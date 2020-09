La semaine 1 dans la NFL a apporté beaucoup de surprises dimanche, mais il y en avait aussi beaucoup qui correspondaient à la façon dont nous nous attendions à ce que certaines équipes se comportent au début de la saison. Comme d’habitude, quelques pistes ratées et quelques possessions tardives manquées lors de matchs serrés ont transformé les victoires en pertes.

Cela a conduit à un succès mitigé dans nos choix et prévisions du Sporting News pour le premier week-end de la saison 2020. Il n’y a qu’une chose certaine dans la semaine 2: déterminer qui gagnera et couvrira les matchs sera tout aussi difficile.

Voici des prévisions plus intrépides pour relever ces défis avec nos derniers choix de jeux NFL contre la propagation. Les écarts de points proviennent de Sports Insider:

La NFL choisit contre l’écart pour la semaine 2

Jeu de la semaine: Patriots at Seahawks (-4, 45 o / u)

Dimanche 20 h 20 HE, NBC

Cam Newton a fait de solides débuts avec les Patriots. Russell Wilson a connu un autre départ spectaculaire pour les Seahawks. Les deux équipes ont de solides secondaires pour garder les tirs en aval sous contrôle, mais Wilson est équipé d’un jeu de course plus fiable et de meilleurs récepteurs larges et profonds. Vous pouvez également parier que l’ancien ennemi de l’AFC East Jamal Adams voudra continuer à avoir un impact pour Seattle avec la Nouvelle-Angleterre dans sa nouvelle ville. Les Seahawks n’auront pas le bruit normal de la foule derrière eux, mais c’est toujours un long voyage pour une équipe de Patriots qui cherche encore les choses de manière offensive. Pete Carroll prend le dessus sur Bill Belichick dans un autre proche pour ces équipes, mais sans Super Bowl en jeu.

Choisir: Les Seahawks gagnent 23-20 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Jeudi 20 h 20 HE, Fox et NFL Network

Les Bengals ont vu une tonne de promesses de la part de Joe Burrow et l’ont tout simplement manqué au début de sa carrière 1-0. Ils devaient être satisfaits de leur défense surperformante et de la polyvalence supplémentaire de leur attaque. Les Browns n’ont rien apprécié de cela en se faisant exploser par les Ravens, Baker Mayfield poursuivant ses luttes à partir de 2019. Cela dit, Cleveland a joué dans le jeu de course avec Nick Chubb et Kareem Hunt et s’est amélioré pour arrêter la course. Les hôtes économiseront tôt leurs chances en séries éliminatoires avec Myles Garrett faisant la différence avec un sac tardif de Burrow.

Choisir: Les Browns gagnent 24-20 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Dimanche 16 h 25 HE, CBS

Les Chiefs ne seront pas intimidés d’entrer dans le stade SoFi pour le match d’ouverture des Chargers. Le lieu spacieux et moderne est conçu pour que Patrick Mahomes éblouisse avec les passes en aval, avec beaucoup plus d’aide de Clyde Edwards-Helaire et du jeu de course. Les Chargers ont manqué de lustre avec le passage de Tyrod Taylor dans le match d’ouverture et essaieront de broyer celui-ci plus avec Austin Ekeler et Joshua Kelley. Cependant, ne pas avoir de Derwin James permettra à Mahomes de bien nourrir Travis Kelce et de contourner la force de LA au cornerback. Taylor, avec sa ligne défoncée, est dans une situation plus difficile avec Chris Jones et Frank Clark se précipitant après lui.

Choisir: Les chefs gagnent 34-20 et couvrent l’écart.

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/e3/1d/saquon-barkley-103119-getty-ftrjpg_1w9tv94nzbaeu15ohdfkkofp9j.jpg?t=577042822&w=500&quality=80

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Giants viennent de terminer une courte semaine à domicile et un affrontement difficile entre l’AFC et les Steelers. Les Bears ont consacré toute leur énergie au quatrième quart-temps à Detroit. Ils sont dus à une déception, tandis que les Giants ne seront pas aussi épuisés que prévu. Mitchell Trubisky a brûlé une mauvaise défense tardivement, tandis que Daniel Jones en a rencontré une puissante. Chicago est due à une déception et n’a pas fière allure défensive contre le jeu de course, la machine à sous et l’extrémité serrée. Ce n’est pas une bonne nouvelle contre Saquon Barkley, Golden Tate et Evan Engram.

Choisir: Les géants gagnent 27-24.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les problèmes de blessures de la ligne offensive des Eagles ont transformé une force en une faiblesse flagrante devant Carson Wentz et un champ arrière qui fait très mal aussi. Ils ont également des limites dans le jeu de passes en aval. C’est un mauvais moment pour Aaron Donald et Jalen Ramsey de leur rendre visite. Les projecteurs seront peut-être sur la réunion de haut de gamme de Jared Goff et Wentz en 2016, mais Goff obtient une meilleure pause à l’avant et à l’arrière, tandis que Wentz fera face à plus de contrainte et à un soutien moins pressé. Les Rams seront plus efficaces avec leurs deux bouts serrés que les Eagles.

Choisir: Les Rams gagnent 24-20.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Steelers devraient passer par un autre quart-arrière de deuxième année en raison de leur effroyable course aux passes et de leur couverture secondaire brûlante. La défense des Broncos est gravement entravée sans Von Miller, ce qui permettra à Ben Roethlsiberger de se sentir bien en les attaquant en aval avec ses larges receveurs chargés. Drew Lock ne pourra pas trouver beaucoup de réponses avec le jeu de course également contenu.

Choisir: Les Steelers gagnent 24-13 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les 49ers avaient des limitations offensives au receveur large qui leur coûtaient contre les Cardinals, qui ont également renforcé une défense améliorée avec une foule de meneurs de jeu individuels de haut niveau. Les Jets n’ont aucun moyen d’arrêter le jeu de course de San Francisco ou l’un de ses récepteurs courts à intermédiaires. Les Jets ont peu de fiabilité dans le jeu de passes pour Sam Darnold et maintenant les blessures se sont accrues pour l’attaque précipitée d’Adam Gase avec un Le’Veon Bell aux ischio-jambiers.

Choisir: Les 49ers gagnent 27-10 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, Fox

Le fait que Kirk Cousins ​​ait rebondi pour jouer très bien après un départ lent, alors que Philip Rivers, malgré un volume de passes plus élevé et un meilleur soutien en cours d’exécution, a porté ses tremblements des Chargers, a été perdu dans les pertes contrariées de ces équipes lors de la semaine 1. La défense du Minnesota est meilleure que celle qui a été entaillée tout autour par Green Bay, tandis qu’Indianapolis reste incohérente, au milieu du peloton. Les Vikings sont mieux placés pour gagner avec un plan de jeu de passes efficace et lourd avec Dalvin Cook et Cousins ​​que les Colts avec leurs jeunes arrières et Rivers.

Choisir: Les Vikings gagnent 23-19.

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/14/b4/tom-brady-091320-getty-ftr_1hhyd350rjylq1qcxlpffjf01a.jpg?t=-1987004036&w=500&quality=80

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Buccaneers ont montré que leur défense contre la course reste solide lors de la semaine 1, ce qui ralentira juste assez Christian McCaffrey ici. Les Panthers sont passés de mauvais contre la course à tout aussi mauvais contre la passe. Teddy Bridgewater ressentira un peu de chaleur dans des passes plus inconfortables, tandis que Tom Brady reste en tête des chaînes, soutenu par une production plus rapide et des connexions de récepteurs plus solides que lors de la semaine 1. Brady s’assurera que son match d’ouverture à Tampa Bay n’est pas une déception connaître un bon rebond est essentiel.

Choisir: Les boucaniers gagnent 34-24 et couvrent la propagation.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Jaguars ont quelque chose à faire avec la jeune combinaison offensive de Gardner Minshew et James Robinson. Ils se sont avérés être profonds au receveur large et sont plus capables de propager le ballon efficacement. Les Titans ont plus de limitations de jeu de passes, mais ils peuvent entraîner les Jaguars vers le bas avec beaucoup de Derrick Henry organisant de gros jeux de passes vers le bas. Minshew garde son équipe dans le combat contre Ryan Tannehill, mais finalement la défense des Titans l’atteindra à certains moments clés de la fin.

Choisir: Les Titans gagnent 20-17 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Cowboys ont trois grands receveurs larges en Amari Cooper, Michael Gallup et maintenant CeeDee Lamb. Les Falcons ont deux grands receveurs larges en Julio Jones et Calvin Ridley et ont montré un n ° 3 prometteur, Russell Gage. Dak Prescott et Matt Ryan ne devraient avoir aucun problème à étendre le terrain et à l’éclairer. La question se pose de savoir qui obtiendra le meilleur soutien à trois bas du dos. Avantage Ezekiel Elliott sur Todd Gurley.

Choisir: Les Cowboys gagnent 31-27 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Dolphins ont réuni un excellent duo de cornerback à Xavien Howard et Byron Jones, ce qui pourrait rendre la tâche difficile pour Stefon Diggs et John Brown, mais ils viennent de prouver qu’ils sont vulnérables aux gros QB mobiles en se repliant contre Newton. Les Bills peuvent également soutenir Josh Allen sur le terrain avec les jeunes arrières Zack Moss et Devin Singletary. Si DeVante Parker ne peut pas aller à Miami avec les ischio-jambiers et qu’il continue de jouer à des matchs de comité avec le champ arrière, il n’aurait pas assez de match. L’ancien Bill Ryan Fitzpatrick aura un autre match difficile, rapprochant un début de Tua Tagovailoa de la réalité.

Choisir: Les billets gagnent 30-17 et couvrent la propagation.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Lions ont fondu au quatrième quart contre les Bears avec plus de problèmes défensifs sous Matt Patricia, y compris des blessures aux ischio-jambiers aux demi de coin Desmond Trufant et Justin Coleman. C’est un mauvais timing pour un autre match de division contre une attaque des Packers tirant à tous les cylindres, puis avec les Aarons, Rodgers et Jones. Les Lions espèrent récupérer Kenny Golladay, mais leur récepteur large supérieur peut également être contenu par Jaire Alexander. Lambeau Field ne sera pas le même sans Cheeseheads remplissant les stands, mais les Packers auront toujours de bonnes raisons de sauter.

Choisir: Les emballeurs gagnent 31-24 et couvrent la propagation.

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/24/6d/kyler-murray-111719-getty-ftr_tovwt5pp2rh913im7rxbcdtfe.jpg?t=2072416502&w=500&quality=80

Dimanche 16 h 05 HE, Fox

Dwayne Haskins et Kyler Murray ont connu d’excellents moments de retour en tant que QB de deuxième année au premier tour de la semaine 1. Haskins, malgré un manque d’explosivité et d’équilibre autour de lui, a mené Washington à la victoire dans sa nouvelle attaque. Murray a utilisé ses jambes et son nouveau receveur d’élite DeAndre Hopkins efficacement contre les 49ers. Murray sera poursuivi par Chase Young et une bonne passe de Washington, mais là encore, l’Arizona a Chandler Jones pour Haskins. Les Cardinals sont tout simplement l’équipe avec la vraie infraction de la NFL dans ce match.

Choisir: Les cardinaux gagnent 34-17 et couvrent la propagation

Dimanche 16 h 25 HE, CBS

Les Ravens ont détruit les Texans 41-7 à domicile en novembre dernier. Ils se débrouilleront également bien dans le match revanche sur route. Lamar Jackson rencontrera peu de résistance lors de la course ou des passes. Houston peut essayer de retirer le ballon profond comme il l’a fait contre Mahomes et Kansas City, mais il demanderait à être pilonné et usé par le contrôle du ballon avec la recrue JK Dobbins et Mark Ingram complétant Jackson sur le terrain. Deshaun Watson a moins d’un élément de jeu fiable autour de lui et sera poussé à rattraper son retard contre un autre jeune contemporain d’élite.

Choisir: Les corbeaux gagnent 30-20 et couvrent la propagation

Lundi 20 h 20 HE, ESPN

Les Saints se rendront à Las Vegas en tant que premier visiteur du stade Allegiant. Les Raiders devraient être motivés pour ouvrir leur nouveau lieu, tout comme les Rams l’étaient. Mais, malheureusement, ils n’ont pas invité un patsy au retour à la maison, juste un autre ennemi de NFC South avec des prouesses plus offensives. Alvin Kamara et Josh Jacobs seront un duel de mêlée épique, mais un avantage pour Drew Brees, Michael Thomas et Emmanuel Sanders contre le mélange de Derek Carr composé principalement de nouveaux receveurs larges.

Choisir: Les saints gagnent 30-27 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.