnera peut-être pas les honneurs MVP comme ces autres gars, mais il s’améliorera certainement considérablement à partir de sa première saison. Il a pris de la masse, amélioré sa chimie avec ses coéquipiers et, oh, il a maintenant DeAndre Hopkins à cibler. Le sept avant de San Francisco reste fort, mais son secondaire peut toujours être fragile à certains moments. Lancez-vous avec Kyler, qui reste une valeur relative même dans le niveau supérieur, du moins sur DraftKings.

Cam Newton, Patriots contre Dolphins (DK: 6100 $ | FD: 7400 $)

Choisir Newton lors de ses débuts avec les Patriots comporte évidemment des risques, mais aussi un énorme avantage. L’entraîneur Bill Belichick et l’OC Josh McDaniels préparent leurs quarts mieux que tout autre tandem de l’histoire de la NFL, et ils auront Newton plus que préparé pour l’ouverture de la saison à domicile contre une secondaire fragile de Miami (les Dolphins classés 27e contre les QB la saison dernière) .

Jimmy Garoppolo, 49ers contre Cardinals (DK: 5800 $ | FD: 7300 $)

Parlez d’une bonne affaire! Huit mois après avoir mené ses 49ers au Super Bowl LIV, Jimmy G ouvre la saison 2020 à domicile contre une équipe des Cardinals qui s’est classée dernière contre les quarts en 2019. Il a toujours un doublé arrière, il a perdu Emmanuel Sanders contre les Saints et Deebo Samuel (pied) a toujours l’air cassé, mais il y a trop de potentiel dans ce match pour éviter le haras de 28 ans.

Semaine 1 DraftKings, FanDuel Picks: traverses RB, valeurs

Austin Ekeler, chargeurs chez Bengals (DK: 7 000 $ | FD: 7 700 $)

Ekeler se retrouve enfin la vache cloche du champ arrière des Chargers, ne partageant plus les contacts avec Melvin Gordon. C’est une excellente nouvelle pour lui, ses propriétaires de fantaisie et les Bolts. Le joueur de 25 ans a en moyenne 4,8 verges par course depuis son arrivée dans la ligue en 2017, et il est encore plus dangereux en tant que receveur. Ses 92 réceptions et 993 verges sur les réceptions se sont tous deux classés au deuxième rang derrière seulement Christian McCaffrey parmi les RB l’année dernière, et les Bengals se sont classés 26e contre les RB la saison dernière.

Jonathan Taylor, Colts chez Jaguars (DK: 5700 $ | FD: 5300 $)

Taylor est apparu sur de nombreuses listes de dormeurs et d’évasion de pré-saison d’analystes pour une raison. Le produit du Wisconsin de 5-10 et 225 livres s’est précipité pour 6 174 verges (6,7 verges par course) au cours de ses trois années collégiales et a eu 26 touchés combinés l’an dernier (21 au sol, cinq en l’air). Il a une superbe ligne offensive et un quart-arrière à Phillip Rivers qui aime utiliser son dos. Considérant que les Jaguars étaient sixièmes pires contre les RB l’année dernière, 5700 $ et 5300 $, respectivement, pour ce gamin semble être un vol absolu même avec Marlon Mack prenant encore la moitié des portées.

Zack Moss, Bills vs Jets (DK: 4400 $ | FD: 4800 $)

Les Bills sont déjà le choix de nombreux experts pour sortir de l’AFC Est cette saison, et pour une bonne raison. Ils ont une excellente défense, un QB prometteur à Josh Allen et un tandem dynamique. Devin Singletary a éclaté dans la dernière partie de sa saison recrue l’année dernière, mais la recrue 2020 Zack Moss pourrait l’usurper rapidement cette saison. Moss semble plus sûr de lui et plus fort entre les plaqués et pourrait mieux convenir à l’attaque des Bills que Singletary. Si rien d’autre, son potentiel de ligne de but à domicile contre les Jets fait de ses prix FD et DK de bonnes valeurs.

FanDuel, DraftKings Picks Semaine 1: traverses WR, valeurs

Chris Godwin, Buccaneers at Saints (DK: 7100 $ | FD: 7700 $)

Godwin a éclaté de manière majeure en 2019, transportant 86 passes pour 1333 verges lors d’une deuxième campagne All-Star. Maintenant, il lui lance Tom Brady, un homme connu pour sa précision courte et intermédiaire. Brady aime les jeunes receveurs larges intelligents, athlétiques et travailleurs, et Godwin est tous les trois. Il est une valeur de niveau supérieur solide contre une équipe de Saints qui termine éternellement au bas du baril contre les larges.

Allen Robinson II, Bears at Lions (DK: 6500 $ | FD: 7200 $)

La grande évasion de Robinson doit se produire bientôt, non? Il a la taille, les compétences et l’athlétisme pour y arriver, mais son succès dépend en grande partie du jeu de quart-arrière de Chicago. Un match d’ouverture de la saison contre la deuxième pire secondaire de 2019 semble être un bon point de départ pour A-Rob. Son prix est comparable à celui d’une WR2, en particulier sur DK, mais il devrait produire comme une WR1.

Emmanuel Sanders, Saints vs Buccaneers (DK: 5700 $ | FD: 5400 $)

Sanders continue d’être l’un des récepteurs de machines à sous les plus stables de la NFL année après année, quelle que soit la franchise qu’il rejoint. Après une campagne réussie à Denver, puis une course au Super Bowl à San Francisco. Il emmène désormais ses talents au Bayou, où le futur membre du Temple de la renommée Drew Brees le zippera sur des cibles. La seule équipe pire que les Saints contre de larges receveurs la saison dernière était Tampa Bay, alors ne soyez pas surpris si Manny trouve au moins sept prises et atteint la saleté.

N’Keal Harry, Patriots vs Dolphins (DK: 4400 $ | FD: 5100 $)

Voici un choix risqué mais potentiellement gratifiant. Harry s’est retrouvé en proie à des blessures lors de sa saison recrue l’année dernière, mais il avait l’air bien ces derniers temps au camp des Patriots. Son rôle sera élevé cette saison, et s’il peut rester en bonne santé et établir un rapport avec Cam Newton, il pourrait bien repartir avec une poignée de prises contestées dans la zone des buts. Miami s’est classée troisième pire face aux receveurs la saison dernière, alors placez Harry si vous souhaitez utiliser des joueurs plus chers dans vos positions RB1 ou WR1.

Choix de la NFL DFS de la semaine 1: dormeurs TE, valeurs

Hayden Hurst, Falcons contre Seahawks (DK: 4300 $ | FD: 5300 $)

Un choix populaire pour les dormeurs en pré-saison, Hurst est le dernier jouet de Matt Ryan en position finale serrée. L’ancien Raven est gros (6-4, 245 livres) et sûr de lui (il a attrapé 30 cibles sur 39 la saison dernière), et il court bien les routes. Il se comportera bien maintenant qu’il est hors de l’ombre de l’ailier serré des Ravens, Mark Andrews, et Seattle s’est étonnamment classé 29e de la ligue contre les TE l’an dernier. Choisissez Hurst en premier.

TJ Hockenson, Lions vs Bears (DK: 4200 $ | FD: 5300 $)

Hockenson avait l’air de s’enfuir avec la désignation de top-sleeper au début de la saison 2019, mais des problèmes d’incohérence et de blessures l’ont tourmenté à partir de là. Avec Matthew Stafford en bonne santé et la blessure à la cheville de Hockenson appartenant au passé, le choix n ° 8 du repêchage de la NFL 2019 cherche à se remettre sur les rails contre une équipe des Bears qui s’est classée 28e contre des bouts serrés la saison dernière.



Valeurs NFL DFS semaine 1: dormeurs D / ST

Patriots vs Dolphins (DK: 3200 $ | FD: Patriots: 4600 $)

Dernier point mais non le moindre, choisissez la défense régulière des Patriots à domicile lors de leur match d’ouverture de la saison contre leur rival de division Miami. Les Pats adorent dessiner les Dolphins au début de la saison, et ils sont presque toujours prêts défensivement pour le premier match. Le quart Ryan Fitzpatrick et son jeune ensemble d’armes pourraient y faire face dimanche.