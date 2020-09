Les choix de match de la NFL et les prévisions pour la semaine 3 de la saison 2020 sont délicats maintenant que le désespoir s’installe pour les équipes restantes sans victoire.

Sur les 11 équipes qui entrent dans la semaine 3 avec des records de 0 à 2, toutes sauf deux sont négligées cette semaine en fonction des écarts de points. Ils se battront contre ces probabilités sachant qu’un début de saison 0-3 est tout sauf une fourchette dans ce qui était il y a quelques semaines la promesse d’un nouveau départ.

Les deux équipes sans victoire qui entrent dans la troisième semaine en tant que favoris pour gagner sont les Eagles et les Falcons contre les Bengals et les Bears, respectivement. Les deux ont l’avantage de jouer à domicile. Les chances suggèrent également que les Dolphins et les Vikings ont de fortes chances de remporter leurs premières victoires de la saison sur la base des lignes serrées pour leurs matchs contre les Jaguars et les Titans, respectivement.

Avec cela comme arrière-plan, vous trouverez ci-dessous nos choix et prédictions pour la semaine 3 de la saison NFL. Comme toujours, nos spreads de points sont une gracieuseté de Sports Insider.

Choix de la NFL, prévisions pour la semaine 3

Miami Dolphins aux Jaguars de Jacksonville (-2 1/2)

Jeudi, 20 h 20 HE, NFL Network

À moins que les Dolphins ne décident maintenant qu’il est temps de commencer Tua Tagovialoa au quart-arrière, nous ne pouvons pas voir Miami battre Jacksonville dans ce match, surtout si Byron Jones est hors de l’alignement des Dolphins. Le bon début de saison de Gardner Minshew combiné aux difficultés relatives de Miami fait pencher la balance vers les Jaguars.

Choisir: Jaguars 30, Dauphins 26

Texans de Houston aux Steelers de Pittsburgh (-5)

Dimanche, 13 h HE, CBS

C’est un match difficile à prévoir en partie parce que les échantillons de deux semaines pour ces équipes ne fournissent pas suffisamment d’informations. Les Steelers ont une fiche de 2-0 après des victoires contre de mauvaises équipes, et les Texans ont une fiche de 0-2 après des défaites contre de bonnes équipes. Houston sera en mode désespoir, mais Deshaun Watson ne peut pas faire grand-chose. La liste complète des Steelers et les avantages de l’entraînement l’emporteront sur l’avantage QB des Texans.

Choisir: Steelers 27, Texans 21

Los Angeles Rams à Buffalo Bills (-2 1/2)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Jusqu’à présent, les Bills se sont occupés des affaires de la division avec des victoires sur les Jets et les Dolphins, ce qui est un bon signe pour Buffalo en ce qui concerne ses espoirs de titre AFC Est. Ce jeu nous en dira plus sur les chances des Bills au-delà de la division. Les Rams ont pris un bon départ, et les équipes de Sean McVay ont tendance à bien jouer dans cette fenêtre précoce pour une équipe de la côte ouest. Cela ressemble à un tirage au sort.

Choisir: Projets de loi 28, Béliers 27

San Francisco 49ers (-4) aux New York Giants

Dimanche, 13 h HE, Fox

C’est littéralement le dernier endroit où les 49ers voudraient jouer lors de la troisième semaine. Cela n’a rien à voir avec les Giants et tout à voir avec le terrain du MetLife Stadium, ce qui peut ou non avoir conduit aux blessures alarmantes subies par San Francisco. la semaine dernière quand il a battu les Jets au même endroit. Le fait que Jimmy Garoppolo ne fasse pas partie de l’alignement contribuera à en faire un match serré, mais les 49ers seront malgré tout la meilleure équipe.

Choisir: 49ers 23, Géants 20

Bengals de Cincinnati aux Eagles de Philadelphie (-6 1/2)

Dimanche, 13 h HE, CBS

Sauf égalité, l’une de ces équipes va quitter le Lincoln Financial Field dimanche dans un trou 0-3 et avec le sentiment inévitable que ses espoirs pour la saison sont déçus. L’écart suggère que l’équipe locale devrait être un choix facile, mais les performances brutales des Eagles lors de leurs deux défaites suggèrent le contraire. Les tendances pour ces équipes évoluent d’une manière qui est bonne pour Cincinnati et mauvaise pour Philly.

Choisir: Bengals 27, Eagles 23

Las Vegas Raiders aux New England Patriots (-6 1/2)

Dimanche, 13 h HE, CBS

Les Patriots préféreraient probablement gagner des matchs comme ils l’ont fait contre les Dolphins lors de la semaine 1, en contrôlant la ligne de mêlée et le rythme du jeu avec le jeu de course à pied. Mais ils ont prouvé lors de la défaite contre les Seahawks de la semaine 2 qu’ils pouvaient également participer à des matchs à score élevé avec la passe de Cam Newton. Le jeu des Raiders pourrait aller dans les deux sens, mais les Patriots seront prêts malgré tout.

Choisir: Patriots 30, Raiders 24

Titans du Tennessee (-1 1/2) aux Vikings du Minnesota

Dimanche, 13 h HE, CBS

C’est une ligne surprenante même si les Vikings ont une fiche de 0-2 avec un quart-arrière en difficulté à Kirk Cousins. Le Minnesota rentre à la maison après son clunker à Indianapolis la semaine dernière et attire une équipe qu’il est construit pour battre tant que l’attaque peut rester dans les délais. La combinaison du désespoir et d’une meilleure protection du ballon devrait amener les Vikings sur le plateau avec une victoire.

Choisir: Vikings 28, Titans 23

Équipe de football de Washington à Cleveland Browns (-7)

Dimanche, 13 h HE, Fox

Washington pendant deux semaines a prouvé que ce ne serait pas une tâche facile sous le nouvel entraîneur Ron Rivera cette saison, quelles que soient les limites de son effectif. Les Browns, quant à eux, essaient toujours de prouver que leur équipe relativement empilée peut jouer suffisamment bien ensemble pour gagner de manière cohérente. Cleveland ne peut pas se permettre de laisser tomber celui-ci à la maison et de gâcher toutes les vibrations positives qui découlent de leur victoire de la semaine 2 contre Cincinnati.

Choisir: Browns 27, Washington 17

Chicago Bears aux Atlanta Falcons (-3)

Dimanche, 13 h HE, Fox

La défaite impensable des Falcons contre les Cowboys la semaine dernière permet d’oublier facilement que cette équipe, bien que sans victoire, l’a éclairée offensivement. Ce qui fait de Matt Ryan and Co. un match difficile pour une défense des Bears qui a été bonne mais pas excellente grâce à ses deux victoires. Chicago marquera un peu contre la défensive fragile d’Atlanta, mais pas assez.

Choisir: Falcons 34, Ours 24

Carolina Panthers à Los Angeles Chargers (-6 1/2)

Dimanche, 16 h 05 HE, CBS

Les Chargers font face à une étrange situation de quart-arrière, insistant sur le fait qu’ils réintégreront Tyrod Taylor dans l’alignement s’il peut jouer après la peur de la douleur thoracique qui a conduit à l’impressionnant premier départ de la recrue Justin Herbert la semaine dernière. Quoi qu’il en soit, les chances des Panthers dans ce jeu dépendent de la disponibilité de Christian McCaffrey, et il sera absent.

Choisir: Chargeurs 26, Panthers 20

Jets de New York aux Colts d’Indianapolis (-9 1/2)

Dimanche, 16 h 05 HE, CBS

Il s’agit de la plus grande ligne de la semaine 3, ce qui montre à quel point les Jets ont mal joué au cours des deux premières semaines de la saison. Ils doivent au moins rivaliser avec les Colts, ou les appels au travail de l’entraîneur Adam Gase deviendront plus forts qu’ils ne le sont déjà. La seule chance pour cela, cependant, est un tas de chiffres d’affaires de Philip Rivers, ce qui n’est pas hors du domaine du possible.

Choisir: Colts 34, Jets 23

Cowboys de Dallas aux Seahawks de Seattle (-4 1/2)

Dimanche, 16 h 25 HE, Fox

Le jeu de la semaine de Fox est un dandy, en particulier avec les Cowboys au sommet de leur victoire historique contre les Falcons la semaine dernière. Les Seahawks viennent de remporter une victoire exaltante avec un quart-arrière brûlant. Cela devrait être serré. Nous aimons l’équipe de l’ancien sécurité des Jets Jamal Adams pour laquelle il voulait jouer pour devancer l’équipe qu’il a fini par rejoindre via le commerce.

Choisir: Cowboys 28, Seahawks 24

Tampa Bay Buccaneers (-6) à Denver Broncos

Dimanche, 16 h 25 HE, Fox

La défense de Todd Bowles n’est pas ce que Jeff Driskel doit voir lors de son premier départ à la place du blessé Drew Lock. Le match de ce côté du ballon rend ce que Tom Brady fait de l’autre côté presque sans importance, bien que l’attaque des Bucs ait l’air beaucoup mieux lors de la semaine 2 que lors de la semaine 1.

Choisir: Buccaneers 24, Broncos 16

Detroit Lions aux Arizona Cardinals (-6)

Dimanche, 16 h 25 HE, Fox

Basé principalement sur le jeu incroyable de Kyler Murray au cours des deux premières semaines de la saison, ce match des Lions est passé de gagnable à difficile à la hâte. La défense de Detroit n’en a pas assez pour ralentir l’Arizona, ce qui placera Mathew Stafford dans plus de mauvais points.

Choisir: Cardinaux 31, Lions 21

Packers de Green Bay à New Orleans Saints (-3 1/2)

Dimanche, 20 h 20 HE, NBC

Ce jeu sera naturellement taquiné comme un affrontement entre les futurs quarts du Hall of Fame à Aaron Rodgers et Drew Brees, même si les meilleurs joueurs sur le terrain pourraient finir par être les demi-offensifs Aaron Jones et Alvin Kamara. Les Saints manqueront l’avantage qui aurait été une foule de Superdome aux heures de grande écoute, ce qui est un gros problème contre Rodgers. Le QB Packers qui utilise son compte dur sur la route en 2020 n’est pas juste.

Choisir: Packers 30, Saints 24

Chiefs de Kansas City aux Ravens de Baltimore (-3)

Lundi, 20 h 15 HE, ESPN

Depuis des années, ESPN cherche à obtenir un meilleur bouquet de télévision NFL, donc ce joyau du “Monday Night Football” devrait être très satisfaisant pour le réseau. C’est le rare gros match où, sauf blessure catastrophique, le perdant ne peut pas se sentir trop mal dans sa peau. Les Ravens ont eu une meilleure apparence que les Chiefs jusqu’à présent en 2020, nous prendrons donc l’équipe locale. Kansas City ira évidemment bien à long terme s’il abandonne celui-ci au cours de la troisième semaine.

Choisir: Corbeaux 33, chefs 27