Avec deux semaines de la saison 2020 de la NFL dans les livres, les fans de football ont été témoins d’une pléthore de surprises offensives et d’autant de noms de haut niveau sur le rapport de blessure que jamais. De nombreux joueurs sont devenus des chouchous de DFS, offrant une valeur qui a largement dépassé leurs prix hebdomadaires indiqués sur DraftKings et FanDuel. À l’approche de la semaine 3, de plus en plus de dormeurs de football Fantasy quotidiens vont émerger, et nous sommes ici pour les mettre en évidence à l’avance.

Si vous avez lu cette chronique la semaine dernière, vous auriez bénéficié de nos conseils pour brancher les RB Jonathan Taylor et James Robinson, WR Robby Anderson et TE Dalton Schultz, entre autres jeux sous le radar. RotoQL surveille en permanence la tarification DFS et fournit les informations et analyses les plus récentes pour maximiser le succès de votre gamme.

LIGNES DE LA SEMAINE 3 DFS TOURNAMENT: Yahoo | DraftKings | FanDuel

Comme toujours, les propriétaires de fantasy peuvent lire les aperçus de la semaine 3 et les articles de prédiction fantastique 24/7 sur BetQL, découvrir de quel côté les pros parient sur leur tableau de bord de choix d’experts NFL, suivre toutes les données de paris publics de la NFL et créer des alignements de DraftKings sur RotoQL.

Intéressons-nous à nos meilleurs jeux de valeur DFS de la semaine 3, et vous pouvez avoir une idée de la raison pour laquelle 100000 joueurs DFS font confiance à RotoQL pour créer des alignements. Optimisez, trouvez des jeux de valeur et augmentez vos chances d’encaisser dès aujourd’hui!

LINEUPS DE CASH WEEK 3 DFS: Yahoo | DraftKings | FanDuel

NFL DFS Picks Semaine 3: dormeurs QB, valeurs

Aaron Rodgers, Green Bay Packers @ New Orleans Saints (DK: 6500 $ | FD: 7900 $)

Les Packers ont roulé, en grande partie à Rodgers qui a l’air de revenir à la forme MVP. A-Rod a ouvert la saison en battant les Vikings au Minnesota, avec une fiche de 32 sur 44 pour 364 verges et quatre touchés. Il a ensuite doublé les Lions à domicile 42-21, marquant encore 240 verges par la passe et deux scores avant de laisser le demi-offensif Aaron Jones gérer le reste. L’appelant du signal, âgé de 36 ans, possède la meilleure note de QB en carrière de tous les temps (102,6, deux places au-dessus de Drew Brees avec 98,4), et a bénéficié d’un pourcentage d’achèvement de 70% contre les Saints, le deuxième plus haut de tous les adversaires qu’il a affronté dans son illustre carrière. Il a propagé le ballon à une myriade de cibles, notamment la bête vivace Davante Adams, qui a capté 14 passes de la semaine 1 sur 17 pour 156 verges et deux touchés. Les jeunes receveurs Allan Lazard et Marquez Valdes-Scantling ont également continué d’évoluer dans le système offensif de Green Bay. Les Saints manquent quelque chose en défense, comme en témoigne leur terrible performance lors d’une défaite 34-24 Monday Night Football contre les Raiders, et avec Michael Thomas (cheville) probablement à nouveau, Brees aura du mal à contrôler le temps de possession. Donnez à Rodgers le feu vert dans les concours qui incluent le match du dimanche soir.

Jared Goff, Los Angeles Rams @ Buffalo Bills (DK: 5600 $ | FD: 7200 $)

Goff pourrait être l’un de ces QB qui a juste une basse saison tous les deux ans. Après avoir perdu le Super Bowl 53 lors de sa phénoménale campagne 2018, il a connu une régression massive de touché en 19, passant de 32 touchés à 22. Le joueur de 25 ans semble avoir redressé le navire au début de la saison. Les Rams ont une pléthore d’options offensives, y compris un tandem de receveurs larges en bonne santé de Cooper Kupp et Robert Woods, ainsi que l’ailier serré émergent Tyler Higbee (cinq captures pour 54 verges et trois touchés dans le 37-19 frappant de Philadelphie à Los Angeles lors de la semaine 2 ). On a tellement parlé de l’évasion de Josh Allen à Buffalo que beaucoup ont oublié que les Bills étaient simplement moyens en défense.

Mitchell Trubisky, Chicago Bears @ Atlanta Falcons (DK: 5700 $ | FD: 7500 $)

Les Falcons peuvent pratiquement garantir deux choses: abandonner de grosses pistes et abandonner de grosses statistiques aux quarts. Ils se classent 28e pour les points fantastiques accordés aux quarts, de sorte que la récompense potentielle du départ de Trubisky pourrait valoir le risque évident. Le joueur de 26 ans fera encore des erreurs de grattage dans la tête ici et là, mais il a cinq touchés cette saison. Considérant que les Falcons ont abandonné 744 verges par la passe en deux matchs (le deuxième plus grand nombre de la NFL), les chances sont en faveur de Trubisky de surpasser son coût. Il n’est pas nécessaire que ce soit joli pour vous marquer des points fantaisie.

CLASSEMENT SEMAINE 3 PPR:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Semaine 3 DraftKings, FanDuel Picks: traverses RB, valeurs

Miles Sanders, Philadelphia Eagles contre Cincinnati Bengals (DK: 6400 $ | FD: 7400 $)

Sanders a raté l’ouverture de la saison des Eagles à Washington en raison d’une blessure persistante aux ischio-jambiers, et Philly l’a raté. Le meilleur meneur de jeu des Eagles est revenu à la semaine 2 et ressemblait à leur seul point lumineux en attaque. Il a couru pour 95 verges et un touché sur 20 courses et a ajouté trois réceptions pour 36 verges dans leur défaite contre les Rams. S’il peut s’en tirer aussi bien contre une défense de Los Angeles dirigée par Aaron Donald, il devrait se régaler contre un front sept des Bengals qui permet plus de points de fantaisie aux demi-offensifs que toute autre équipe de la NFL. Ce type devrait avoir un prix beaucoup plus élevé.

Joshua Kelley, Los Angeles Chargers contre Carolina Panthers (DK: 5000 $ | FD: 5900 $)

Kelley a lentement mais sûrement commandé le rôle de porteur de ballon n ° 2 sur le graphique de profondeur des chargeurs. La recrue de l’UCLA a couru 12 fois pour 60 verges lors de la victoire de LA Semaine 1 contre les Bengals, laissant un nuage de mystère sur la situation du champ arrière. Il a ensuite battu le rocher 23 fois pour 64 verges lors de la défaite des Chargers en prolongation de la semaine 2 contre les Chiefs, ajoutant deux attrapés pour 49 verges. Affaire classée. En tant que court-métrage et ligne de but de retour dans une attaque en développement, Kelley a fourni une grande valeur tardive dans les ébauches de fantaisie et continue de fournir une bonne valeur en DFS. À domicile contre les terribles Panthers D, il y aura beaucoup de touches disponibles pour les deux dos des Chargers.

Jerick McKinnon, 49ers de San Francisco chez les Giants de New York (DK: 4900 $ | FD: 5700 $)

Dans ce qui finira probablement par être un match de retour entre McKinnon et une combinaison de Dion Lewis et Wayne Gallman (avec Devonta Freeman pouvant également écraser la fête), on suppose que McKinnon obtient le dernier mot. L’arrière de cinquième année n’a jamais atteint 160 courses en une saison, mais cela pourrait changer si l’entorse MCL du starter Raheem Mostert et l’entorse au genou de Tevin Coleman les obligent à manquer un temps prolongé. McKinnon a montré une rafale dans une action limitée dans la déroute 31-13 des Jets de San Fran, y compris un tiret de 55 verges de haut-parleur pour convertir sur un 3e et 31e. Il a également marqué au cours de chacune des deux dernières semaines et affronte un Giants D qui a eu des problèmes avec Benny Snell Jr. et David Montgomery. Composez McKinnon et espérez que Jeff Wilson Jr. n’interfère pas avec ses touches.

PLUS SEMAINE 3 DFS: Meilleurs stacks | Créateur de programmation

FanDuel, DraftKings Picks Semaine 3: traverses WR, valeurs

Ceedee Lamb, Dallas Cowboys chez Seattle Seahawks (DK: 5400 $ | FD: 5600 $)

Cette recrue est-elle le meilleur receveur de l’équipe américaine? Il pourrait très bien l’être, mais il coûte moins cher que ses coéquipiers Amari Cooper et Michael Gallup. Lamb a éclaté lors de la victoire de retour des Cowboys contre Atlanta dimanche, transformant neuf cibles en six réceptions pour 106 verges. Il a attrapé 73,3% des balles que Dak Prescott lui a lancées (en tête de tous les receveurs des Cowboys) et fait en moyenne 15 verges par prise. Dans ce qui devrait être une autre fusillade contre une défense de Seattle qui a abandonné les 831 verges par la passe les plus mauvaises de la NFL en 2020, Lamb devrait être au menu du week-end.

Russell Gage, Atlanta Falcons contre Chicago Bears (DK: 5100 $ | FD: 5600 $)

Le rôle de Gage continue de s’étendre dans l’attaque des Falcons, qui a transformé 21 cibles cette saison en 15 attrapés pour 160 verges et un score. Il a développé une excellente chimie avec le quart Matt Ryan, et son taux de capture de 71,4% se classe au deuxième rang de l’équipe derrière seulement Calvin Ridley. Avec le volume de passage restant constamment élevé à Atlanta et le secondaire Bears pas aussi dynamique que d’habitude, Gage présente une grande valeur n’importe où dans la gamme de 5000 $.

Tre’Quan Smith, New Orleans Saints contre Green Bay Packers (DK: 4200 $ | FD: 5400 $)

Le rapide Smith de 24 ans semble être le seul receveur sur la même page que le vieillissant Saints QB Drew Brees. Il était partout sur le terrain lundi soir, remportant cinq réceptions pour 86 verges (17,2 verges par prise). Le produit de troisième année de la Floride centrale semble être le principal bénéficiaire de la blessure à la cheville du joueur de la franchise de la Nouvelle-Orléans Michael Thomas, et Green Bay a accordé une tonne de points fantaisie à de larges receveurs. Il devrait y avoir beaucoup de verges et de points à faire le dimanche soir, et Smith devrait ouvrir la voie aux receveurs des Saints. Ces prix sont probablement les plus bas que vous verrez pour Smith le reste de la saison.

CLASSEMENT STANDARD SEMAINE 3:

Quarterback | Running back | Récepteur large | Fin serré | D / ST | Botteur

Choix de la NFL DFS de la semaine 3: dormeurs TE, valeurs

Mike Gesicki, Miami Dolphins chez Jacksonville Jaguars (DK: 4900 $ | FD: 5100 $)

Eh bien, faites-vous une évasion, M. Gesicki! L’ailier serré a réussi huit attrapés pour 130 verges et un touché dimanche, attrapant tous ses 11 cibles sauf trois et totalisant en moyenne 16,2 verges par réception. C’est le plus grand nombre de verges par un bout serré Dolphin depuis la formation de l’organisation en 1966. Il a souligné la journée avec une belle prise au sommet d’une seule main. Il est troisième derrière seulement Travis Kelce et Dallas Goedert dans les réceptions des bouts serrés, et Jacksonville reste atroce contre la position finale serrée. Jonnu Smith vient de marquer quatre attrapés pour 84 verges et deux touchés contre les Jags la semaine dernière. Démarrez Gesicki en toute confiance dans les ardoises qui impliquent le match du jeudi soir.

Mo Alie-Cox, Indianapolis Colts contre New York Jets (DK: 3800 $ | FD: 5000 $)

Les étoiles semblaient s’aligner lors de la deuxième semaine pour Alie-Cox. Alors que Jack Doyle était absent en raison d’une blessure à la cheville, l’ancien basketteur de 27 ans est entré dans un rôle de départ pour le quart Phillip Rivers, qui a toujours aimé lancer ses TE. Alie-Cox a attrapé cinq des six cibles pour 111 verges dans une victoire de 28-11 contre les Vikings. Les Jets ont encore du mal à défendre la position finale serrée, donc si Doyle siège à nouveau à la semaine 3, Alie-Cox mérite d’être pris en considération dans votre alignement.

BetQL, le produit sœur de RotoQL, simplifie le processus de recherche des parieurs sportifs en les équipant de mouvements de ligne en temps réel, de paris de valeur du jour et de tendances d’équipe significatives. Vérifiez le ici!

Valeurs NFL DFS semaine 3: dormeurs D / ST

Cleveland Browns contre l’équipe de football de Washington (DK: 3800 $ | FD: 3900 $)

L’unité défensive des Browns s’est régulièrement améliorée au fil des ans et Washington continue d’être sujet aux erreurs offensives. Washington a eu des difficultés avec la cohérence sous le nouvel entraîneur Ron Rivera, une ligne offensive inexpérimentée, et le quart de deuxième année Dwayne Haskins. En deux matchs, Haskins est de 36 en 64 (56,3%) pour 401 verges et deux touchés. Sa cote de 27,7 QB se classe au dernier rang de la NFL parmi les partants qualifiés. Si le secondeur Mack Wilson (genou) et les demi de coin Greedy Williams (épaule) et Kevin Johnson (foie lacéré) reviennent ce week-end, Haskins pourrait avoir une journée difficile à Cleveland.