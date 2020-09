La semaine 2 a été une semaine de craie, faisant suite à une semaine 1 sauvage et imprévisible. Entre les Bears et les Vikings, nous avons choisi la mauvaise équipe NFC North à perdre en deux matchs serrés, mais sinon, les choix étaient solides, et le les prédictions contre la propagation étaient fracassantes.

Maintenant que nous avons de bons résultats en début de saison, nous les suivrons à nouveau avec nos “Statistiques de la semaine” ci-dessous. Mais ce que nous avons fait la semaine dernière n’a guère de sens ni d’importance pour essayer de faire les choses correctement cette semaine.

La semaine 3 ne manque certainement pas de matchs de marque avec des quarts faisant la tête d’affiche. Ces niveaux de duels de passage d’élite créent également des matchs plus difficiles à appeler.

Même si nous réussissons bien ATS, gardez à l’esprit que ces choix sont «à des fins de divertissement uniquement». Les spreads de points proviennent de Sports Insider:

PLUS: Obtenez les dernières cotes de la semaine 3 de la NFL et des conseils de paris de Sports Insider

La NFL choisit contre l’écart pour la semaine 3

Lundi 20 h 15 HE, ESPN

Les Chiefs ont eu plus de problèmes avec la défense contre la course et les Ravens vont essayer d’exploiter cela avec Lamar Jackson et leurs trois arrières talentueux, Mark Ingram, JK Dobbins et Gus Edwards. Baltimore tentera de gagner avec le contrôle du ballon, mais Kansas City en est également capable avec la recrue Clyde Edwards-Helaire. Les deux équipes essaieront de frapper sur de grandes passes et d’exploiter le milieu du terrain. Jackson fera de son mieux avec Mark Andrews et Marquise Brown, mais Patrick Mahomes aura plus de succès avec Travis Kelce et Tyreek Hill. Mahomes choisira également ses bons endroits pour courir, afin de surpasser Jackson sur le terrain de ce dernier aux heures de grande écoute.

Choisir: Les chefs gagnent 34-27.

Jeudi 20 h 20 HE, NFL Network

Les Dolphins ont beaucoup mieux joué offensivement lors de la semaine 2, mais ils sont toujours à 0-2 avec Ryan Fitzpatrick tandis que la recrue de premier tour Tua Tagovailoa attend son tour. Pour les Jaguars, Gardner Minshew justifie la décision de ne pas repêcher ou d’ajouter un vétéran QB pour le remplacer. James Robinson montre également pourquoi Leonard Fournette était consommable. Les Jaguars seront plus efficaces pour courir et passer partout et Fitzpatrick fera plus d’erreurs sur la route que Minshew ne le fait à domicile.

Choisir: Les jaguars gagnent 24-20 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Steelers font tout ce qu’ils veulent offensivement avec Ben Roethlsiberger et James Conner en bonne santé ensemble. Les Texans n’arrêtent rien sur la défensive, ayant été brûlés à travers le sol et les airs par les Chiefs et les Ravens. TJ Watt joue pour une passe de Pittsburgh devant un top secondaire. JJ Watt est sur une île essayant de compenser les gros problèmes de Houston. Gros avantage de Big Ben sur Deshaun Watson.

Choisir: Les Steelers gagnent 33-17 et couvrent l’écart.

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/c6/f3/tj-watt-052819-getty-ftrjpg_10pfbephokml01err9zalq5j5l.jpg?t=-19238726&w=500&quality=80

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Vikings ne peuvent pas être aussi mauvais, n’est-ce pas? Les Titans ne peuvent pas être aussi bons, n’est-ce pas? La défense du Minnesota est dans une période difficile, luttant puissamment contre la course et la passe au cours des deux premières semaines. La clé ici à la maison pour les Vikings sera un scénario de jeu positif où ils pourront contrôler le jeu avec Dalvin Cook et Alexander Mattison sur le terrain et Kirk Cousins ​​se débarrasse efficacement du jeu-action. La défense surestimée du Tennessee n’a rien d’effrayant non plus. Les cousins ​​striés devraient être à nouveau chauds, tandis que Ryan Tannehill se refroidit un peu sur la route alors que les Vikings sortent du mode désespoir.

Choisir: Les Vikings gagnent 24-20.

Dimanche 13 h HE, CBS

Les Bengals et Eagles ont chacun des problèmes majeurs de ligne offensive pour différentes raisons respectives, manquent de talent et de santé. Ils ont deux joueurs au quart-arrière de Joe Burrow et Carson Wentz. Les deux équipes essaient d’aider leurs QB avec le jeu de course et beaucoup de lancers au milieu du terrain. Les secondeurs et les sécurités des deux équipes sont vulnérables. Les Bengals auront des problèmes avec les deux sets serrés et les compétences polyvalentes de Miles Sanders. Les Eagles auront des problèmes à l’intérieur et au jeu polyvalent de Joe Mixon. Les Eagles sont la meilleure équipe dans l’ensemble et seront désespérés à la maison pour survivre, mais ce ne sera ni joli ni confortable.

Choisir: Les Eagles gagnent 27-23 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les 49ers n’auront pas Jimmy Garoppolo, Deebo Samuel, Raheem Mostert, Nick Bosa et Richard Sherman pour ce match. Les Giants, cependant, ont perdu Saquon Barkley pour la saison et probablement Sterling Shepard pendant un certain temps. Nick Mullens contre Daniel Jones ne ressemble donc pas vraiment à une fusillade, n’est-ce pas? Cherchez les 49ers pour survivre offensivement, en supposant que George Kittle revienne et que Jerick McKinnon continue d’éclater. Les Giants seront très limités dans le déplacement du ballon. Les 49ers ont déchiré les Jets dans ce même stade la semaine dernière et exigeront un meilleur gazon. Ils en gagnent un autre à MetLife en partant.

Choisir: Les 49ers gagnent 24-13 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, CBS

Cam Newton est dans un rythme qui court et passe et il n’y a aucune indication de parier contre lui contre Las Vegas lors de son deuxième match à domicile pour les Patriots. Les Raiders offrent peu de résistance avec leur partie avant et arrière. Derek Carr sera contrecarré par une secondaire de haut niveau et une bonne ruée vers les passes par le comité, car vous pouvez parier que Bill Belichick se concentrera sur l’élimination de Josh Jacobs et du plan de match lourd de Jon Gruden.

Choisir: Les patriotes gagnent 30-20 et couvrent l’écart.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Browns ont trouvé leur formule de course à pied avec Nick Chubb et Kareem Hunt, avec le gros jeu occasionnel de Baker Mayfield. Ils voudront épuiser Washington avec la course afin de pouvoir garder Chase Young et la course de passes de l’équipe de football à distance contre Mayfield. Dwayne Haskins joue mieux, mais il n’y a pas beaucoup de confiance autour de lui dans un environnement routier hostile, de retour près de son université à l’état de l’Ohio.

Choisir: Les Browns gagnent 34-20 et couvrent l’écart.

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/59/5f/josh-allen-112719-getty-ftrjpg_sruf30ainlk11b7milvbip7kx.jpg?t=-1375060986&w=500&quality=80

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Rams ne sont pas surpris par les voyages à travers le pays sous la direction de Sean McVay et tenteront de continuer à gagner à Philadelphie la semaine dernière. Mais c’est un adversaire beaucoup plus robuste, avec un Josh Allen brûlant et une attaque diversifiée. Jalen Ramsey ne peut pas couvrir à la fois Stefon Diggs et John Brown, quand Aaron Donald s’en prend à Allen, il peut utiliser ses jambes sur des bousculades et dessiner des pistes pour se sortir des ennuis. Jared Goff continuera d’essayer de travailler au milieu, mais il devra faire face à une pression de poche plus constante qu’Allen.

Choisir: Les billets gagnent 23-20 et couvrent la propagation.

Dimanche 13 h HE, Fox

Les Falcons ont rencontré le buzzsaw de Russell Wilson et la croisière de retour de Dak Prescott. Ils devraient souhaiter une pause QB de Mitchell Trubisky. Ne blâmez pas Matt Ryan pour avoir joué pour garder Atlanta dans les matchs, et avec Julio Jones, Calvin Ridley, Russell Gage et Hayden Hurst, Chicago sera souvent perdue dans la couverture. Avec moins de soucis pour leur défense contre les passes décriées, les Falcons entrent enfin dans la colonne des victoires pour 2020, sauvant Dan Quinn pour l’instant.

Choisir: Les Falcons gagnent 30-24 et couvrent la propagation.

Dimanche 13 h HE, CBS

Tyrod Taylor ou Justin Herbert? Les Chargers devraient être en mesure de faire le travail avec le vétéran ou la recrue QB avec une forte dose d’Austin Ekeler et Joshua Kelley contre une défense putride de course en visite. Défensivement, les Chargers obtiennent une énorme pause sans se soucier de Christian McCaffrey et ils se comparent bien contre les destinataires de Teddy Bridgewater, qui verront beaucoup de Joey Bosa sur son visage.

Choisir: Les chargeurs gagnent 27-17 et couvrent la propagation.

Dimanche 16 h 05 HE, CBS

Les chiffres ne cessent de croître contre les Jets, mais il est difficile de mordre sur les Colts, même à domicile. Leur plan de match très lourd ralentira le jeu et Philip Rivers ne jouera pas assez clairement pour qu’ils se retirent autant qu’Adam Gase entraîne son attaque comme son travail en dépend. Les Jets offensent assez au coup par coup par leurs blessures pour obtenir la couverture arrière à la poubelle.

Choisir: Les Colts gagnent 24-17 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Dimanche 16 h 25 HE, Fox

Prescott joue à plein régime, mais Wilson joue dans sa propre catégorie avec ses passes précises sur le terrain et sa bonne course en cas de besoin. Ce sont des quarterbacks similaires, sérieux, sympathiques et durables, seulement à différents stades de leur carrière, mais gagnant de l’argent comparable pour 2020. Les deux défenses ont eu des problèmes malgré le talent à tous les niveaux. Les Cowboys semblent avoir quelques trous de plus autour de leurs secondeurs que les Seahawks. Prescott et Ezekiel Elliott empêchent les Seahawks de s’éloigner car les hôtes ne retirent pas une autre couverture tardive.

Choisir: Les Seahawks gagnent 35-31 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Dimanche 16 h 25 HE, Fox

Tom Brady se lance toujours dans l’attaque de passe des Buccaneers, mais il a maintenant une grande aide dans le jeu de course à pied avec Leonard Fournette. La défense des Bucs le ressent également avec sa domination contre la course et la course de passes supplémentaires grâce à de lourds blitz. Pendant ce temps, la défense et l’attaque des Broncos s’effondrent toutes deux à cause de blessures, moins Drew Lock et Von Miller. Brady a eu une bonne expérience et du succès contre les Broncos dans le passé de ses Patriots et les canaux ici.

Choisir: Les boucaniers gagnent 27-17 et couvrent la propagation

Dimanche 16 h 25 HE, Fox

Matthew Stafford fait de son mieux pour maintenir l’attaque des Lions ensemble malgré les blessures et les secousses du personnel, mais malheureusement, le plus gros problème est la défense de l’entraîneur Matt Patricia. Patricia sent déjà la chaleur d’une saison incontournable. Les Cardinals, quant à eux, sont bien assis avec Kyler Murray, en équipe avec DeAndre Hopkins sous Kliff Kingsbury. Detroit n’arrêtera pas l’Arizona pendant que Stafford est mis dans des situations difficiles dans ce piège du désert. Pourtant, un retour potentiel de Kenny Golladay rendrait cela intéressant par désespoir.

Choisir: Les cardinaux gagnent 31-27 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/a8/40/drew-brees-alvin-kamara-060420-ftr-getty_3he0ck8860s412u1trdeo28n6.jpg?t=-2130353118&w=500&quality=80

Dimanche 20 h 20 HE, NBC

Aaron Rodgers et Drew Brees nous donnent un autre régal après avoir dominé NFC QB pendant si longtemps. Mais ce jeu parlera davantage d’Aaron Jones contre Alvin Kamara, les superstars du backfield. Jones se heurte à une défense de course beaucoup plus difficile. Kamara peut un peu mieux passer et contourner les sept avant des Packers à domicile. Les Packers and Saints peuvent être un peu gênés dans le jeu de passes avec les meilleurs larges blessés (Davante Adams, Michael Thomas), mais les hôtes sont mieux placés pour gagner un jeu de contrôle de balle de broyage en prime time à la maison.

Choisir: Les saints gagnent 27-24 mais ne parviennent pas à couvrir l’écart.

Statistiques de la semaine

Semaine 2 droite: 13-2

Semaine 2 contre la propagation: 10-5

Saison droite: 21-10

Saison contre la propagation: 20-11