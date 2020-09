Après une liste complète de matchs très divertissants, nous sommes officiellement à la semaine 2. Les joueurs de football Fantasy quotidiens étaient ravis de voir une pléthore de noms connus offrir des sorties productives, mais il s’est également avéré qu’il y avait une tonne de jeux de grande valeur par semaine. fin. Obtenir des points d’un dormeur ou d’un choix de valeur à bas prix dans une position peut offrir aux joueurs de la NFL DFS des options de marché plus élevées dans d’autres machines à sous. Il est donc impératif d’étudier la récolte de talents sous-évalués sur DraftKings et FanDuel chaque semaine.

NFL DFS Picks Semaine 2: dormeurs QB, valeurs

Ben Roethlisberger, Steelers contre Broncos (DraftKings: 6300 $ | FanDuel: 7500 $)

Les Steelers n’avaient absolument pas l’air incroyable contre les Giants lundi, mais ils ont trouvé la zone des buts dans les airs à trois reprises. Après une saison 2019 au cours de laquelle il n’a disputé que deux matchs en raison d’une blessure au coude lancinante, Big Ben ressemble à un candidat de choix pour le joueur de retour de l’année s’il peut rester en bonne santé. Les Broncos ont amélioré leur défense, mais ils ont montré tard dans le match du lundi soir contre le Tennessee que leur secondaire s’effondrait encore parfois. Titans QB Ryan Tannehill a eu un pourcentage de première descente de 65,3 pour cent, et Denver n’a réussi qu’un pourcentage de sacs de 2,27. Donnez du temps à Big Ben et il vous rapportera des points.

Matthew Stafford, Lions chez Packers (DK: 6 200 $ | FD: 7 200 $)

Face à une défense difficile des Bears lors de la semaine 1, Stafford a eu du mal à naviguer dans son attaque sans le joueur étoile Kenny Golladay (ischio-jambiers). Cela n’a pas aidé que deux facteurs clés de son jeu de course, la recrue D’Andre Swift et l’arrière de troisième année Kerryon Johnson, aient été attaqués, laissant le vétéran Adrian Peterson comme la vache cloche malgré avoir été signé par Detroit moins d’une semaine auparavant. Attendez-vous à de meilleurs résultats pour le QB de 32 ans si Golladay revient. Les Packers ont juste permis à Kirk Cousins ​​d’aller 19 en 25 pour 259 verges et deux scores, donc une performance fantastique de 25 points n’est pas hors du domaine des possibilités pour Stafford.

Semaine 2 DraftKings, FanDuel Picks: traverses RB, valeurs

Malcolm Brown, Rams at Eagles (DK: 5700 $ | FD: 5200 $)

Todd qui? Brown a écrasé les Cowboys pour 79 verges et deux touchés dimanche, marquant 4,4 verges par course et faisant oublier Todd Gurley aux fans des Rams. Il ressemblait clairement au n ° 1 sur le tableau des profondeurs, alors que la recrue Cam Akers n’a réussi que 39 verges en 14 courses. Brown a également mené la rotation du champ arrière avec trois attrapés sur quatre cibles pour 31 verges, y compris une passe écran de 18 verges. Il devrait reprendre là où il s’était arrêté contre les Eagles, qui ont juste permis à Antonio Gibson, de construction similaire et moins expérimenté, de courir pour 4,0 verges par course au cours de la semaine 1.

Jonathan Taylor, Colts vs Vikings (DK: 5700 $ | FD: 5800 $)

Considérez cela comme un double par rapport à la semaine dernière. Avec Marlon Mack déchirant son Achille contre les Jaguars, Taylor entre dans une superbe opportunité pour 15-20 touches. Ne vous attendez pas à ce que l’efficacité surprise de Nyheim Hines dure – Taylor sera le gars dans le champ arrière des Colts.

James Robinson, Jaguars chez Titans (DK: 4400 $ | FD: 5300 $)

Alerte de valeur extrême! Robinson a été le seul porteur de ballon à obtenir 100% des portées de champ arrière de son équipe la semaine dernière, se précipitant 16 fois pour 62 verges. Il a ajouté un jeu fantastique sur une passe d’écran dans laquelle il a attrapé le ballon dans la foulée, puis a haché deux défenseurs des Colts sur le chemin d’un gain de 28 verges. Les Titans sont une bonne défense, mais ils ne sont pas parfaits contre la course. Ils ont eu du mal à contenir Melvin Gordon des Broncos lors de la semaine 1, accordant à l’ancien Charger 78 verges et un score sur 15 portées (5,2 verges / portée).

FanDuel, DraftKings Picks Semaine 2: traverses WR, valeurs

Robby Anderson, Panthers chez Buccaneers (DK: 5200 $ | FD: 5900 $)

Le premier match de Teddy Bridgewater en Caroline a peut-être été une défaite contre les Raiders de Las Vegas, mais ce n’était en aucun cas un échec grâce à Robby Anderson. Les Panthers ont accumulé 30 points et Bridgewater a complété 22 passes pour 270 verges et un score. Anderson a eu six attrapés et 115 verges en tête de l’équipe, plus un touché et une conversion de deux points. Il a tiré le meilleur parti de ses huit cibles avec sa vitesse et sa grande capacité de jeu, et devrait continuer à rouler contre un secondaire des Buccaneers souvent tremblant.

Anthony Miller, Bears vs Giants (DK: 5200 $ | FD: 5700 $)

Plaidoyer pour un receveur large dans l’attaque du quart Mitchell Trubisky peut être une proposition risquée, mais l’attaque des Bears avait l’air plutôt bien à Detroit dimanche, et Miller a mené son attaque aérienne avec 76 verges et un touché sur quatre attrapés. Comme mentionné précédemment, les Giants ont eu du mal lors de la semaine 1 contre les Steelers, reprenant là où ils s’étaient arrêtés en 2019, lorsqu’ils se classaient 28e en défense contre les passes. Retenez votre souffle et essayez Miller.

Jalen Reagor, Eagles contre Rams (DK: 4100 $ | FD: 5100 $)

Le choix rapide de première ronde a eu les montagnes russes d’un premier match pour les Eagles, essayant presque de tâtonner son premier retour de botté de dégagement, mais se rachetant immédiatement avec une fantastique capture de 55 verges. Sa capacité de home-run pourrait rapporter des dividendes si le match de dimanche avec les Rams se transforme en fusillade. Aucune équipe n’a accordé plus de points de fantaisie aux receveurs que LA lors de la semaine 1. Si Philly peut éloigner Aaron Donald du quart Carson Wentz, Reagor pourrait se régaler.

Choix de la NFL DFS de la semaine 2: dormeurs TE, valeurs

Logan Thomas, Washington contre Cardinals (DK: 3600 $ | FD: 4700 $)

Le 6-6 Thomas existe depuis un certain temps, mais il pourrait enfin avoir une chance de contribuer constamment à une équipe de football professionnelle. Thomas, qui a joué au QB à l’université pour Virginia Tech, a établi de bons rapports avec le quart de deuxième année à Washington, Dwayne Hoskins. Ils se sont connectés sur quatre passes dimanche, dont l’un a débarqué Thomas dans la zone des buts. Aucune équipe n’a accordé plus de points aux bouts serrés la saison dernière que les Cardinals, et ils ne semblaient pas nettement améliorés contre George Kittle la semaine dernière avant que le 49er star ne se fasse sentir. Déployez Thomas en toute confiance et dépensez plus d’argent ailleurs.

Dalton Schultz, Cowboys vs Falcons (DK: 3700 $ | FD: 4000 $)

Cette sélection est basée sur la valeur par le volume. Alors que Blake Jarwin subit une déchirure de l’ACL de fin de saison dimanche, Schultz est entré directement dans le rôle principal de TE avec quatre cibles. Dans ce qui devrait être une affaire de score élevé contre les Falcons, ne soyez pas surpris si Schultz reçoit une part équitable de cibles au milieu du terrain.

Valeurs NFL DFS semaine 2: dormeurs D / ST

Seahawks vs Patriots (DK: 3100 $ | FD: 3800 $)

Il y a trois choses certaines dans la vie: la mort, les impôts et Cam Newton qui lutte contre les Seahawks. L’ancien MVP a un dossier en carrière de 1-5 contre Seattle, affichant seulement cinq touchés (quatre INT) et une moyenne de 190,6 verges par la passe. Jamal Adams avait l’air bien lors de son premier match contre les Seahawk contre Atlanta la semaine dernière, faisant des jeux sur tout le terrain et même mélangeant quelques blitz. Ces Seahawks ne seront pas aussi amicaux que Miami l’était avec Newton lors de tentatives précipitées la semaine dernière.